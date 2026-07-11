Statistiky dřevostaveb 2025: Dřevo posílilo i v roce, kdy se stavělo méně
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Statistiky dřevostaveb 2025: Dřevo posílilo i v roce, kdy se stavělo méně
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Rok 2025 přinesl českému stavebnictví další zkoušku. Jak ukazují data z Českého statistického úřadu, celkový počet dokončených rodinných domů meziročně klesl, trh zůstal opatrný a nové bydlení se stavělo pomalejším tempem než v předchozích letech. Přesto právě dřevostavby ukázaly velmi zajímavý vývoj. Zatímco celkový trh rodinných domů oslabil, počet dokončených dřevostaveb mírně vzrostl a jejich podíl se vrátil nad hranici 15 %. Zajímavá čísla ale přinesly také bytové a nebytové dřevostavby.
Dřevostavby v roce 2025 rostly proti směru trhu
Začneme u rodinných domů. V roce 2025 bylo v České republice dokončeno celkem 12 800 rodinných domů. To je o 1 213 domů méně než v roce 2024, kdy jich bylo dokončeno 14 013. Celý segment rodinných domů tak meziročně klesl přibližně o 8,7 %. Dřevostavby se ale vydaly opačným směrem. V roce 2025 bylo dokončeno 1 944 rodinných domů ze dřeva, zatímco v roce 2024 jich bylo 1 906. Jejich podíl na všech dokončených rodinných domech se zvýšil z 13,60 % na 15,19 %. To znamená meziroční nárůst podílu o 1,59 procentního bodu. V Česku byl tedy v roce 2025 přibližně každý 6. až 7. dokončený rodinný dům ze dřeva. V době, kdy se celkově stavělo méně, dřevo dokázalo svou pozici na trhu ještě posílit.
Jeden z nejsilnějších podílů za posledních 25 let
Z dlouhodobého pohledu je vývoj ještě zajímavější. V roce 2000 bylo v České republice dokončeno pouze 133 dřevostaveb (rodinných domů). V roce 2025 už to bylo 1 944. To je více než 14násobný nárůst za uplynulé čtvrtstoletí. Ještě lépe je vývoj vidět na tržním podílu. V roce 2000 tvořily dřevostavby jen 1,37 % dokončených rodinných domů. V roce 2025 už to bylo 15,19 %. Dřevostavby se tak z okrajového segmentu staly pevnou a běžnou součástí českého stavebnictví.
Členové ADMD postavili více než třetinu trhu
Velmi silnou pozici si v roce 2025 udržely členské firmy Asociace dodavatelů montovaných domů. Ty v České republice realizovaly celkem 718 rodinných dřevostaveb. Při srovnání s celkovým počtem 1 944 dokončených rodinných domů ze dřeva to znamená, že členské firmy ADMD se na trhu rodinných dřevostaveb podílely přibližně 37 %. Prakticky tedy více než každý třetí rodinný dům ze dřeva v Česku vznikl u firmy sdružené v ADMD.
To potvrzuje význam prověřených dodavatelů, certifikace a standardů ověřovaných v rámci Dokumentu národní kvality. V době, kdy investoři pečlivě zvažují rozpočet, technické řešení i spolehlivost dodavatele, je důvěra v kvalitu jedním z klíčových faktorů.
Jaké typy dřevostaveb se v roce 2025 stavěly?
Konstrukční typy dřevostaveb (stále pouze v rámci rodinných domů) je potřeba za rok 2025 číst s určitou opatrností. Od tohoto roku jsou data přebírána z registru RÚIAN, což přineslo změnu metodiky zejména u zařazování staveb podle konstrukčních systémů. To se projevilo například výrazným nárůstem kategorie „ostatní“, kam bylo zařazeno 740 dřevostaveb. V řadě případů však pravděpodobně nejde o samostatný konstrukční typ, ale o stavby, které nebyly v evidenci přesněji zatříděny. Na zpřesnění metodiky se pracuje, takže v dalších letech by měla být data podrobnější a přesnější.
I přes tuto změnu je zřejmé, že lehké rámové konstrukce zůstávají v Česku nejvýznamnějším konstrukčním systémem. Panelová a staveništní montáž dohromady představovaly 1 034 domů, tedy více než polovinu všech dokončených rodinných dřevostaveb v roce 2025.
