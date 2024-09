Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Provětrávaná fasáda zajistí v interiéru tepelné pohodlí

Provětrávaná fasáda je moderní a bezúdržbové obložení, které zdem umožní dýchat a vytvoří uvnitř domu ideální klima. Pomáhá odvětrávat vlhkost, což zabraňuje vzniku plísní, a je bezúdržbová, jelikož ji stačí jednou ročně zkontrolovat pouhým pohledem.

Konstrukci provětrávané fasády tvoří tepelná izolace skelnou či minerální vatou, nosný rošt a fasádní desky. Dům s provětrávanou fasádou je nejen na pohled hezčí, ale má také lepší vlastnosti, což zvyšuje hodnotu nemovitosti. Zmírnění výměny tepla i zvuku, volná cirkulace vzduchu a odvod vlhkosti zajistí u starších domů, chat i novostaveb zdravé, úsporné a moderní bydlení.

„Při tomto bezkontaktním způsobu zateplení budov vznikne mezi vnějším obkladem a vrstvou izolace vzduchová mezera zajišťující cirkulaci vzduchu a tepla, a tedy i větší tepelný komfort. Vnější nebo obkladovou vrstvu provětrávané fasády tvoří ultralehký přírodní kámen, hliník, ocel, sklo nebo dřevo. Vybírá se podle typu budovy a prostředí, ve kterém je zasazena. Realizace zateplení je rychlejší, zdivo se nemusí upravovat, čistit ani nechávat vyschnout,“ vysvětluje Jiří Hiemer ze společnosti Knauf Insulation, která se zaměřuje na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby i průmyslové zákazníky.

Tento moderní systém opláštění se skládá z kovového rámu upevněného na konstrukci budovy, který drží dekorativní obkladové panely na vnější straně provětrávané mezery s tepelnou izolací. Systémy izolovaných předvěšených stěn pak konstruktérům nabízejí široké možnosti při použití obkladových panelů s povrchovou úpravou z mnoha materiálů na vnější stěně. K dispozici je široká škála obkladových panelů, které budově dodají elegantní vzhled a zvýší její hodnotu.

Pro zateplení provětrávanou fasádou se rozhoduje stále více chatařů, a to nejen kvůli vysokým cenám energií. Mnoho chat či chalup totiž bylo vybudováno ještě v minulém tisíciletí a přímo volá po modernizaci. Právě léto je pro komplexní rekonstrukci ideální. Kromě toho, že je tento zateplovací systém nadčasový, snižuje náklady na chlazení v letních měsících i na vytápění v zimě a chrání proti vlhkosti, funguje provětrávaná fasáda rovněž spolehlivě jako akustická ochrana a chrání i před hlukem z okolí. Výhodou je také snadná montáž a údržba, která dovoluje provést zateplení ve kterémkoliv ročním období, což platí i pro opravné práce.

Zateplení provětrávanou fasádou je jednou z nejefektivnějších metod pro udržení tepelného pohodlí v interiéru. Rozhodně je to dobrá investice do vzhledu i funkčnosti objektu a její pravidelná údržba zajistí, že fasáda bude plnit svou funkci a vypadat skvěle po mnoho dalších let.