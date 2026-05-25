Proměna brownfieldu v moderní bydlení. Rezidence Kotlaska v pražské Libni
Typ objektu: Rezidenční bytový dům
Lokace: Praha 8 – Libeň, ulice Kotlaska
Konstrukce: kombinace monolitických železobetonových konstrukcí a zdiva z vápenopískových cihel doplněná železobetonovými stropními deskamiPoužitý sortiment od wienerbergeru:
Pražská Libeň patří mezi části metropole, které v posledních letech procházejí výraznou proměnou. Díky dobré dopravní dostupnosti a postupnému rozvoji veřejného prostoru se stává stále atraktivnějším místem pro bydlení. Právě v tomto dlouhodobě nevyužívaném území v širším centru Prahy vznikla Rezidence Kotlaska.
Rezidence je tvořena dvěma podlouhlými pětipodlažními objekty orientovanými kolmo k ulici Kotlaska, které jsou propojeny společným suterénem. Urbanisticky doplňují stávající zástavbu a zároveň zachovávají průchod do přilehlého parku, který je lemován kaskádami předzahrádek. Nosnou konstrukci domů tvoří kombinace monolitických železobetonových konstrukcí, zděných stěn a pilířů se železobetonovými stropními deskami, přičemž nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel.
Charakter fasád výrazně utvářejí obkladové pásky Terca Pampas od společnosti wienerberger použité na významných částech stavby. Svým vzhledem navazují na industriální historii Libně a pomáhají začlenit novou výstavbu do kontextu okolní zástavby. Vedle estetické funkce přinášejí také praktické benefity, jako je vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhá životnost. Výraznou výhodou je zejména jejich barevná stálost – na rozdíl od běžných omítkových fasád, které mohou vlivem času a počasí ztrácet svůj původní odstín, si cihelný povrch dlouhodobě zachovává svůj vzhled bez viditelného blednutí. Díky minimálním nárokům na údržbu tak přispívají ke stabilnímu architektonickému výrazu stavby i po letech provozu.
„Jednou z největších výzev při realizaci projektu bylo osazení objektu do terénu jižního svahu Libně a řešení návazností na okolní terén. Stavba zároveň vyžadovala technicky náročné zajištění stavební jámy v komplikovaných podmínkách městské zástavby. Tyto faktory kladly vysoké nároky na projekční přípravu i samotnou realizaci,“ říká Jana Martínková, obchodní ředitelka CENTRAL GROUP.
Komfortní bydlení v širším centru Prahy
Dispozice bytů od 1+kk až po 4+kk byla navržena tak, aby vyhovovala širokému spektru obyvatel od jednotlivců a párů až po rodiny s dětmi. Důraz byl kladen především na kvalitní provedení, funkční dispozice bytů a nadstandardní vybavení bytových jednotek i společných prostor.
„Při navrhování byl kladen důraz na kvalitu vnitřního prostředí, funkční dispozice i přirozenou vazbu bytů na exteriér. Moderní městské bydlení se v projektu promítá například do venkovních prostor u všech bytů, ať už formou předzahrádek s terasou, lodžií nebo teras,“ říká Martínková.
Byty jsou vybaveny řízeným větráním s rekuperací prostřednictvím decentrálních jednotek, které pomáhají udržovat zdravé vnitřní klima. Tepelnou pohodu během letních měsíců zajišťuje centrální systém chlazení doplněný venkovním žaluziovým stíněním, které zároveň pomáhá optimalizovat provoz klimatizace. Součástí vysokého standardu jsou také sklepní kóje a parkování v podzemních garážích, které doplňují celkový komfort městského bydlení.
Právě v podzemních garážích je také počítáno s budoucím rozvojem elektromobility. Prostor je navržen tak, aby bylo možné postupně navyšovat příkon pro všechna parkovací stání podle platné legislativy. Díky systému chytrého řízení výkonu je infrastruktura připravena i na případné rozšíření nabíjení elektromobilů bez nutnosti zásadních stavebních zásahů.
Zastavěná plocha: 1 982,5 m2
Celková užitná plocha: 5 773 m2
Podlahová plocha bytů: 32–97 m2
Počet podzemních podlaží: 1
Počet nadzemních podlaží: 5
Počet bytů celkem: 57
