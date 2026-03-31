Rizika azbestu ve stavbách a nové povinnosti plynoucí z novelizace vyhlášky 402/2025 Sb.
Vyhláška č. 402/2025 Sb., účinná od 1. ledna 2026, novelizuje vyhlášku č. 432/2003 Sb., která upravuje podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty biologických expozičních testů a podmínky práce s rizikovými faktory, včetně azbestu. Zároveň zpřesňuje rozlišení prací podle skutečné míry expozice (demontáž, řezání, manipulace s odpadem, práce s nízkým rizikem narušení materiálu). Toto rozlišení má dopad na zařazení do kategorií rizika, rozsah ochranných opatření i frekvenci lékařských prohlídek. Informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s přijetím směrnice EP a Rady EU 2023/2668 o ochraně před riziky spojenými s expozicí azbestu.
S výše uvedeným souvisí i nové povinnosti zaměstnavatelů, a to včetně zajištění bezpečnosti práce při práci s rizikovými faktory. Zaměstnavatel musí například přesněji specifikovat charakter prací, rozsah expozice, podávat hlášení o počtu zaměstnanců a jejich školení, o způsobech ochranných opatření; novela upřesňuje i pravidla sledování a zdravotních prohlídek zaměstnanců vystavených azbestu, včetně stanovení limitních hodnot a podmínek odběru biologického materiálu. Důraz je kladen na vedení dokumentace o kategorizaci prací, měření koncentrací vláken, evidenci exponovaných zaměstnanců a výsledcích lékařských prohlídek.
„Zaměstnavatelé by měli především aktualizovat interní směrnice BOZP, postupy hlášení, smlouvy s poskytovateli pracovnělékařských služeb a zajistit pravidelná školení zaměstnanců. Novelizace přináší velké zpřesnění pravidel a vyšší nároky na kontrolu a dokumentaci. Cílem je zvýšit ochranu zdraví zaměstnanců a zajistit lepší dohled nad rizikovými pracemi ve stavebnictví,“ upozorňuje JUDr. Eva Dandová z Českomoravské konfederace odborových svazů, která se dané problematice aktivně věnuje.
Kdo a jak musí hlásit práce s azbestem – novinky od roku 2026
Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje na svých internetových stránkách, že Česká republika ukotvila do právního řádu nové povinnosti a zároveň z důvodu zvýšení ochrany zdraví nad rámec směrnice dochází k rozšíření okruhu osob, kteří budou nově povinni podávat hlášení prací s azbestem. Změny jsou promítnuty do těchto právních předpisů: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně § 41 – práce s azbestem a povinnosti z toho vyplývající Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví další podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně § 21 – minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně § 5 – náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu. Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu osoba nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu (podle vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění). Například při demontáži střešní krytiny (kdy dochází k narušení celistvosti materiálu) se nejedná o krátkodobou expozici dle uvedené vyhlášky. Povinnost podat hlášení prací s azbestem tak zůstává.
Nové povinnosti pro zaměstnavatele
Zaměstnavatel je nově povinen získat povolení pro práce s azbestem, a to na základě hlášení prací s azbestem, které bude posouzeno příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, který následně vydá rozhodnutí o tomto povolení. Orgány ochrany veřejného zdraví budou zveřejňovat na webových stránkách seznam zaměstnavatelů a osob, kteří v posledních třech letech získaly povolení. Nebude tedy již dostatečné práci pouze ohlásit.
Školení
To, že je povinen zaměstnavatel provádět školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, obecně vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Avšak pro práce s azbestem je nově stanovena periodicita školení, a to minimálně každé dva roky. Toto školení musí být zajištěno odborně způsobilou fyzickou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, tzv. „OZO“, podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Měření azbestu v pracovním ovzduší
Původní znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvádělo, že zaměstnavatel provádí měření každé tři měsíce, což je značně finančně zatěžující a neefektivní, pokud dle hodnocení rizik není předpoklad ke změně koncentrace azbestu v pracovním ovzduší. Od požadavku bylo ustoupeno. Avšak vyplyne-li tak z hodnocení rizik, provádí se měření pravidelně. Měření je nutné provést i v případě, že dojde ke změně technologie. Cílem je pružně reagovat na možné různé koncentrace azbestu v pracovním ovzduší během jednotlivých pracovních postupů (operačních fází), pokud tak vyplývá z hodnocení zdravotních rizik.
