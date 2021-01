Mnichovský veletrh BAU v digitálním formátu

24. mezinárodní odborný stavební veletrh BAU se uskutečnil 13. až 16. ledna 2021 v online podobě. Organizátor i vystavovatelé si novou podobu chválí. Berou ji však pouze jako dočasnou, případně doplňkovou k tradičnímu formátu. Osobní setkání na výstavách a veletrzích nelze ničím nahradit.

Veletrh BAU s dvouroční periodicitou patří mezi stěžejní mezinárodní stavebními veletrhy, kde se prezentují nejnovější stavební materiály, technologie, stavební systémy a architektura. Účastní se ho zpravila asi 2 200 vystavovatelů ze 45 zemí, obsazeno bývá všech 19 pavilonů mnichovského výstaviště, tedy více než 200 000 m2 výstavní plochy (údaje dle závěrečné zprávy z roku 2019). Veletrh navštěvuje okolo 250 000 odborníků ze 150 zemí. Nejvíce zahraničních návštěvníků přijíždí z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Ruska, Česka, Turecka, Polska, Slovinska, Francie, Velké Británie, Nizozemí, Číny a Belgie. Velký zájem budí veletrh hlavně v zemích střední a východní Evropy. Samozřejmostí je bohatý doprovodný program včetně nejrůznějších konferencí, workshopů a festivalů, jako je například Noc architektury (Die Lange Nacht der Architektur). Přestože se organizátor velmi snažil, aby ani v době korovinové krize nepřišli zákazníci o nové informace, online program nemohl ani zdaleka nahradit osobní setkávání a prezentovat vše, co obsahovala klasická forma mezinárodního veletrhu.

Veletržní studio představuje noviny

Již 30. září minulého roku organizátor oznámil, že tradiční forma veletrhu se konat nebude a může ji nahradit digitální formát nazvaný BAU ONLINE. V anketě pak oslovil všechny tradiční vystavovatele s možností představit globálnímu publiku novinky jinou formou, než byli doposud zvyklí. Zeptali se i na to, jak by chtěli ideálně prezentovat produkty a inovace v tomto pozměněném formátu. Většina vystavovatelů uvedla, že se chtějí soustředit na čistě digitální koncept a podpůrný program, který by mohli dále využít v průběhu delšího období. Zároveň věří, že další ročník v roce 2023 již bude probíhat v běžném režimu a digitální platforma bude pouze doplňková. Specifická nabídka pro BAU ONLINE 2021 pak byla zákazníkům včas odeslána a většina podnětů poté realizována. BAU ONLINE odvysílalo přednášky a diskuse z fór jako živé přenosy, vystavovatelé prezentovali své produkty ve veletržním studiu i v rámci svých vlastních online relací. Aby účastníci mohli vzájemně spolupracovat, existovaly v digitálním formátu i virtuální síťové moduly, jejichž cílem bylo smysluplně integrovat BAU Info Talks mezi obchodníky, novináře a vystavovatele do BAU ONLINE.

Silvia Hendricks, Brand Manager Marketing & Communications MESSE MÜNCHEN GMBH, na otázky redakce TZB info uvedla, že si váží názorů všech vystavovatelů a chápe, že osobní kontakt je nenahraditelný: „Hodnota osobní výměny názorů a setkávání je nedocenitelná, zvláště pak v době korona krize, která lidi izoluje. Abychom zvládli všechny současné ekonomické výzvy a podpořili podnikání a inovace, je nutné počítat i s moderní BAU ONLINE, která se do budoucna jistě stane další podpůrnou virtuální alternativou. Společně s vystavovateli věříme, že na prvním místě zůstane i nadále osobní kontakt, specifická atmosféra a útulné prostředí pavilonů a stánků mnichovského výstaviště,“ uvedla Silvia Hendricks, upřesnila letošní počet vystavovatelů a dále naznačila hlavní témata programu.

O čem se za korony hovoří

BAU ONLINE začal slavnostně ve středu 13. ledna (původně se psalo o termínu 11. až 16. ledna) s 247 vystavovateli z 29 zemí, kteří nabízeli 1 495 živých prezentací a 4 316 diskusí. Program hlavní konference zahrnoval 31 fór, přímý přenos byl vysílán pro tři časová pásma (Evropa/Berlín, USA/New York, Asie/Šanghaj). Během tří dnů se připojilo 38 325 účastníků ze 138 zemí. Za stěžejní důležitá témata označila Silvia Hendricks ta, která se věnovala ekonomice a bezpečnosti (Stavební průmysl po koroně či Krize jako příležitost ke změně) a také ta, jež řeší budoucnost stavebnictví (např. Jak změní korona uvažování o budovách a zdravém bydlení či Jak se krize promítne do ochrany životního prostředí a energetických zdrojů). Za velmi důležitou považuje i recyklaci stavebních materiálů a změny v celém hodnotovém řetězci stavitelů i uživatelů budov (řešená témata: Future of Building Forum, Cradle to Cradle, Rethinking Architecture, Biophilic design and architecture a další, většinu lze dohledat na stránkách i po skončení veletrhu). Velmi sledované byly též prezentace celé řady startupů, které řeší právě propojení stavebnictví s dalšími obory, především s informačními technologiemi a s investicemi do technologií takzvané Třetí platformy: cloud, mobilní řešení, analytika/big data, sociální média či virtuální realita. „Technologie se v příštích tří až pěti letech stanou běžnou realitou, změní se celkový pohled na energetický management, klimatickou neutralitu, digitální transformaci, oběhové hospodářství , na práci v oblasti Průmyslu 4.0. i na BIM projektování,“ tvrdí zástupci společnosti Visoplan v sekci Digital Village, zdůrazňují nutnost spolupráce, potřebu integrovaného řízení projektů ve stavebnictví, včetně ochrany životního prostředí, specifikují možná rizika nových technologií i globální přírodní rizika.