Přehled konstrukčních typů za rok 2025:
- Lehký rámový skelet – staveništní montáž: 549 domů
- Lehký rámový skelet – panelová montáž: 485 domů
- Sruby a roubenky: 134 domů
- Těžký skelet: 18 domů
- Panely z masivního dřeva: 18 domů
- Ostatní: 740 domů
Dřevo není jen pro rodinné domy
Teď se od rodinných domů posuneme dále. Jedním z nejdůležitějších témat posledních let je totiž využívání dřevostaveb mimo segment klasických rodinných domů. Právě o vícepodlažních a větších dřevostavbách se v posledních letech mluví stále více – nejen v souvislosti s udržitelností, ale také s rychlostí výstavby, dostupností bydlení a městským rozvojem. A dosavadní čísla ukazují, že tento směr dává smysl a má velký potenciál.
Bytové domy ze dřeva: nejzajímavější zpráva roku 2025
V roce 2025 bylo v Česku dokončeno 10 bytových domů ze dřeva. V roce 2024 to byly pouze 4 domy. To znamená meziroční nárůst o 150 %. Důležitý je i počet bytů. V dřevěných bytových domech bylo v roce 2025 dokončeno 103 bytů, zatímco v roce 2024 to bylo 69 bytů. Počet bytů v bytových dřevostavbách tedy vzrostl téměř o 50 %. To je pro obor dřevostaveb jedna z nejpozitivnějších zpráv roku 2025. Dřevo se tak postupně prosazuje i v bytové výstavbě, která může být v příštích letech jedním z důležitých směrů rozvoje celého oboru.
Nebytové dřevostavby ukázaly velký potenciál
Nová data za rok 2025 ukazují, že dřevo má své místo také mimo segment rodinných a bytových domů. V nebytových kategoriích bylo v roce 2025 dokončeno celkem 123 dřevostaveb, zatímco v roce 2024 jich bylo jen 66. Meziročně jde o nárůst přibližně o 86 %.
V součtu sledovaných kategorií tvořily dřevostavby přibližně 12 % nově dokončených nebytových budov. U některých typů byl jejich podíl ještě vyšší – například u sportovních a zemědělských budov přibližně 17 % a u společenských a kulturních budov zhruba 16 %. To potvrzuje, že se dřevo postupně prosazuje i mimo rodinné domy, zejména tam, kde investoři řeší rychlost výstavby, udržitelnost, provozní náklady a možnost prefabrikace.
V roce 2025 bylo dokončeno:
- 11 dřevostaveb pro obchod a služby,
- 9 zemědělských budov,
- 6 administrativních budov,
- 6 sportovních budov,
- 5 budov pro průmysl a sklady,
- 4 budovy pro společenské a kulturní účely,
- 4 budovy škol a univerzit,
- 1 budova pro zdravotnictví,
- 77 ostatních budov ze dřeva.
Nejvyšší počet připadl na kategorii „ostatní budovy“, kde se opět projevila změna metodiky a přebírání dat z registru RÚIAN. Část staveb tak může být zařazena obecněji.
Dřevostavby v roce 2025 posílily
Rok 2025 potvrdil, že dřevostavby mají v českém stavebnictví pevné místo. I když se celkově dokončilo méně rodinných domů, počet rodinných dřevostaveb mírně vzrostl a jejich podíl se zvýšil na 15,19 %. Zároveň výrazně posílil segment bytových dřevostaveb – vzniklo 10 domů se 103 byty. Hlavní trend je tedy jednoznačný: dřevo obstálo právě v době, kdy celý trh zpomalil, a dál ukazuje potenciál nejen u rodinných domů, ale také u bytových, veřejných a komerčních staveb.
A ačkoliv se počet 1 944 dokončených rodinných dřevostaveb zastavil těsně pod hranicí 2 000 domů, výhled do dalších let zůstává velmi pozitivní. Podle zástupců ADMD se totiž některé stavby, které byly původně připravované na rok 2025, posunuly s realizací až do roku 2026, mimo jiné kvůli překážkám u stavebního řízení. Čísla za rok 2025 tak nemusí ukazovat celý potenciál trhu. Naopak naznačují, že pokud se zpožděné projekty podaří dokončit, mohou být statistiky za rok 2026 ještě příznivější.
Většinu našich aktivit mapujeme na sociálních sítích Facebook, Instagram a LinkedIn, kde najdete aktuální dění z oboru, tipy i inspiraci, pokud se chystáte stavět. Vše podstatné vždy shrnujeme i na webu admd.cz.
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