Ohlédnutí za jubilejním veletrhem STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO a pozvánka na další ročník

25. ročník veletrhu zaměřený na spektrum oborů spojených se střechami, řemeslem a moderními systémy pro úspory energií se uskutečnil letos v únoru a velkolepě oslavil čtvrtstoletí své existence. Další ročník se bude konat na výstavišti v Praze Letňanech ve dnech 6.–8. 2. 2025.

K jubileu byla představena řada novinek, mezi které patří redesign loga, zcela nové webové stránky veletrhu a nový portál Naše střecha.

Co do rozsahu výstavní plochy byl veletrh největším ve své historii. Prezentovalo se zde doposud nejvíce zahraničních vystavovatelů a rekord padl i v počtu přihlášených novinek do soutěže o nejlepší exponáty. Veletrh přivítal v PVA Expo Praha na 23 tisíc návštěvníků. Produktové novinky evropských a světových značek z oblasti střešních materiálů, nářadí a systémů pro úspory energií představilo přes 160 výrobců a dodavatelů z 9 zemí.

Videozáznam, výsledky soutěží i komplexní závěrečnou zprávu z veletrhu naleznete na www.strechy-praha.cz.

Zlatá taška 2024

Odborná porota udělila v soutěži o nejlepší exponáty dvě ocenění Zlatá taška a čtyři čestná uznání výrobkům, které přesvědčily svou inovativností a přínosem pro obor.

Zlatá taška pro výrobek TAŠKA VĚTRACÍ, firma BESK spol. s r. o.

Porota ocenila revoluční řešení odvětrání se změnou designu větrací tašky, které ovšem plně zachovává větrací funkci. Technologie výroby navíc umožňuje snížit cenu výrobku.

Zlatá taška pro výrobek SOLÁRNÍ PANEL SUNMAN SMF430F-12X12UW, firma nanosun s.r.o.

Porota ocenila inovativní řešení v podobě ultralehkého a ohebného solárního panelu, který lze nalepit i na málo únosné konstrukce (balkony, cestovní karavany) nebo ploché střechy. Tenký panel je o 70 % lehčí než klasický modul.

Čestná uznání za své výrobky získaly firmy GWS Ground Waterproofing Systems s.r.o, PRVNÍ CHODSKÁ TESARIO s.r.o., AAA Solar s.r.o. a WELDPLAST ČR s.r.o.



Děkujeme za 25 let vzájemné inspirace a spolupráce a těšíme se na viděnou na dalším ročníku veletrhu STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO 6.–8. února 2025.

Nový portál naše střecha

Portál NAŠE STŘECHA byl představen v rámci veletrhu jako jedna z hlavních novinek. Najdete zde širokou škálu spolehlivých informací o všem, co je spojené se střechou, stavěním a úsporami energie. Obsah připravují profesionálové, kteří dlouhodobě působí v oboru a věnují se tomu, co právě rezonuje ve společnosti. Portál je primárně určen koncovým zákazníkům, pro které je porozumění problematice střech a plášťů budov nejsložitější, ale otevřen je všem, které problematika střech a kvalitního bydlení zajímá.

