Životnost lehkých obvodových plášťů

Lehký obvodový plášť je nenosná fasádní konstrukce v současnosti vyráběná především z tenkostěnných hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a se skleněnými transparentními výplněmi, tepelněizolačními panely s rozličným vnějším krytím a případně instalovanými otevíravými prvky. Lehký obvodový plášť sloupkopříčkové nebo modulové konstrukce je obvykle zavěšen na nosném skeletu budovy a je dimenzován na přenos zatížení od vlastní váhy, na vodorovného zatížení užitného a od tlaku a sání větru.

Ačkoliv princip lehkých obvodových plášťů se začal používat již ve 20. letech 20. století, mezníkem se stala aplikace systému lehkého obvodového pláště na výškových budovách sídla OSN a Lever House v New Yorku v 50. letech 20. století.

První budovou se zavěšenou lehkou fasádou, realizovanou v ČSSR, je budova v Kodaňské ulici v Praze Vršovicích, postavená v druhé polovině 60. let 20. století pro podnik zahraničního obchodu Chemapol. Budova s revoluční fasádou byla postavena podle návrhu architektek Zdenky Marie Novákové a Dagmar Šestákové. Protože v ČSSR nebyla stavební firma, která by uměla realizovat stavbu v té době v ČSSR zcela unikátní konstrukce, byla oslovena milánská firma FEAL, která následně realizovala i další výškové budovy v Praze s lehkým proskleným hliníkovým fasádním pláštěm, například budovu Strojimportu (nyní palác Vinohrady).



Budova OSN v New Yorku Dokončená v roce 1952 Budova OSN v New Yorku Dokončená v roce 1952

CITY EMPIRIA (bývalý Motokov) – první stometrová budova v ČSSR, dokončená v roce 1977, Etapová výměna pláště v letech 2002–2003 CITY EMPIRIA (bývalý Motokov) – první stometrová budova v ČSSR, dokončená v roce 1977, Etapová výměna pláště v letech 2002–2003

Životnost lehkého obvodového pláště

Životnost lehkého obvodového pláště lze posuzovat z hlediska technického, ekonomického a morálního. Z technického hlediska se životnost odvíjí od trvanlivosti materiálů a komponentů, použitých v konstrukci fasádního pláště. Budeme-li brát v úvahu soudobé systémy od 70. let 20. století, jedná se především o hliníkové profily, sklo, ocelové interiérové kotvy, těsnění a tmely, tepelnou izolaci. Je-li taková konstrukce správně provedena a není-li poškozena následnými neodbornými zásahy, lze uvažovat o životnosti základních materiálů až po dobu 60 let. Problémem mohou být mechanické části například otevíravých prvků nebo větracích prvků, které již nelze vyměnit z důvodu neexistence náhradních dílů.

Protože lehký obvodový plášť je konstrukce v nízkou tepelnou setrvačností a obvykle velkou prosklenou plochou, mají starší konstrukce lehkých obvodových plášťů oproti masivní fasádě nižší tepelnou izolaci a vysoké solární zisky. Tyto faktory se promítají do nákladů na provoz budovy, jejíž vlastník tak přichází o nájemníky a budova se stává neudržitelnou. I s ohledem na politiku EU o snižování energetické náročnosti budov, lze z tohoto hlediska uvažovat o technické životnosti přibližně po dobu 25 let. Je tím míněno, že fasádní pláště, realizované před 25 lety, je již vhodné revitalizovat.



Hliníkový fasádní neizolovaný systém původem v USA Hliníkový fasádní neizolovaný systém původem v USA

Morální životností lze chápat stárnoucí design pláště, mnohdy neudržovaného, snižující se komfort uživatelů, obsah zdraví škodlivých materiálů (většina konstrukcí ze 70. až 80. let 20. století obsahuje azbest) a obtížnou reparabilitu. Technický vývoj v posledních třiceti letech posunul parametry systémů lehkých obvodových plášťů takovým způsobem, že jej lze srovnat s automobilovým průmyslem. Proto je možné uvažovat o morální životnosti v horizontu 35. až 40. let.

Mnohdy mají vlastníci budov obavy o stálost izolačních vlastností dvojskel ve fasádním plášti, která jsou plněna vzácnými plyny, obvykle argonem, výjimečně kryptonem. Technická norma připouští únik plynu v objemu 1 % za rok, což by po 30 letech opravdu znamenalo významné zhoršení izolačních schopností. V praxi se dokázalo laboratorním změřením starších izolačních skel vyjmutých ze staveb, že reálný únik plynu je až 10× nižší. Znamená to, že po 25 letech je ztráta plynu menší než 5 % a tedy ztráta na hodnotě U g je menší než 0,04 W/m2K. Lze tedy konstatovat, že tak starý lehký obvodový plášť s velkou prosklenou plochou si zachovává své tepelněizolační vlastnosti po celou dobu své životnosti. Jeho parametry však již nevyhovují současným požadavkům a stanoveným kritériím pro energetickou politiku EU.

Vývoj vlastností LOP

Vývoj systémů lehkého obvodového pláště od 60. let začal profily bez přerušeného tepelného mostu, tedy hliníkový profil prostupoval z exteriéru do interiéru. Teprve v 70. letech se začaly používat různé způsoby přerušení toku tepelné energie. Od 90. let se izolované profily používaly již standardně a takové systémy byly vyžadovány i tepelnětechnickou normou. Součinitel prostupu tepla profilů byl kolem 2,1 W/m2K a používaná izolační skla plněná vzduchem měla U g = 1,8 W/m2K.

Od 10. let 21. století se součinitel prostupu tepla profilů dostává na hodnotu menší než 1,2 W/m2K a v zasklení se začínají uplatňovat trojskla s U g = 0,5 W/m2K.

