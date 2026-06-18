Zateplení stropu garáže jako rychlá cesta k energetickým úsporám
Přehrát audio verzi
Zateplení stropu garáže jako rychlá cesta k energetickým úsporám
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Diskuse o energetických úsporách se v posledních letech soustředí především na zateplení fasád, střech nebo výměnu oken. Méně pozornosti se však věnuje konstrukcím, které mohou také významně ovlivňovat tepelnou pohodu i spotřebu energie. Typickým příkladem jsou stropy nevytápěných garáží, sklepů a technických místností nacházejících se pod obytnými prostory. Právě zde totiž vznikají tepelné ztráty, které se následně promítají do vyšších nákladů na vytápění i sníženého komfortu bydlení.
Nevytápěné prostory představují z pohledu stavební fyziky významný zdroj tepelných ztrát. „Pokud je například pod obytnou místností garáž, dochází v zimním období k ochlazování stropní konstrukce. Chlad se následně přenáší do podlahy obytného prostoru, která působí nepříjemně studeně a zvyšuje potřebu vytápění. Výsledkem je vyšší energetická náročnost budovy a nižší uživatelský komfort,” vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová, technická poradkyně společnosti URSA.
Opomíjené místo jako zdroj problémů
Řešením je dodatečné zateplení stropu nevytápěného prostoru. Pro tento typ aplikace byla vyvinuta minerální izolace URSA TECTONIC UPh/Vv, která kombinuje vysokou tepelněizolační účinnost, mechanickou odolnost a akustické vlastnosti. Materiál využívá technologii speciálního uspořádání minerálních vláken, díky níž dosahuje vyšší objemové hmotnosti a stability než běžné izolační desky.
„Významnou předností řešení je schopnost minimalizovat tepelné mosty a omezovat prostup tepla mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory. Současně přispívá ke stabilnější vnitřní teplotě v obytných místnostech a snižuje energetické nároky na vytápění. To je důležité zejména v době rostoucích cen energií a zpřísňujících se požadavků na energetickou náročnost budov,” popisuje Tereza Vojancová.
Odhlučnění jako bonus
Vedle tepelné ochrany nabízí URSA TECTONIC také velmi dobré akustické parametry. V bytových domech nebo rodinných domech s integrovanou garáží se často přenášejí zvuky motorů, otevírání vrat či provozu technického vybavení. Minerální vlna díky své vláknité struktuře pohlcuje zvukovou energii a omezuje šíření hluku do obytných prostor.
Dalším důležitým aspektem je požární bezpečnost. Materiál je klasifikován jako nehořlavý a díky tomu nezvyšuje požární zatížení konstrukce. Současně je hydrofobizovaný, odolává působení vlhkosti a zachovává vysokou paropropustnost, což pomáhá předcházet vzniku kondenzace a plísní.
Jednoduchá aplikace
Praktickou výhodou je také rychlá montáž. Desky lze podle typu podkladu lepit nebo mechanicky kotvit. Díky pevné struktuře se snadno opracovávají, nepráší a nedrobí se. Pohledová úprava povrchu navíc eliminuje potřebu následného omítání nebo malování, což urychluje realizaci a snižuje celkové náklady.
Zateplení stropu garáže nebo sklepa představuje jedno z nejefektivnějších opatření, které dokáže v relativně krátkém čase zvýšit komfort bydlení, zlepšit energetickou bilanci budovy a přispět k dlouhodobým úsporám provozních nákladů. A s izolací URSA TECTONIC jej hravě zvládnete i vy sami.
Společnost URSA CZ s.r.o. je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací na českém trhu. Širokou škálou řešení v pozemním stavitelství URSA naplňuje strategii být v čele udržitelného rozvoje a ochrany životního ...