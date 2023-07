Stavba / Izolace, střechy a fasády / Wavin PolderRoof: inteligentní řešení modrozelené střechy

Wavin PolderRoof: inteligentní řešení modrozelené střechy

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, představila nové řešení PolderRoof, které slouží jako základní stavební prvek modrozelených střech. Jde o další řešení z nabídky Wavin, které akcentuje nutnost hospodárného nakládání s dešťovou vodou a posiluje odolnost měst vůči klimatickým změnám a jejich následkům, zejména pak přehřívání a přetěžování kanalizační sítě vedoucí až k lokálním záplavám.

„Ochrana vody by dnes měla být prioritou každého z nás. V důsledku klimatických změn totiž hrozí, že nejpozději do roku 2050 zavládne celosvětově nedostatek vody, a to především ve městech. Proto je důležité hledat stále nové způsoby, jak hospodárně nakládat s pitnou i dešťovou vodou. Nejnovějším přírůstkem do rodiny našich řešení z této oblasti patří inteligentní systém PolderRoof, který umožňuje zachycovat dešťovou vodu na plochých střechách a opětovně ji využít například pro zavlažování zeleně či ochlazení mikroklimatu,“ vysvětluje Lukáš Mejzlík, produktový manažer společnosti Wavin Czechia, s tím, že PolderRoof je ideálním základním stavebním prvkem modrozelených střech, které snoubí výhody retenčních nádrží a zelených střech.

Zelené střechy nejsou v ČR žádnou novinkou a jejich výstavba je podporována celou řadou prostředků. V roce 2016 byl například vyhlášen dotační program Nová zelená úsporám, v rámci nějž mohli investoři čerpat finance i na výstavbu zelených střech. V roce 2019 pak poskytovalo dotace na zelené střechy město Brno a v roce 2020 přistoupily k podpoře zelených střech i Říčany. Díky všem těmto krokům se každoročně daří zvyšovat jejich podíl, v roce 2022 bylo například dokončeno rekordních 396 000 m2. Zelené střechy mají při ochraně klimatu neoddiskutovatelnou roli, přináší totiž zeleň do silně urbanizovaných oblastí, a přispívají tím nejen k lepšímu klimatu ve městech, ale i k podpoře přirozeného koloběhu vody v přírodě. V kombinaci s novým řešením PolderRoof pak představují ideální příklad modrozelené infrastruktury, která vedle zlepšení mikroklimatu a zvýšení atraktivity dotčeného území přispívá i ke zvýšení biodiverzity lokality, snížení účinků sucha, zvýšení ochrany povrchových vod a snížení rizika lokálních záplav tím, že v době silných přívalových dešťů snižuje zátěž kanalizace. A to vše na ploché střeše, které moderní architektura hojně využívá.



Zelený ráj na střeše: Modrozelené střechy nejen dobře vypadají, ale díky svému akumulačnímu boxu umístěnému pod vegetační vrstvou zajišťují i inteligentní správu dešťové vody. (Foto: Wavin) Zelený ráj na střeše: Modrozelené střechy nejen dobře vypadají, ale díky svému akumulačnímu boxu umístěnému pod vegetační vrstvou zajišťují i inteligentní správu dešťové vody. (Foto: Wavin)

Modrozelené střechy přispívají k odolnosti měst vůči klimatickým změnám. (Foto: Wavin) Modrozelené střechy přispívají k odolnosti měst vůči klimatickým změnám. (Foto: Wavin)



Řešení PolderRoof jakožto základní stavební kámen modrozelené střechy přeměňuje ploché střechy na inteligentní a řízenou akumulaci vody. Řešení sestává z nízké střešní retenční nádrže z recyklovaného polypropylenu, která se skládá na potřebnou velikost podobně jako stavebnice z jednotlivých boxů o rozměru 1 100×1 100×85 nebo 160 mm a s kapacitou 102 nebo 193 litrů. Automatická regulace hladiny pak slouží k řízenému vypouštění potřebného množství akumulované vody. Pokyn jí k tomu dává řídicí jednotka, která sbírá a vyhodnocuje meteorologická data a informace ze senzorů rozmístěných na střeše a v nádrži. V případě silných dešťů zajistí regulovaný odtok zbytkové vody a připraví kapacitu na nové srážky, v době sucha zase využije akumulovanou srážkovou vodu na zavlažování vegetace, která je nad nádrží vysazena. Součástí je i webová platforma, díky níž může všechny informace sledovat uživatel a na dálku v případě potřeby měnit nastavení. Sekundárně celé řešení přispívá k ochlazování okolí a izolaci budov. Akumulační box systému PolderRoof má nízkou hmotnost, jeden box váží jen 3,7 kg, díky čemuž je vhodný pro všechny typy plochých střech, ať už ve stávajících nebo nových konstrukcích.

V České republice bude řešení k dispozici ke konci roku 2023.