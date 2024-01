Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Díky úpravě dotačního programu Nová zelená úsporám Light dosáhne na zateplení ještě více domácností

Díky úpravě dotačního programu Nová zelená úsporám Light dosáhne na zateplení ještě více domácností

Již od loňského roku je možné zažádat o dotaci z nového programu Státního fondu životního prostředí s názvem Nová zelená úsporám Light. Dotační program byl prvotně určen pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy, nově se od 17. ledna okruh žadatelů rozroste o rodiny, které pobírají přídavky na děti.

V minulém roce vyčerpaly domácnosti s nižšími příjmy z dotačního programu bezmála 6 miliard korun. Na 50 tisíc domácností tak zejména díky zateplení významně ušetří na výdajích za energie v příštích letech. S novým rokem se dá očekávat, že zájem stále poroste. „Podpora seniorů a domácností s nižšími příjmy bude pokračovat. Okruh oprávněných příjemců dotace rozšíříme o rodiny, které pobírají přídavky na děti,“ informoval ministr Hladík. Škála podporovaných opatření zůstává stejná.

V rámci dotačního balíčku jeví Češi největší zájem o zateplení, konkrétně o minerální foukanou izolaci. „Během loňského roku jsme mohli sledovat zvýšenou poptávku po tomto typu zateplení. Lidé mají zájem o úsporu energie a peněz, případně berou izolaci jako investici do budoucna. Celková úspora tepla při izolaci domu může dosáhnout až 30 %, náklady na izolaci se v průměru vrátí během 3–5 let,“ vysvětluje Jiří Hiemer, marketingový manažer společnosti Knauf Insulation. Podle něho obrovský zájem o minerální foukanou izolaci vyplývá z jejích praktických vlastností. Celý proces zateplení lze totiž provést během jednoho dne, aniž by došlo k narušení běžného chodu domácnosti, a to i v zimních měsících.

Dalším lákadlem může být použitý izolační materiál, který je z panenského vlákna a představuje tak šetrné řešení pro přírodu. Ekologická vata je bez přidaných pojiv a dalších chemických látek, odolává plísním, nezadržuje vlhkost a má schopnost odpuzovat vodu. Z bezpečnostního hlediska je také klíčová její nehořlavost. Vata funguje jako bariéra proti ohni.

I když aplikace foukané minerální izolace může na první pohled vypadat jednoduše, je vždy lepší spoléhat se na odborníky. Pokud není izolace správně nafoukaná, může ztratit svou účinnost, navíc časem sesedne. Proto je vždy rozumné konzultovat své možnosti s odborníky, aby byla izolace provedena správně a dosáhla optimálních výsledků.