Udržitelné zemědělství v praxi: 10 montovaných hal pro ekologické farmaření
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Udržitelné zemědělství v praxi: 10 montovaných hal pro ekologické farmaření
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Společnost MONT-KOVO dokončila v letošním roce již desátou montovanou halu pro zázemí ekologických farem ze sdružení „Čerstvě utrženo“ a partnerských skupin. Tyto farmy produkují prémiová rajčata, papriky, okurky či bobulovité ovoce na území České i Slovenské republiky.
Udržitelný koncept moderního farmaření
Družstvo farmářů „Čerstvě utrženo“ si klade za cíl dodávat na český a slovenský trh lokální ovoce a zeleninu v nejvyšší kvalitě. Pěstování probíhá v hydroponických sklenících a fóliovnících za využití moderních technologií, biologické ochrany a udržitelných metod šetrných k životnímu prostředí.
Nedílnou součástí těchto komplexů jsou montované haly, které jsou bezprostředně napojeny na skleníky. Slouží k balení zralých plodů, expedici a zároveň jako technologické srdce celého projektu. Haly v sobě integrují:
- Vodohospodářské technologie: Systémy pro přípravu zálivky a hnojiv. Primárním zdrojem je srážková voda zachytávaná do retenčních nádrží (lagun), která se následně čistí a upravuje. Přebytečná voda ze zálivky se recykluje, doplňkovým zdrojem jsou místní vrty.
- Energetické zázemí: Kotelny, strojovny, rozvodny VN/NN a prostory pro záložní zdroje.
- Zázemí pro zaměstnance: Moderní šatny, sociální zařízení a jídelny.
Za posledních deset let vybudovala společnost MONT-KOVO pro tyto progresivní zemědělce celkem 10 hal: dvě v Dolní Lutyni, dvě ve Smržicích a dále ve Velkých Němčicích, Kostelci na Hané, Kožichovicích, Mutěnicích, Haňovicích a ve slovenských Kameničanech. Podívejme se podrobněji na tři z nich.
Zemědělská hala „Čerstvě utrženo“ Velké Němčice
Hala na Jižní Moravě, postavená pro společnost Agro Maryša, slouží jako zpracovatelský a skladovací prostor pro high-tech skleník na pěstování rajčat s úctyhodným ročním výnosem až 3 000 tun.
Technické detaily a specifika
Hala je strategicky vsazena mezi dvě křídla skleníku (jedno s přirozeným a druhé s umělým asimilačním osvětlením). Konstrukci tvoří rámový ocelový skelet opláštěný sendvičovými panely, který je s přilehlými skleníky propojen montovaným krčkem.
- Rozměry haly: 36,60 m × 80,40 m (výška v okapu 6,90 m)
- Počet zaměstnanců: 45 pracovníků
- Speciální prvky: Požární rolety oddělující jednotlivé požární úseky, rychloběžná vrata mezi skleníky a halou pro udržení klimatu, vyrovnávací můstek pro expedici a centrální velín, ze kterého se řídí provoz haly i skleníků.
Více informací, fotografií a video z dronu naleznete na stránkách zhotovitele v sekci reference pod názvem Zemědělská hala „Čerstvě utrženo“ Velké Němčice.
Zemědělská hala Farma Bezdínek Dolní Lutyně
Tato montovaná hala v Moravskoslezském kraji tvoří klíčové expediční a technologické zázemí pro rozsáhlý skleníkový areál Farma Bezdínek, kde se celoročně pěstují prémiová rajčata a okurky pod značkou „Čerstvě utrženo“.
Technické detaily a specifika
Konstrukce haly je navržena tak, aby bezprostředně navazovala na pěstební skleníky a umožnila okamžité balení a expedici čerstvě sklizených plodů. V technologické části se nachází pokročilé systémy pro jímání a úpravu dešťové vody z lagun.
- Rozměry haly: 39,60 m × 77,15 m (výška v okapu 8,90 m)
- Konstrukční řešení: Rámová ocelová konstrukce s odolným opláštěním ze sendvičových panelů s vysokým tepelněizolačním standardem, který je kritický pro udržení stabilního vnitřního mikroklimatu.
- Logistické a bezpečnostní prvky: Hala je vybavena průmyslovými sekčními a rychloběžnými vraty, hydraulickými vyrovnávacími můstky pro kamionovou expedici a protipožárními roletami oddělujícími technologické úseky. Součástí stavby je kompletní sociálně-administrativní zázemí (šatny, jídelna, kanceláře) a velín.
Více informací a fotografií této realizace naleznete na stránkách zhotovitele v sekci reference pod názvem Zemědělská hala Farma Bezdínek Dolní Lutyně.
Zemědělská hala Farma Kameničany (Slovensko)
Tato montovaná hala byla vůbec první ze zmiňované série úspěšných zemědělských realizací. Slouží jako balicí, skladové a expediční centrum pro jeden z nejmodernějších skleníkových komplexů na Slovensku o rozloze přes 30 000 m². Produkce tří odrůd prémiových rajčat je na slovenském trhu distribuována pod známou značkou OVOZELA.
Technické detaily a specifika
Na rozdíl od předchozích se jedná o dvoupodlažní objekt s plochou střechou a designovou atikou. Obvodový plášť tvoří sendvičové panely Kingspan, interiér je členěn SDK systémy.
- Rozměry haly: 24,00 m × 55,00 m (výška v okapu 6,30 m)
- Logistické řešení: Hala je osazena dvojicí sekčních průmyslových vrat. Jedny jsou vybaveny vyrovnávacím můstkem pro dálkovou kamionovou dopravu, druhé slouží pro přímý prodej přebytků a lokální odběr. Pro vnitřní oddělení provozů jsou použita rychloběžná fóliová vrata. Architektonickým detailem je integrovaná markýza pro parkování kol zaměstnanců.
Více informací a fotografií z této slovenské stavby naleznete na stránkách zhotovitele v sekci reference pod názvem Zemědělská hala Farma Kameničany.
O zhotoviteli staveb
Dodavatelem všech deseti montovaných hal byla společnost MONT-KOVO, spol. s r.o. Firma se od roku 1995 etablovala mezi přední české dodavatele s více než 1 100 realizovanými projekty napříč všemi obory podnikání. Svůj úspěch staví na stabilním týmu vlastních odborníků jak z řad projekce, tak výroby a montáže, dlouholetých zkušenostech, poradenství a individuálním přístupu ke každému projektu.
Společnost MONT-KOVO nabízí bezplatné vypracování nezávazné cenové nabídky a odborné poradenství v počátečních fázích projektování halových objektů.
Více informací, detailní fotogalerie a videozáznamy z dronu k těmto i dalším projektům naleznete na stránkách www.montkovo.cz v sekci reference.