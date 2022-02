Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střechy / Tipy na zajímavosti a produktové novinky veletrhu STŘECHY PRAHA 2022

Tipy na zajímavosti a produktové novinky veletrhu STŘECHY PRAHA 2022

23. ročník veletrhu Střechy Praha, který proběhne 3.–5. 3. 2022 na výstavišti v Praze Letňanech, představí množství novinek a inspirativních praktických ukázek od renomovaných výrobců a dodavatelů z oboru. Souběžně se koná veletrh Solar Praha, Řemeslo Praha a Festival dřeva a nářadí.

Společnost EVROmat nachystala novou plechovou krytinu EVROmodul, která vyniká nízkou hmotností, snadnou pokládkou a životností až 60 let. Modulové řešení zajišťuje kompaktní rozměry, efektivní přepravu, nenáročnou manipulaci, snadnější organizaci na staveništi a minimální odpady.

V současné turbulentní situaci okolo cen energií je zajímavou novinkou vstup francouzské firmy GSE Integration na náš trh, která se na veletrhu bude prezentovat poprvé. Zaměřuje se na výrobu všeho potřebného pro montáž solárních a fotovoltaických systémů do střech a na střechy, a to do všech typů krytin.

Společnost Keramet rozšířila své služby o ohýbací linku Variobend 6.2, která slouží k přesné výrobě atypických lišt, podhledů, fasádních prvků a trapézových plechů všech tvarů. Další novinkou je zařízení Schlebach Profi, kterým rozšiřuje sortiment profilovaných falcovaných materiálů na míru o klik systém. Nadčasovou krytinu KERAKlik a KERAKlik SD připraví v délkách na míru k okamžité montáži.

Společnost Lindab představila v roce 2021 novinku v řadě falcovaných krytin, a to ALU 560 Mat ze špičkového norského hliníkového plechu s povrchovou úpravou Hydrocoat Polyuretan Mat. Optimální šíře 565 mm výrazně snižuje pracnost při montáži a eliminuje vlnění hotové krytiny. Novinkou 2022 jsou sametově matné okapy Lindab Rainline Mat v barvách hnědá, břidlicově šedá a černá.

Společnost Mafell připravila ve spolupráci s firmou Sema, Prebena a Metabo inspirativní praktické ukázky na každý veletržní den. Těšit se můžete na ukázku výroby částí dřevěných konstrukcí s použitím softwaru Sema a elektronářadí Mafell, dále na projekt a realizaci části štítové stěny, ukázky perfektních výsledků při použití elektronářadí Mafell v dřevostavbách a srubech a také zajímavou ukázku technologie Cordless Alliance System – jeden akumulátor pro vše.

Společnost Roto, výrobce energeticky úsporných oken RotoQ, nabízí výměnu starého okna za nové bez nutných stavebních úprav ostění. Díky speciálnímu lemování V20 je výměna vhodná i pro okna od jiných výrobců. Výměna obnáší minimální nebo dokonce žádné stavební úpravy v interiéru.

Společnost Satjam představí novou krytinu SATJAM York Modul s mohutným prolisem, která je odpovědí na poptávku po plochých střešních krytinách. Jejím základem je kvalitní ocelové jádro s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je na krytinu poskytována SATJAM záruka plus 40 let.

Společnost Sema představí nově vydané verze SEMA V22-1 i 3D skenování a jeho využití při rekonstrukci staveb, tesařských i atypických konstrukcí. Na stánku návštěvníci uvidí i 3D skenování pomocí jednoho z nejmodernějších přístrojů Trimble X7 včetně propojení do softwaru SEMA, a využitím naskenovaných dat pro detailní zakreslení nové konstrukce. Od zaměření stavby až po výstupy na CNC stroje – vše rychle, přesně a jednoduše a v jednom softwaru.

Společnost Střechy 92, v zastoupení německé firmy Kemper system, nabídne KEMPEROL RepairFix LF – opravný nátěr připravený ihned k použití, vhodný pro všechny stavební práce a určený na širokou škálu střešních krytin. A také Kempertec MA-SF – lepidlo na kov bez rozpouštědel a zápachu. V zastoupení americké společnosti Bird X nabídne BIRD PROOF GEL - ochranu budov a střech proti dosedání ptactva, s velmi jednoduchou a rychlou aplikací.

Společnost STŘECHY COMAX připravila pro návštěvníky možnost získat ve veletržním slosování kvalitní hliníkovou krytinu na rodinný dům zdarma – výherce si bude moci vybrat z 6 tipů krytiny COMAX, včetně novinky KLIK 31 s pokročilou technologií zámku, a až 23 barevných odstínů, se zárukou až 75 let.

www.strechy-praha.cz