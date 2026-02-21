Nejnavštěvovanější odborný web
Rekonstrukce nádraží v Plzni opět s odolnými žlaby MEA

21.2.2026
MEA Water Management s.r.o.
Památkově chráněná výpravní budova plzeňského hlavního nádraží prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletně byla obnovena střecha, fasáda a proběhla úprava vnitřních prostor.

Zdroj: soutěž Stavba roku 2025, MEA Water Management
Rekonstrukce zásadním způsobem zlepšila podmínky pro cestující. Prostory jsou nyní pohodlnější a splňují moderní standardy bezpečnosti. Stanice je plně přístupná osobám s omezenou schopností pohybu. Tato stanice je z hlediska denního obratu cestujících sedmou nejfrekventovanější v ČR.

Žlaby a poklopy MEA již před 10 lety

MEA dodávala svoje produkty pro předchozí rekonstrukci již před cca 10 lety. Tehdy byly pro odvodnění nástupišť použity polymerbetonové žlaby TL 1000 v celkové délce 268 metrů. Instalovaly se přímo do kamenné dlažby a doplnily litinovými můstkovými rošty, aby ladily s historickým charakterem celé stavby. Součástí řešení byly také ocelové žárově pozinkované poklopy XP 400 a SF, které zajišťovaly bezpečné zakrytí instalačních šachet.

Jan Ochec, jednatel MEA Water Management komentuje: „Těší nás, že do současné etapy stavebních úprav MEA opět dodávala odolné odvodňovací systémy pro nejzatíženější plochy stanice, konkrétně do přístupových prostor před budovou a na nástupiště.“

Odolné žlaby na nástupiště i parkoviště

Žlaby MEADRAIN z polymerického betonu jsou navrženy pro velmi vysoké zatížení až do třídy F900 kN. Kombinují vysokou odolnost s nízkou hmotností a díky integrované litinové hraně jsou vhodné pro intenzivně namáhané prostory.

Projekční tým MEA pro odvodnění ploch doporučil tyto žlaby v klasické výšce 150 mm, ale také se sníženou výškou 80 mm.

Polymerbetonový materiál je mrazuodolný, nenasákavý a téměř bezúdržbový. Spádované dno podporuje plynulý odtok vody. Široká nabídka roštů umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům jednotlivých částí stavby.

Stavba roku – Hlavní nádraží Plzeň
MEA zadlažďovací poklop XP 400
MEA rekonstrukce nádraží v Plzni s odvodněním MEA
Zdroj: soutěž Stavba roku 2025, MEA Water Management

Rekonstrukce nádraží v Plzni byla nominována do soutěže STAVBA ROKU 2025.

Autor: Jaroslav Soumar/SUDOP PRAHA a.s.; Daniel Jeništa/A8000 s.r.o.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.; SUDOP EU, a.s.
Dodavatel: SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ/Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník), OHLA ŽS, a.s., AVERS, spol. s r.o.

Odvodnění MEA
Žlaby TL1000
Žlaby TL1000
Zadlažďovací poklop XP 400
MEA rekonstrukce nástupiště v Plzni. Zdroj: soutěž Stavba roku 2025, MEA Water Management

MEA Water Management s.r.o.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 