Jak na výměnu špaletových oken nebo rekonstrukci fasády v památkové zóně nebo rezervaci v Praze? Poradíme!

Vlastníci bytových domů (např. SVJ, přímí majitelé nebo bytová družstva) často neví, jak na výměnu stávajících špaletových oken, rekonstrukci fasády nebo další opravy a modernizace tak, aby vše probíhalo v souladu s platnými vyhláškami a Odborem památkové péče (MHMP OPP).

Na přípravu si vyčleňte dostatek času a začněte hned teď

Připravte se na to, že realizovat zásah do bytového domu stojícího v památkové zóně nebo rezervaci bude vyžadovat spoustu času a trpělivosti. Jako první je totiž potřeba vypracovat projektovou dokumentaci (dále jen PD), což může trvat klidně i dva měsíce. Vše samozřejmě závisí na náročnosti realizace i časových možností projektanta.

Jakmile projektovou dokumentaci obdržíte, je potřeba společně s ní požádat o vydání Závazného stanoviska odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP OPP). Ve chvíli, kdy žádost podáte, připravte se na další dva měsíce čekání. Zde se výsledná doba odvíjí od vytíženosti odboru a Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ), stejně jako kvality vypracované PD. Pokud odbor památkové péče shledá nedostatky v obsahových či formálních náležitostech dokumentace, vyzve žadatele k jejich odstranění, což může výsledný termín pochopitelně o několik týdnů, často i měsíců prodloužit.

Jak dlouho to celé potrvá?

Pokud řešíte např. výměnu špaletových oken, počítejte s tím, že celý proces od zpracování projektové dokumentace, přes její schválení a vydání Závazného stanoviska u MHMP OPP, až po finální výrobu oken může trvat klidně i půl roku. Samotná montáž oken v bytovém domě pak zabere pak cca měsíc.

U opravy a restaurování historické fasády zabere celý proces od vypracování projektové dokumentace až po schvalovací proces u MHMP OPP zhruba čtyři měsíce a další je- den až tři měsíce je potřeba věnovat samotné realizaci opravy. Rozhodně tak nepůjde o žádnou „hurá akci“, provedenou během dvou víkendů.

Spolupracovat s odborníky se vyplatí

Protože nepatří schvalovací proces oprav a modernizací u bytových domů postavených v památkové zóně nebo památkové rezervaci k nejjednodušším a nejrychlejším, je dobré se na něj důkladně připravit a v ideálním případě také požádat o pomoc odborníky, kteří za vás celý proces zrealizují, od zpracování PD až po zajištění Závazného stanoviska od MHMP OPP.

Pokud se rozhodnete pro výměnu špaletových oken, sázejte na odbornou firmu s dlouholetou praxí. Jednou takovou je ryze česká společnost OKNA STABIL, která nabízí nejdelší záruku na tuzemském trhu (15 let). Okna této společnosti spojují tradiční českou řemeslnou kvalitu a špičkové technologie. Vyrábí kopie původních špaletových oken. Kromě toho se vyznačují dlouhou životností a splňují vysoké nároky na energetickou úsporu díky vynikajícím izolačním vlastnostem.

Plánujete opravu nebo restaurování historické fasády? Pak pro změnu oslovte odborníky ze společnosti HIFAS, která provádí kompletní opravy a restaurování fasád, včetně obnovy ploch a štukové výzdoby, oprav poškozených říms, šambrán, reliéfů, bosáží, konzolí a dalších zdobných prvků.

Pokud jsou navíc původní prvky zcela zničené, s precizností sobě vlastní vyrobí jejich věrohodné repliky. Před samotnou modernizací samozřejmě nechybí odborná konzultace, poradenství a připravení cenové nabídky na míru.

GRANTY = úspora až 50 % uznatelných nákladů

Jistě nám dáte za pravdu, že výměna špaletových oken nebo restaurování historické fasády rozhodně nepatří k nejlevnějším záležitostem. Závěrem se proto hodí doplnit informaci o tom, že náklady na výměnu špaletových oken a opravu fasád u objektů v památkové zóně a památkové rezervaci lze významně snížit díky grantům od Magistrátu hl. m. Prahy, který podporuje renovaci nemovitostí na území hlavního města!

Se žádostí o grant vám rovněž společnosti OKNA STABIL a HIFAS pomůžou.

NZÚ DOTACE (Nová zelená úsporám) pro bytové domy v Praze = DALŠÍ ČÁST VRÁCENÝCH FINANCÍ

Při výměně všech oken v celém bytovém domě, pravděpodobně dojde ke snížení energetické náročnosti stávajícího stavu bytového domu. Lze tedy podat žádost o podporu v programu NZÚ.

Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, případné zateplením obvodových stěn, střechy, stropu nebo podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.

