Odvodnění MEA pro zakřivenou fasádu

U nově otevřeného obchodu na náměstí, v rohu budovy s obloukovou vnější stěnou musel stavitel vyřešit funkční a estetické odvodnění fasády. Malý stavební detail, ale pro ochranu fasády důležitý.
Atypická fasáda a žlab do oblouku
Řešením bylo zvolit diskrétní štěrbinové nerezové řešení MEA Topslot, které bylo možné tvarově přizpůsobit oblouku. Výsledkem je subtilní linie, která respektuje geometrii budovy a zároveň účinně zachytává dešťovou vodu podél celé fasády.
Princip tohoto systému spočívá v tom, že na povrchu je viditelná pouze úzká nerezová nebo pozinkovaná štěrbina, zatímco pod dlažbou je umístěn plnohodnotný žlab s dostatečnou hydraulickou kapacitou.
Ing. Jan Ochec, jednatel MEA Water Management komentuje: „Odvodnění tak zůstává téměř neviditelné, aniž by docházelo ke kompromisům ve funkčnosti.“
Skrytý čisticí box
Kontrolní a čisticí box byl osazen stejnou dlažbou, jako celé náměstí. Zůstala tak patrná jen jemná nerezová linie. Architektonický výraz prostoru tak zůstal čistý a ničím nerušený.
Rohožka, která umí odvést dešťovou vodu
Pro provozovnu je důležité také vyřešení vstupu chodců. Stavitel položil venkovní čisticí rohož s vanou z polymerického betonu systému MEAGARD před vstup. Nakupující tak nebudou zanášet do interiéru vodu ani nečistoty.
Volitelné typy rohoží lze přizpůsobit intenzitě provozu i architektonickému záměru. V tomto případě byl zvolen ocelový pozinkovaný mřížkový rošt, který poskytuje vysokou mechanickou odolnost a dlouhou životnost při zachování estetické neutrality.
Kombinace funkčnosti, precizního detailu a estetické nenápadnosti představuje současný standard pro městské a komerční projekty, kde technické řešení musí respektovat architektonickou ambici.
