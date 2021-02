Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Barevná omítka bude stát jen korunu v Jarní akci HELUZ

Stavební sezónu 2021 zahajuje společnost HELUZ tradiční Jarní akcí. Tentokrát nákup cihel HELUZ odměňuje voucherem na barevnou silikonovou omítku Maxit a penetraci Maxit za 1 Kč. Akce je určena koncovým zákazníkům (fyzickým osobám) na stavbu vlastního domu. Podmínkou pro získání omítky za výhodnou cenu je registrace v termínu od 1. února do 31. března 2021.

Zákazníci, kteří si objednají cihly HELUZ FAMILY 2in1, HELUZ FAMILY nebo HELUZ PLUS, získají voucher na odběr výrobků Maxit za 1 Kč. Akční cena se vztahuje na pastovitou silikonovou omítku maxit silco A 9030 a základní penetrační nátěr maxit prim 1050. Voucher platí na jakoukoli barvu ze vzorníku Maxit kreativ.

Podmínkami akce je registrace na stránkách heluz.cz/akce do 31. března a poskytnutí projektové dokumentace společnosti HELUZ pro zpracování výkazu výměr. Objednávku zboží je nutné provést do 30. dubna a následně vyvézt materiál do 30. června 2021.

Bezpečný kabát pro dům z cihel

Maxit silco A 9030 je silikonová šlechtěná omítka s vysokým obsahem silikonové pryskyřice. Je dostatečně paropropustná a vodoodpudivá, čímž zdivu poskytuje optimální ochranu. Probarvení i zrnitost výrobku si zákazník po splnění podmínek akce volí individuálně. Plocha fasády bude převzata z projektové dokumentace. Pro výpočet množství bude zohledněn předpoklad, že na 1 m2 fasády odpovídá spotřeba silikonové omítky 3,4 kg v zrnitosti 2 mm, 2,7 kg v zrnitosti 1,5 mm a základního penetračního nátěru 0,2 l.

Jak získat omítku za akční cenu

Prvním krokem je registrace na www.heluz.cz/akce. Ve formuláři zákazník vybírá, zda disponuje výkazem výměr, chce jej zpracovat nebo se prozatím jen registrovat. Po dodání projektové dokumentace společnosti HELUZ obdrží zákazník zdarma výkaz výměr pro svou stavbu. Součástí dokumentu bude slevový kód, který je třeba při objednávce materiálu ukázat prodejci a požádat ho o zanesení do objednávky. Bez tohoto kroku nelze akční cenu uplatnit.

Důležité termíny a podmínky akce:

registrace od 1. února 2021 do 31. března 2021,

objednání stavebního materiálu HELUZ od 1. února do 30. dubna 2021,

vývoz stavebního materiálu do 30. června 2021, se složenou kaucí do 31. října 2021,

odběr probarvené pastovité silikonové omítky maxit silco A 9030 a penetrace maxit prim 1050 do 31. prosince 2022.