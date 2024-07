Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Foukaná izolace v létě? Nevpouští teplo a ochlazuje bydlení

Moderní izolace umí v interiéru zajistit příjemnou teplotu i v případech, kdy venku padají rekordy na obou stranách Celsiovy stupnice. Přesvědčení, že dobré zateplení oceníme především v zimě, kdy izolace snižuje únik tepla z domácnosti, pomalu mizí z obecného povědomí. V létě totiž izolace funguje přesně naopak – teplo vpouští dovnitř jen v omezené míře a postupně.

I v našich končinách si v létě pomalu zvykáme na tropické teploty a nevídaná vedra. Světová klimatická změna se Česku nevyhne a meteorologové předpovídají, že do konce století se u nás může oteplit o více než pět stupňů Celsia. Letošní jaro bylo koneckonců nejteplejší za několik desítek let. Spojení letního období s tepelnou izolací, a nikoliv s klimatizací, se už nezdá tak paradoxní jako v minulosti. Pokud zvolíte její foukanou podobu, rozhodně neuděláte chybu. Jde o klasickou stavební izolaci, která se do stavby aplikuje speciálním způsobem – foukáním s pomocí stroje. Na trhu lze nalézt foukané izolace na bázi celulózy, minerální vlny, polystyrenu nebo dřevovlákna.

K dosažení maximální kvality zateplení pomůže minerální vlna

Díky jejím mnoha výjimečným vlastnostem odborníci doporučují zejména foukanou minerální izolaci. Proč? Například na základě udržitelnosti její výroby, díky vynikajícím tepelně-izolačním a akustickým vlastnostem, schopnosti izolovat tvarově složité prostory nebo také pro její zdravotní nezávadnost. Použitím foukané minerální izolace vzniká perfektně izolovaná konstrukce bez tepelných mostů a ztrát na materiálu. Tato technologie šetří peníze tím, že eliminuje náklady na práci, přepravu materiálu nebo následné dokončovací a úklidové práce. „Díky foukané izolaci lze za vytápění domu ušetřit až 60 procent nákladů. Cenu ovlivňuje i to, že se jedná o bezodpadní technologii. Při zabudování izolace do domu také ve většině případů není nutná složitá demontáž konstrukce a samozřejmostí je vysoká rychlost aplikace a snadný přesun hmot. Dokonalé zateplení půdy domu tak lze provést už za tři hodiny, práci by však měla vždy provádět odborná firma,“ říká Jiří Hiemer ze společnosti Knauf Insulation.

Pro progresivní řešení izolace komplikovaných a tvarově složitých prostor u novostaveb i rekonstrukcí nebo realizace v časové tísni je vhodné použít Supafil® loft PRO – minerální vlnu z panenského vlákna. Dá se aplikovat na všechny typy staveb i energetických náročností, včetně staveb nízkoenergetických a pasivních. Tato minerální vlna neobsahuje přidaná pojiva, retardéry hoření a chemické látky. Tepelná izolace tak má optimální tepelně technické vlastnosti, sníženou prašnost a vynikající schopnost vyplnit dutiny ve stavebních konstrukcích. Jde tedy o ideální vlastnosti pro aplikaci foukáním. Kromě rychlé instalace zajišťuje také dosažení maximální kvality zateplení v celé ploše.

Všestranné použití přináší řadu výhod

Foukané izolace lze použít u novostaveb i rekonstrukcí, pro zateplení na rodinné a panelové domy, školy, historické objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu. Pokud je to technologicky vhodné, lze ji aplikovat jak do vodorovných, tak i do šikmých či svislých konstrukcí. Navíc se hodí pro zateplování všech částí domů, jako je podlaha, strop, půda, podkroví, stěny nebo střecha. Neřešitelný problém i zrekonstruovaných půdních prostor během letních veder lze tedy snadno vyřešit. Foukaná izolace částečně nahradí i hlučnou klimatizaci – místo mnohdy poněkud hlučnějších klimatizačních jednotek stačí dobře izolovat. I v létě se tak můžete vyspat v příjemné teplotě a v klidu.