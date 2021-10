Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Je nejvyšší čas objednat zateplení, ale na příští rok

CIUR žije udržitelností již téměř 30 let. Je dobře, že se zapojují velké firmy, protože s obecným přijetím hodnot udržitelnosti bude mít tato snaha daleko větší smysl. Na objednávky Climatizéru na příští rok je nejvyšší čas.

CIUR patří ke světové špičce v recyklování papíru a výrobě celulózových vláken. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává 30 tisíc tun druhotných surovin ročně. V rozhovoru se dozvíte, že i zpracování papíru má své limity, kde všude můžete recyklovaný papír vidět a jaké další recyklace v portfoliu CIUR má.

Ekologický Oscar pro Climatizer, který izoluje proti zimě i v létě proti teplu

Ve studiu TZB-info v bloku k udržitelné výstavbě jsme přivítali Ing. Marcelu Bosáčkovou, vedoucí marketingu společnosti CIUR, která pro CIUR 9. září 2021 ve Zlíně převzala ocenění Energy Globe Award 2021. Jakkoliv jsme se níže snažili zaznamenat rozhovor, nadšení a energii, do slov to zaznamenat nejde. Tentokrát ještě více než jindy doporučujeme, abyste si rozhovor pustili ve videu.

TZB-info: O jakou šlo kategorii v soutěži Energy Globe Award 2021? Protože na stránkách projektu Energy Globe Award se u vašeho projektu uvádí, že ročně zpracováváte více než 30 tisíc tun papírového odpadu, který přeměňuje na několik desítek nejrůznějších výrobků. Proč tedy zrovna oheň?

Ing. Marcela Bosáčková: „Co se týká recyklace papíru, tak my jsme limitováni zpracováním 30.000 tun starého papíru. Limituje nás legislativa i výrobní kapacita. Z hlediska legislativy se jedná o ekvivalent těžebních limitů, i my máme limit pro zpracování starého papíru. Zpracováváme i plasty a zbytkový asfalt do silničních přísad. Papír je naše priorita, ale rádi bychom rozšířili zpracování plastů.

Soutěž Energy Globe Award, kterou pořádá E.ON má 4 kategorie podle živlů a 5. kategorie je Iniciativa. Nejdříve nás zařazení v kategorii oheň také překvapilo, ale vzhledem k tomu, že tam patří úspory energií, cítíme se v této kategorii správně.“

Určitě třiďte, má to smysl

TZB-info: Deklarujete, že použitím vašeho recyklovaného materiálu na tepelnou izolaci běžného rodinného domku lze ušetřit až 26 středně vzrostlých stromů. A kde pořád ten papír berete?

Ing. Marcela Bosáčková: „Těch 26 vzrostlých stromů odpovídá izolaci půdy o rozměru 120 m2 a tloušťce izolace 30 cm a navíc Climatizer lze samozřejmě využít i do ostatních konstrukcí domu. Za dobu existence CIURu jsme zachránili stromy o rozloze Národního parku Šumava. Ušetříme i tu lesní půdu a ušetříme stromy, které produkují kyslík, ušetříme stromy pro živočichy, které jsou pak dále k dispozici v potravinovém řetězci. Ušetříme CO 2 . A to mě celé moc těší. A vzhledem k přicházejícímu Green Dealu je to hodně aktuální téma.

Papír je z tříděného sběru, z kontejnerů, ze sběru ve školách, který pořád běží z dob našeho dětství. Teď v době COVIDu bylo hůře, ale i dcera v naší škole sbírá. Svozovou službu provozujeme i pro města a obce. Potřebujeme čistou surovinu, tj. potřebujeme jakýsi dohled nad obsahem kontejnerů. Těší mne, že z každého malého papírku bude užitek. Vzkaz je jednoznačný. Třiďte, má to smysl.“

TZB-info: Připomeňme, že izolace Climatizer izoluje jak proti zimě, tak proti teplu. Při všech benefitech materiálu z pohledu ekologie, je nějaký typ staveb, kam se izolace Climatizerem nehodí?

Ing. Marcela Bosáčková: „Stavby, kde je třeba kontaktní zateplovací systém. To není naše parketa. Jakákoliv dutina, jakýkoliv prostor uzavřený, volné foukání, mezi krokve, tam všude je naše foukaná izolace vhodná. Často se lidé ptají na hlodavce, zejména kuny. Je třeba říct, že Climatizer není proti kunám. Kuna je šelma a když si označí prostor, obtížně se to řeší. Ale to je obecný problém. Ale do foukané izolace se jí boří nožičky, díky hořkým solím jí to nechutná, volbu jí to znepříjemní.“

Zákazníci si zvykli na dodávky izolace včetně práce

TZB-info: Jsme v pro stavebnictví složité době. V době rostoucích cen a nedostatku materiálů, v době rekordního růstu cen energií. Mnozí by rádi urychlili své rozhodnutí o zateplení. Stihnou ještě něco do zimy?

Ing. Marcela Bosáčková: „Naše aplikační středisko je do zimy úplně obsazené. Zákazníci si zvykli na objednávky na klíč, tedy materiál i s prací. Nyní je nejvyšší čas, ale na objednávky na příští rok. Zateplení domu a snížení energetické náročnosti je dobré zúročení peněz, které by jinak ležely v bance.“

TZB-info: Váš výrobní program firmy je tedy příkladem upcyklace, tedy přeměny odpadní suroviny na nový a hodnotnější produkt. Je to téma nyní trendy, sexy, ale vy s ním žijete již řadu let. Cítíte nyní, že jste na vlně? A pomůže to obchodu?

Ing. Marcela Bosáčková: „My s tímto trendem žijeme již téměř 30 let. Je to náš denní chleba. Ale máme radost, že se zapojují velké firmy, protože s obecným přijetím těchto hodnot to bude mít daleko větší smysl. Jsme rádi, že už nejsme jediným hráčem. Protože když jste jediní, jste na všechno sami.

Na začátku je vždy recyklace. A výrobek buď povýšíme, nebo mu dáme jiný význam. Například my zpracováváme v rámci recyklace plastů fólie z bezpečnostních skel a autoskel. Používáme ji do silničních přísad a za tento produkt jsme obdrželi v r. 2019 i cenu Česká hlava. Jakkoliv to vypadá jako chlubení, je to spíše velké zadostiučinění za tu 30letou cestu a výdrž v oboru zpracování a zhodnocení odpadů a potvrzení, že to má smysl.“

Papír pro Hollywood

TZB-info: Když jsem se ptala proč jste v Energy Globe vybrali kategorii oheň, myslela jsem na to, že by to klidně mohla být voda. Narážím na to, že brzy začneme vyhlížet teploty pod nulou a vy k tomu umíte vyrobit ten sníh. Kde jste sněžili na nejzajímavějším místě?

Ing. Marcela Bosáčková: „Jedná se o filmový sníh a používá jej hollywoodská produkce. Star Wars, Hra o trůny, Harry Potter, Deník Bridget Jonesové, tak tam je všude český papír. Je celá řada krásných destinací, kde se filmovalo a kde byl sníh z CIURu. A po filmování se uklízelo, kompostovalo a recyklovalo.“

TZB-info: Děkuji za rozhovor a ještě jednou gratulace firmě CIUR.