Stavba / Dřevostavby / Technologie stavění dřevostaveb / CLT panely a sádrokarton RigiStabil: Ideální spojení pro odolné dřevostavby

CLT panely a sádrokarton RigiStabil: Ideální spojení pro odolné dřevostavby

Panely z křížem lepeného vrstveného dřeva (CLT panely) jsou čím dál více oblíbené, zejména při výstavbě vícepodlažních dřevostaveb. V kombinaci s vhodnými konstrukčními sádrokartonovými deskami a izolací lze vytvořit svislé konstrukce, které jsou odolné a výkonné z pohledu akustiky i tepelné izolace.

Stabilita, tuhost, tvarová stálost a vysoká únosnost panelů již při malých tloušťkách, to jsou přední mechanické vlastnosti CLT panelů. Vynikají i tepelně-izolačními vlastnostmi. „V případě požadavku na zvýšení požární odolnosti či zlepšení akustických vlastností je vhodné CLT panely opláštit sádrokartonovými deskami RigiStabil. Vybírat lze ze širokého množství skladeb, které se liší dle účelu použití,“ vysvětluje Tomáš Korecký, produktový manažer dřevostaveb Rigips.

Svislé konstrukce s CLT panely nabízí variabilitu

CLT panely lze využít na všechny druhy příček, mezibytové stěny i ty obvodové. Pro opláštění obvodové stěny se konstrukční sádrokartonové desky RigiStabil šroubují přímo do CLT panelu. Nebo se vytvoří spřažená či volně stojící předstěna, a to s i bez minerální vaty. Volba konkrétní kombinace ovlivňuje výsledné hodnoty požární odolnosti a vzduchové neprůzvučnosti celé konstrukce.

Vnitřní mezibytové stěny jsou konstruovány ze zdvojeného CLT panelu, kde mezera mezi jednotlivými panely je vyplněna minerální izolací Isover Piano. Následně je vytvořena předstěna s konstrukční sádrokartonovou deskou RigiStabil, a to buď s jednoduchým nebo s dvojitým opláštěním. Toto řešení dosahuje velmi vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti, a je tak vhodné i pro použití v bytových domech.



Obvodová stěna Obvodová stěna

Mezibytová stěna Mezibytová stěna



V případě použití CLT panelů na konstrukce vnitřních příček lze jednotlivé panely opláštit pomocí sádrokartonových desek na kovových předstěnách. „Je možné zvolit oboustranné opláštění, jednoduché i zdvojené. Další variantou je jednostranné opláštění CLT panelu, kdy druhá strana zůstává pohledová,“ doplňuje Tomáš Korecký. I tato řešení dosahují vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti při splnění legislativních požadavků. Zároveň přispívají k vyššímu komfortu bydlení.

Posledním využitím CLT panelů pro svislé konstrukce jsou stěny mezi bytem a chodbou. CLT panely lze opláštit asymetricky, kdy jsou sádrokartonové desky ze směru chodby přímo šroubovány do CLT panelu. Ze směru obytné části je konstrukce tvořena spřaženou sádrokartonovou předstěnou. Pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti je vhodné skladbu doplnit o minerální izolaci. Opět je zde možné volit mezi jednoduchým a dvojitým opláštění dle požadavků projektu.



Vnitřní stěna Vnitřní stěna

Stěna mezi bytem a chodbou Stěna mezi bytem a chodbou



Pro všechna zmíněná řešení je třeba používat protipožární sádrokartonové desky RigiStabil, díky kterým dosáhneme požadovaných vlastností konstrukce. „Tyto konstrukční desky vynikají vysokými mechanickými vlastnostmi a umožňují kotvit břemena přímo do sádrokartonové desky až do hmotnosti 80 kg. Díky impregnaci je možné je použít i do míst se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou například koupelny a podobně,“ uvádí Tomáš Korecký.

Při návrhu jsou podstatné i detaily

Správné či naopak chybné provedení a výběr konstrukce může zásadně ovlivnit výslednou vzduchovou neprůzvučnost a celkové vlastnosti konstrukce. Je tedy třeba si ohlídat veškeré vedlejší cesty šíření zvuku, napojení konstrukcí a jiná slabá místa. Všechny technické detaily v souvislosti s CLT panely jsou k dispozici v několika formátech (DWG, DXF a PDF) na webu rigips.cz. Níže jsou uvedeny ty nejzásadnější z nich.

I. Detail soklu a založení CLT panelů S variantami založení na maltové lože či na dřevěný profil

II. Detail provedení okna se stěnou z CLT té panelů

III. Detail napojení obvodové konstrukce z CLT panelů

IV. Detail napojení stropů na obvodovou konstrukci z CLT panelů

CLT (Cross Laminated Timber) panely jsou tvořeny lamely ze smrkové či borovicového deskového řeziva. Ty jsou kolmo na sebe spojovány pomocí lepidla na bázi polyuretanu nebo polymeru. Na základě počtu vrstev je označujeme jako L3s, L5s nebo L7s. Lišit se může také tloušťka jednotlivých vrstev podle účelu jejich použití.