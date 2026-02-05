Oceněná budova ČSOB HHQ v Hradci Králové je odvodněna žlaby MEA
Nová centrála ČSOB v Hradci Králové spojuje moderní architekturu, udržitelný provoz, důraz na energetickou efektivitu a také na přirozené světlo v interiéru. Objekt získal titul STAVBA ROKU 2025. Jedním z bodů, který porota ocenila, byla realizace nové administrativní budovy pro více než 1 000 osob ve vysokém technickém standardu s otevřeností veřejnému prostoru.
Součástí řešení veřejného prostoru je odvodnění MEA, které zajišťuje komplexní hospodaření s dešťovou vodou.
„Systémové odvodnění se žlaby MEA je pouze malou součástí významného objektu, ale patří mezi první stavební detaily, se kterými se příchozí veřejnost setká,“ komentuje Jan Ochec, jednatel MEA Water Management a doplňuje: „Gratuluji k ocenění a jsme rádi, že jsme měli možnost se na stavbě podílet.“
Žlaby pro snadnou instalaci a rychlé odvodnění
Zdroj: soutěž Stavba roku 2025, Projektil Architekti, MEA Water Management
Hlavním systémovým řešením jsou žlaby MEARIN PLUS z kompozitního materiálu, který je lehký, ale má vysokou odolnost. Výhodou je i rychlá instalace bez potřeby těžké mechanizace. Žlaby se dobře pojí s betonem i asfaltem a odolávají chemickým látkám. Pro místa, kde je nutné rychle odvést větší množství vody, byla zvolena bodová odvodnění MEADRAIN EN.
Na plochách, kde je vyžadováno univerzální, odolné, řešení s vyšší zátěží, byly použity žlaby MEADRAIN SV s litinovým roštem. Používají se většinou u parkovacích míst, na chodnících či městských komunikacích.
Odvodnění pro architektonicky náročná řešení
Architektonicky exponované části areálu doplňují diskrétní štěrbinové nerezové žlaby TOPSLOT, které působí velmi čistě a elegantně. Díky úzké nerezové štěrbině na povrchu nijak neruší vzhled okolních ploch, přesto však pod povrchem ukrývají plnohodnotný žlab s dostatečnou kapacitou. Jsou ideální pro pěší zóny, terasy a další místa s vysokými nároky na estetiku.
Kombinací těchto řešení vznikl u nové budovy technicky spolehlivý odvodňovací systém, který je i vizuálně sladěný s architekturou celého areálu.
Komentář SYNER, generálního dodavatele stavby
Jednatel společnosti SYNER, Robert Špott, komentuje výsledek z pohledu generálního dodavatele stavby: „Tento projekt byl pro SYNER mimořádně náročný a zároveň inspirativní. Nové sídlo ČSOB v Hradci Králové představuje spojení moderní architektury, špičkových technologií a perfektního provedení v každém detailu. Získat titul Stavba roku je pro nás vždy velká pocta i uznání práce všech našich lidí.“
Více o stavbě na www.stavbaroku.cz
Autoři Roman Brychta, Adam Halíř/PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
Projektant Karlínblok s.r.o.
Dodavatel SYNER, s.r.o.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...