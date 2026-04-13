Izolace PUR pěnou – ceny, fakta a mýty
Izolace PUR pěnou – ceny, fakta a mýty
PUR pěna je materiál, který je stále častěji volen pro izolaci podkroví a stropů. Získává na popularitě díky svým vynikajícím vlastnostem – těsnosti, trvanlivosti a velmi dobrým tepelněizolačním parametrům. Volba této technologie není překvapivá – kvalita izolace ovlivňuje komfort bydlení i výši nákladů na vytápění. Kolem této technologie však vzniklo mnoho mýtů. Ve většině případů vycházejí z neznalosti, přejímaných stereotypů nebo ze zvyku na tradiční řešení. Podívejme se tedy na nejčastější otázky a rozlišme, co je fakt a co mýtus.
Je izolace PUR pěnou cenově dostupná?
ANO. Izolace PUR pěnou je dnes cenově konkurenceschopná ve srovnání s jinými typy izolací. Cena izolace, která zahrnuje jak materiál, tak práci a splňuje požadavky ČSN 73 0540-2:2011 se obvykle v tloušťce 25 cm pohybuje kolem 500–625 Kč/m2. Na rozdíl od tradičních řešení zde nedochází k dělení nákladů na materiál a realizaci. Samotná aplikace izolace PUR pěnou obvykle trvá jeden den, což pozitivně ovlivňuje celkové náklady investice.
Je pěna těsná a eliminuje tepelné mosty?
ANO. PUR pěna při aplikaci zvětšuje svůj objem a dokonale vyplní všechny mezery v konstrukci střechy. Vytváří souvislou, bezešvou izolační vrstvu, která eliminuje tepelné mosty.
Je PUR pěna zdravotně nezávadná?
ANO. PUR pěna je polyuretan – materiál, který je součástí našeho každodenního života již desítky let. Najdeme ho například v matracích, nábytku nebo automobilech. Moderní systémy, jako je Crossin Attic Soft, využívají dodatečné technologie Maldexia a AxionPure, které omezují rozvoj plísní a emisi těkavých látek.
Hrozí při použití pěny hnití krovu a krokví?
NE. PUR pěna je paropropustný materiál (s nízkým difuzním odporem), což znamená, že umožňuje odvádění vlhkosti z konstrukce střechy. Klíčové je však, stejně jako u jiných izolačních materiálů, aplikovat ji na zdravé a suché dřevo.
Ztrácí PUR pěna své vlastnosti v čase?
NE. Právě naopak. PUR pěna nesedá, neposouvá se a zachovává své parametry po desítky let.
Obnovuje PUR pěna své vlastnosti po navlhnutí?
ZÁSADNĚ ANO. V případě dočasného navlhnutí pěna vyschne, aniž by ztratila své izolační vlastnosti. Klíčové je však správné provedení konstrukce a zabránění dlouhodobému působení vlhkosti.
Umožňuje PUR pěna úsporu užitné plochy?
ANO. Pro plochou střechu činí maximální hodnota součinitele prostupu tepla u pasivního domu U = 0,15 W/(m²K). Například pěna Crossin Attic Soft umožňuje dosáhnout této hodnoty již při tloušťce necelých 25 cm. To umožňuje snížit tloušťku konstrukce a tím zvětšit užitnou plochu.
Zdržují se v pěně kuny a hlodavci?
ZÁSADNĚ NE. Na rozdíl od minerální vlny je pro hlodavce v PUR pěně obtížné budovat hnízda. Pokud se jedná o dům, kde byla izolace vyměněna, mohou se hlodavci pokoušet vrátit na původní místo, obvykle však v konstrukcích s PUR pěnou nezůstávají.
Lze izolaci PUR pěnou provést svépomocí?
NE. Aplikace PUR pěny vyžaduje odborné znalosti a profesionální vybavení.
Je důležité, která firma izolaci provádí?
ANO. V této technologii má výběr realizační firmy zásadní vliv na konečný výsledek. Kvalita izolace nezávisí pouze na samotném materiálu, ale především na způsobu jeho aplikace a správném zpracování. Klíčovou roli hrají zkušenosti realizační firmy i kvalita používaného vybavení a produktu.
Doporučuje se využívat služeb realizačních firem doporučených výrobcem. Například Autorizovaní partneři Crossin jsou pravidelně školeni, což zajišťuje správnou aplikaci produktu v souladu s technickým listem výrobce.
Vyplatí se řídit pouze nejnižší cenou?
NE. Nejnižší cena často znamená kompromisy v kvalitě. O výsledných parametrech izolace rozhoduje použitý materiál, technologie a především zkušenosti realizační firmy. Izolace ovlivňuje komfort i náklady na provoz domu po desítky let.
Při výběru lékaře nebo mechanika se také nerozhodujeme pouze podle ceny. Proč by to při stavbě domu mělo být jinak?
Výše uvedené odpovědi pomáhají lépe pochopit technologii izolace PUR pěnou. Každá stavba je však jiná, proto se vyplatí využít znalostí odborníků.
