Proti graffiti potřebujete clonu, nebo rychlost

Počmárat dům sprejem je dílem okamžiku. Odstranění barev by mělo také proběhnout co nejdřív. Jinak proniknou do hlubších vrstev fasády a po odstranění po nich zůstanou nevzhledné stíny. Ne vždy je majitel nebo správce budovy schopen zareagovat na čmáranice na fasádě tak rychle, jak by chtěl. Třeba proto, že mu o graffiti nikdo neřekl.