Pro revitalizaci jsou tak vhodné systémy fasádních plášťů realizované nejdříve koncem 90. let, ovšem tato možnost závisí především na původní kvalitě a postupné údržbě pláště a samozřejmě na podrobné tepelnětechnické analýze. Pro revitalizaci jsou konstrukčně vhodnější fasádní pláště realizované počátkem 21. století.



Systém z konce 90. let U f = 2,1 W/m2K; U g = 1,8 W/m2K Systém z konce 90. let U= 2,1 W/mK; U= 1,8 W/m

Systém z roku 2020 U f < 1,2 W/m2K; U g = 0,5 W/m2K Systém z roku 2020 U< 1,2 W/mK; U= 0,5 W/m



Údržba

Lehký obvodový plášť, stejně jako všechny jiné pláště budov a technické konstrukce, vyžaduje průběžnou a pravidelnou údržbu. Doporučená periodicita mytí lehkých obvodových plášťů, uváděná výrobci těchto konstrukcí, je jeden rok. V prašném prostředí je to pak dvakrát ročně. Při mytí fasádního pláště se musí zároveň kontrolovat kontinuita a funkčnost těsnění, upevnění všech vnějších prvků pláště a neporušenost prosklených výplní.

Bohužel ne všechny budovy s prosklenými plášti byly vybaveny vhodným přístupovým systémem údržbových lávek, obvykle z ekonomických důvodů a také mnozí vlastníci zanedbávali samotnou údržbu. Zanedbání údržby má samozřejmě, stejně jako u jiných technických zařízení, vliv na snížení životnosti.

Demolice, rekonstrukce, revitalizace

Budova Merkuria v pražských Holešovicích, která byla dokončena v roce 1971, měla být v loňském roce rekonstruována při zachování a doplnění stávajícího skeletu. Měla se provést tzv. „remolice“, kdy se maximum demontovaných materiálů, z pláště tedy především hliník a sklo, mělo plně recyklovat. Nakonec se ukázalo, že skelet, stavěný podle kvalitních socialistických norem, ale s nekvalitními socialistickými stavebními postupy a materiály, je efektivně neopravitelný, a proto došlo k úplné demolici. Samozřejmě vždy záleží na kvalitě a typu stavební nosné konstrukce a možnostech využití stávající budovy. Je nutné si uvědomit, že i zachovalý a opravitelný skelet byl navrhován podle původních statických postupů a byl dimenzován na lehčí obvodový plášť.

Pod rekonstrukcí obvodového pláště si lze představit kompletní výměnu fasády na stávající skelet. Nový fasádní systém s výrazně nižším součinitelem prostupu tepla profily a zasklený současnými izolačními trojskly může zlepšit energetické parametry až o 40 % v závislosti na poměru prosklených výplní a izolačních panelů. Výměna fasádního pláště je samozřejmě spojená i s rekonstrukcí interiérů, a tedy vyklizením budovy. Taková rekonstrukce může zvýšením standardu interiérů přivést nové nájemníky. Příkladem úspěšné rekonstrukce (výměny lehkého obvodového pláště) může být budova City Empiria (dříve Motokov) nebo budova matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Tróji.

Revitalizací lehkého obvodového pláště je myšlen postup, kdy se do stávajícího funkčního systému osadí (vymění) skleněné a případně tepelněizolační výplně s výrazně lepšími izolačními vlastnostmi, tedy významně nižším součinitelem prostupu tepla a u transparentních skel výrazně lepší selektivitou, tedy nižším prostupem solární energie, která způsobuje přehřívání interiéru, a nejlépe stejným prostupem světla pro osvětlení interiéru. Toto řešení předpokládá určité technické parametry hliníkového fasádního systému, které umožní zasklení silnějších izolačních skel. U rastrových fasádních systému je možné vyměnit izolátory, u modulových zvenku zasklívaných systémů je možné upravit tloušťky zasklívacího těsnění, případně přistoupit k výměně zasklívacích lišt za nově tvarované.

Při revitalizaci, kdy se uvažuje o výměně izolačních dvojskel s U g 1,4–1,0 W/m2K, je možné je nahradit poslední evolucí izolačních skel, skly vakuovými. Vakuové sklo je kompozit ze dvou tabulí skla mezi nimiž je velmi tenká mezera. Skla jsou k sobě „spečena“ keramickým rámečkem v komoře, ve které je vytvořeno téměř vakuum. Právě absence plynu i v tenké mezeře zajistí u takového skla U g 0,7 W/m2K a v kombinaci s další tabulí do dvojskla lze získat U g 0,5 W/m2K. Tím izolační sklo v tloušťce dvojskla získá izolační vlastnost trojskla při nižší konstrukční tloušťce a nižší hmotnosti.

Cirkulární ekonomika

V souladu s environmentální politikou je samozřejmé, že se při výměně fasádního pláště klade důraz na zpětné využití maximálního množství demontovaných materiálů. V segmentu hliníkových fasádních konstrukcí jsou oba hlavní materiály, tedy hliníková slitina profilů a sklo 100% zpětně využitelné pro výrobu nových profilů a stavebního skla. Všichni evropští významní výrobci hliníkových systémů a tabulového skla již s využitím recyklátu uvažují ve svých výpočtech obsahu CO 2 ve svých výrobcích. Proto je i pro vlastníky budov vhodné uvažovat s maximální recyklací materiálů pro snížení obsahu zabudovaného CO 2 v budově.

Článek byl nejprve publikován v Ročence ČKLOP 2024 a poté se svolením ČKLOP upraven k otištění v TZB-info