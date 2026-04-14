Stavba / Izolace, střechy a fasády / Odvodňovací systémy / Odvodnění MEA pro zakřivenou fasádu

Odvodnění MEA pro zakřivenou fasádu

14.4.2026
MEA Water Management s.r.o.
U nově otevřeného obchodu na náměstí, v rohu budovy s obloukovou vnější stěnou musel stavitel vyřešit funkční a estetické odvodnění fasády. Malý stavební detail, ale pro ochranu fasády důležitý.

MEA obloukový žlab TSH
Atypická fasáda a žlab do oblouku

Řešením bylo zvolit diskrétní štěrbinové nerezové řešení MEA Topslot, které bylo možné tvarově přizpůsobit oblouku. Výsledkem je subtilní linie, která respektuje geometrii budovy a zároveň účinně zachytává dešťovou vodu podél celé fasády.

Princip tohoto systému spočívá v tom, že na povrchu je viditelná pouze úzká nerezová nebo pozinkovaná štěrbina, zatímco pod dlažbou je umístěn plnohodnotný žlab s dostatečnou hydraulickou kapacitou.

Ing. Jan Ochec, jednatel MEA Water Management komentuje: „Odvodnění tak zůstává téměř neviditelné, aniž by docházelo ke kompromisům ve funkčnosti.“

MEA obloukový žlab TSH
Skrytý čisticí box

Kontrolní a čisticí box byl osazen stejnou dlažbou, jako celé náměstí. Zůstala tak patrná jen jemná nerezová linie. Architektonický výraz prostoru tak zůstal čistý a ničím nerušený.

Rohožka, která umí odvést dešťovou vodu

Pro provozovnu je důležité také vyřešení vstupu chodců. Stavitel položil venkovní čisticí rohož s vanou z polymerického betonu systému MEAGARD před vstup. Nakupující tak nebudou zanášet do interiéru vodu ani nečistoty.

Volitelné typy rohoží lze přizpůsobit intenzitě provozu i architektonickému záměru. V tomto případě byl zvolen ocelový pozinkovaný mřížkový rošt, který poskytuje vysokou mechanickou odolnost a dlouhou životnost při zachování estetické neutrality.

Kombinace funkčnosti, precizního detailu a estetické nenápadnosti představuje současný standard pro městské a komerční projekty, kde technické řešení musí respektovat architektonickou ambici.

Více o štěrbinových žlabech MEA Topslot

MEA obloukový žlab TSH
MEA venkovní rohožka MEAGARD
MEA obloukový žlab TSH
MEA Water Management s.r.o.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

