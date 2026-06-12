Timber & Climate Resilience Forum 2026: drevostavby ako súčasť klimaticky odolnej budúcnosti
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Timber & Climate Resilience Forum 2026: drevostavby ako súčasť klimaticky odolnej budúcnosti
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Drevostavby už dnes nie sú len okrajovou témou vo výstavbe. Stávajú sa súčasťou širšej diskusie o kvalite života, bezpečnosti, energetickej odolnosti a schopnosti budov reagovať na meniace sa klimatické podmienky. Práve týmto témam sa bude venovať medzinárodná konferencia Timber & Climate Resilience Forum 2026, ktorá sa uskutoční 24.–25. septembra 2026 v Terchovej.
Podujatie je určené architektom, projektantom, developerom, stavebníkom, realizátorom drevostavieb, odborníkom z akademického prostredia aj všetkým, ktorí vnímajú drevo ako perspektívny stavebný materiál pre kvalitnú a klimaticky zodpovednú výstavbu. Hlavnou myšlienkou konferencie je prepájať poznatky výskumu, skúsenosti z praxe a potreby súčasného navrhovania budov. Motto „Because it’s all connected“ vyjadruje presvedčenie, že pri navrhovaní udržateľných a klimaticky odolných budov nemožno oddeliť klímu, drevo, kvalitu, krásu, vedomosti a bezpečnosť. Práve ich vzájomné prepojenie rozhoduje o tom, či budovy dokážu byť nielen udržateľné, ale aj zdravé, trvácne, bezpečné a klimaticky odolné. Drevostavby sú preto prirodzeným prepojením, v ktorom sa tieto témy stretávajú – od architektonického návrhu cez stavebnú fyziku a požiarnu bezpečnosť až po kvalitu vnútorného prostredia pre človeka.
Program konferencie je postavený na piatich tematických moduloch. Modul Architektúra a dizajn sa zameria na potenciál dreva v súčasnej architektúre, prefabrikáciu, modularitu, digitálne nástroje, viacpodlažné drevostavby, obnovu budov aj individuálnu výstavbu. Požiarna bezpečnosť otvorí diskusiu o moderných konceptoch ochrany drevostavieb, požiarnej výške, priznanom dreve, spojoch a nových rizikách spojených s fotovoltikou či elektromobilitou. Stavebná fyzika sa bude venovať vlhkosti, difúznym skladbám, akumulácii, oknám, dverám a akustike – teda témam, ktoré rozhodujú o trvácnosti a kvalite drevostavby.
Dôležitou súčasťou programu bude aj otázka klimatickej odolnosti. Extrémne prejavy počasia, ochrana pred prehrievaním, energetická bezpečnosť, obnoviteľné zdroje, protipovodňové opatrenia či uhlíková neutralita dnes zásadne menia spôsob, akým premýšľame o budovách. Modul Kvalita prostredia sa zameria na človeka – na teplo, ticho, svetlo, vzduch, vetranie s rekuperáciou, technické zariadenia budov a modrozelenú infraštruktúru v okolí stavieb.
Konferencia bude prebiehať práve v čarokrásnom rezorte Terchovej – Vrátnej s tradíciou drevenej architektúry, s možnosťou sprievodných turistických aktivít v rámci predĺženého víkendu, v stredisku Vŕšky, ktoré je postavené z moderných drevostavieb a jeho súčasťou je vlastný pivovar.
Na konferencii vystúpia renomovaní odborníci zo Slovenska, Česka a Talianska – architekti, univerzitní pedagógovia, výskumníci aj zástupcovia praxe, ktorí prinášajú aktuálne poznatky, skúsenosti z realizácií a pohľad na budúcnosť drevostavieb v stredoeurópskom priestore. Medzi prednášajúcimi sú Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Tobiáš Hrabec, prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., Mgr. art. Bjørn Kierulf, Ing. arch. Pavol Pokorný, Ing. arch. Michal Diviš, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. Petr Kuklík, CSc., doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., prof. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. a Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Organizátormi konferencie Timber & Climate Resilience Forum 2026 sú: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenská rada pre zelené budovy, Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Adaptuj.sk – Centrum adaptácie a odolnosti.
Timber & Climate Resilience Forum 2026 je pozvánkou pre všetkých, ktorí chcú navrhovať, pripravovať a realizovať stavby z dreva odborne, bezpečne a s vedomím klimatických výziev. Pridajte sa k odbornej komunite, ktorá spája architektúru, techniku, výskum a prax v prospech klimaticky odolnej výstavby.