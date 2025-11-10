Známe vítěze soutěže HELUZ LEVEL UP 2024/2025. První místo putuje do Volyně
Přehrát audio verzi
Známe vítěze soutěže HELUZ LEVEL UP 2024/2025. První místo putuje do Volyně
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Vítězem soutěže HELUZ LEVEL UP 2024/2025 se stal Vít Novák z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v inspirativním prostředí pasivního modelového městečka Sonnenplatz v Großschönau v Rakousku.
Soutěž rozvíjí znalosti i dovednosti studentů
Soutěž HELUZ LEVEL UP je určena studentům třetích ročníků středních průmyslových škol stavebních. Jejich úkolem je vyprojektovat rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu s využitím výrobků společnosti HELUZ a partnerů projektu Stawebnice. Pro úspěch v soutěži je třeba prokázat projekční znalosti, schopnost práce v BIM softwarech a orientaci v problematice energetické náročnosti budov. Do letošního ročníku se zapojilo 77 studentů z devíti středních škol, z nichž 38 úspěšně odevzdalo svůj soutěžní projekt. Do celostátního kola postoupilo pět nejlepších prací, které vybrala odborná porota složená z týmu společnosti HELUZ.
Slavnostní vyhlášení vítězů
Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo 2. října 2025 v pasivním modelovém městečku Sonnenplatz v Großschönau. Ani letos nebylo rozhodování poroty vůbec snadné. Studenti prokázali vysokou úroveň znalostí i dovedností při návrhu rodinného domu. Kvalitu svých projektů posunuli o krok dál – a to jak po stránce konstrukčně-technického řešení, architektonického ztvárnění, práce v BIM softwaru a také v problematice energetické náročnosti budov. Máme upřímnou radost, že se studenti pod vedením svých pedagogů soutěže HELUZ LEVEL UP každoročně účastní. Těší nás, že se v rámci soutěže můžeme osobně setkávat a společně navštěvovat inspirativní místa, která podporují rozvoj budoucích stavebních profesionálů.
Výsledky soutěže HELUZ LEVEL UP 2024/2025
Bodové rozdíly mezi jednotlivými projekty byly letos velmi těsné. Pojďme se tedy podívat, jak dopadlo celkové vyhodnocení soutěže HELUZ LEVEL UP 2024/2025.
|Umístění
|Soutěžící
|Vedoucí práce
|Škola
|1. místo
|Vít Novák
(cena: 25 000 Kč)
|Ing. František Němec
(cena: 10 000 Kč)
|Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně
(cena: Acer X1526 projektor)
|2. místo
|Aneta Krátká
(cena: 15 000 Kč)
|Ing. Petra Hamerská
(7 500 Kč)
|Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň
(cena: 2× Monitor 32" Samsung)
|3. místo
|Adam Šrámek
(cena: 10 000 Kč)
|Ing. arch. Rostislav Vondra
(cena: 5 000 Kč)
|Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
(cena: 20 000 Kč pro nadační fond)
|Finalista
|Ondřej Caba
(věcná cena)
|Ing. Petra Hamerská
(věcná cena)
|Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň
|Finalista
|Adéla Černínová
(věcná cena)
|Ing. Radomír Kotala
(věcná cena)
|Střední průmyslová škola stavební, Opava
Gratulace patří nejen finalistům celostátního kola, ale i všem studentům, kteří se do soutěže zapojili. Každý z nich odvedl skvělou práci a zaslouží si náš obdiv i poděkování za úsilí, které do svých projektů vložili. Už teď se těšíme na další ročník soutěže HELUZ LEVEL UP.
Co přinese další ročník soutěže HELUZ LEVEL UP? Jaké nové inspirativní místo společně navštívíme? Přihlaste se a zjistěte to s námi! Všem studentům i pedagogům přejeme v příštím ročníku soutěže hodně štěstí.
Více informací na www.stawebnice.online
Nadnárodní společnost, která působí na poli stavebních systémů, dřevovýroby a v dalších odvětvích. Portfolio obsahuje také kreativní agenturu, sportovní areály a několik dalších firem.