Hlášení prací s azbestem
Zaměstnavatel je i nadále povinen podat na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (zpravidla krajskou hygienickou stanici) hlášení prací s azbestem, a to nejméně 30 dní před zahájením prací, nebo vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, jež by mohly mít za následek vyšší expozici azbestu. Náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 432/2003 Sb.), který je rovněž novelizován s účinností od 1. 1. 2026. Zaměstnavatel v rámci náležitostí hlášení prací s azbestem nově musí hlásit i jmenný seznam zaměstnanců, kteří budou práce s azbestem vykonávat, doložit jejich osobní osvědčení o absolvování školení o uplatňování správné prevence ohrožení zdraví při nakládání s azbestem a doložit datum posledního posouzení zdravotního stavu zaměstnanců.
Stavební zákon, povolení o odstranění stavby a azbest
K výše uvedenému Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) dodává, že dle § 247 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů je možné stavbu, která podléhá povolení nebo obsahuje azbest, odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby. Udržovací práce, které nejsou záměrem EIA a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde-li o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, jsou z pohledu stavebního zákona drobnou stavbou podle odst. 1 písm. d) přílohy č. 1 stavebního zákona, která v souladu s § 171 stavebního zákona nevyžaduje povolení záměru.
Pojem „provedení“ se v případě znění odst. 1 písm. d) přílohy č. 1 stavebního zákona vztahuje k výsledku provedené údržby nikoli k vlastnímu průběhu provádění údržby a z tohoto pohledu by pak i údržba měla být hodnocena. Pod pojmem údržby lze vnímat například nahrazování stavebního výrobku obsahujícího azbest (příkladem může být azbestová střešní krytina) za obdobný výrobek bez azbestu. Pokud při pouhé výměně v rámci udržovacích prací, které svým charakterem naplní znění odst. 1 písm. d) přílohy č. 1 stavebního zákona nedochází k odstraňovaní stavby, pak není vyžadováno ani povolení odstranění stavby podle § 247 odst. 1 stavebního zákona.
V souladu s § 159 odst. 2 písm. a) stavebního zákona může stavebník svépomocí provádět drobné stavby uvedené v příloze č. 1 stavebního zákona, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 11 a 12 této přílohy, jakož i stavby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodech 1 a 2 této přílohy, které jsou umisťovány v odstupové vzdálenosti méně než 2 m od hranic pozemků, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Je potřeba mít na zřeteli, že i když je záměr prováděn svépomocí, nezbavuje to stavebníka, resp. zhotovitele povinnosti dodržovat ustanovení jiných právních předpisů, kdy v případě azbestu se může jednat zejména o předpisy na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Na stavebníka, resp. zhotovitele se mohou mimo jiné vztahovat například povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a další. Konečné rozhodnutí, zda se jedná v konkrétním případě o udržovací práce, nebo zda již dochází ke změně dokončené stavby (ve smyslu například stavební úpravy) nebo k odstranění stavby vyžadující povolení podle stavebního zákona je vždy na posouzení příslušného stavebního úřadu.
Doporučená literatura a zdroje:
- Ministerstvo zdravotnictví ČR uvádí rozsah povinnosti v celém svém rozsahu, a to včetně OSVČ či povinností pro fyzické nebo právnické osoby, které jsou zadavateli stavby nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení podílejí (podle § 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb.) zde
- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) na svých internetových stránkách hodnotí změny plynoucí z novelizace vyhlášky 402/2025 Sb., kriticky hodnotí i novelizaci stavebního zákona
- Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Národní program Životního prostředí „Podpora odstraňování stavebních materiálů s obsahem azbestu“. Více informací naleznete na narodniprogram.cz a ve složce Azbest SZÚ
- Praktická příručka o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu při práci zahrnující kontakt s azbestem: pro zaměstnavatele, zaměstnance a inspektory práce. Příručka vydaná Výborem vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC) ke stažení zde