„Silná účast na BAU ONLINE nám ukázala, jak cenná je naše síť veletrhů pro stavební průmysl,“ hodnotí akci Dr. Reinhard Pfeiffer, místopředseda správní rady Messe München. „Našim zákazníkům a partnerům jsme nabídli pomyslný most k BAU 2023. Digitalizace rozhodujícím způsobem přispívá k udržení podnikání v těchto náročných dobách, ale to nic nemění na skutečnosti, že nemůže nahradit osobní veletrh BAU. Bude vždy jen jeho virtuální součástí.“

Česká účast na veletrhu

Přestože české firmy obyčejně na mnichovský veletrh BAU „slyší“ (na BAU 2019 se prezentovalo 22 českých firem), letos jako by na akci úplně zapomněly. Zřejmě převládly jiné starosti a online forma nebyla pro ně dost lákavá. Veletrh nebyl nikde výrazněji propagován, agentura CzechTrade jej označila za zrušený, české zastoupení Messe Mnichov lákalo vystavovatele a návštěvníky pouze v září na tradiční akci. Podle výčtu zastoupení zemí zveřejněného na stránkách BAU ONLINE 2021 se zde objevila pouze hradecká firma SAPELI, která se zúčastnila i minulého ročníku. Oslovili jsme ji v krátkému online rozhovoru.

„Poprvé jsme se s konceptem SAPELI Unlimited výstavy BAU účastnili v roce 2019. Na veletrhu jsme představili dveře bez kliky MUTEO, které pro nás navrhoval proslulý designér Petr Novague. Již v průběhu let 2019 a 2020 tyto dveře posbíraly mnohá ocenění včetně prestižního Red Dot Award. Věříme našemu konceptu a rádi bychom z účastí vytvořili tradici a pravidelně zde představovali naše produkty. Rok s dvacítkou na konci přinesl i pro nás turbulentní období a ukázal na to, co v pracovním procesu nefunguje a vyzkoušeli jsme si naše schopnosti reagovat na neočekávané události. V mnohém se tak posunuly naše hranice a zvyky, a to lze vnímat i jako dobou inspiraci, například už nejsme tolik závislí na kanceláři a jsme schopni připravit i zcela jiné formy prezentace…,“ uvedl vedoucí marketingu Martin Havran a hodnotil také přístup organizátora BAU ONLINE a vlastní přechod akce na digitální formát.

„Přístup organizátora byl vstřícný, ale drobným nedorozuměním jsme se v úvodu přesto nevyhnuli. Nakonec jsme ale naši prezentaci úspěšně dokončili a spustili. Ještě v září jsme se připravovali na plnohodnotnou účast, ale situace okolo covid-19 vše změnila. Měli jsme s online formátem účasti na veletrhu minimální zkušenosti, ale ukázalo se, že být online na výstavě, která je stovky kilometrů vzdálená, není až takový problém. Ocenil bych především to, že pořadatel výstavu nezrušil (tak, jak jsme to mohli vidět u mnoha jiných akcí) a rozhodl se po poradě s tradičními vystavovateli pro online formu.“

Některé mezinárodně působící společnosti nechali prezentaci na německých kolezích. „BAU je a věřím, že i nadále zůstane součástí našeho kalendáře. Být zlatým partnerem je pro Schüco již samozřejmostí. Nový formát byl velmi dobře přijat námi i našimi hosty. A samozřejmě se už těšíme na BAU 2023…“ vysvětluje Dr. Georg Spranger, vedoucí marketingu, Schüco International KG.

V roce 2023 (9. až 14. ledna) proběhne veletrh BAU opět v obvyklém formátu a jeho součástí bude i digitální nabídka. Týká se to i tradiční Noci architektury (Die Lange Nacht der Architektur), které byla letos pouze virtuální (lze si ji prohlédnout i po skončení akce). Organizátor Messe München je přesvědčen, že toto je správná cesta: „Všichni velcí vystavovatelé, kteří se zde letos objevili kvůli pandemii koronaviru virtuálně, již oznámili svou účast na příštím BAU v lednu 2023,“ proklamuje generální ředitel Messe München Stefan Rummel a věří, že osobní setkání budou po dlouhé době izolace ještě vřelejší a upřímnější, než tomu běžně bývá na akcích mnichovského výstaviště, které si toto bavorské město hýčká a podporuje jej v dobách krize a razantních hygienických opatření (viz možnosti čerpání kompenzací v Německu).