Nová a moderní železniční stanice Brno-Královo Pole
Od roku 1885 a 1953 uplynulo hodně času
Nová a moderní nádražní budova, chcete-li nádražní terminál, v Brně-Králově Poli nahradila stávající budovu z 50. let minulého století. Už bylo na čase. Druhé nejfrekventovanější a nejvýznamnější nádraží v Brně si to dozajista zasloužilo. Celá struktura nedostačovala současným požadavkům ze strany železnic, ani z pohledu cestujících. Zcela původní budova z roku 1885 se nacházela o nějakých 500 metrů zpět k Brnu v prostoru ulice Sportovní. Ta byla posléze odstavena díky nové rychlíkové trati Brno – Havlíčkův Brod a na té vznikla v roce 1953 budova, kterou pamatují Brňané do listopadu 2023.
V té „době“ byla zahájena nová etapa výstavbou zcela moderní haly a podchodu mimo těleso budovy pod hlavičkou sdružení firem KÉNIG, což jsou OHLA ŽS, Subterra, FIRESTA, TRAMO RAIL. V Brně se díky hantecu Královu Poli jinak než Kénik (z původního německého Königsfeld) neřekne, tudíž tuto zdomácnělou variantu berte za svou a naleznete ji i na fasádě nové budovy. Mimochodem název čtvrti se vztahuje k Lucemburkům, kdy toto území patřilo bratru Karla IV. Janu Jindřichu Lucemburskému, markraběti moravskému. Ten byl také otcem Jošta Moravského, také markraběte moravského. Už jako samostatné město bylo Královo Pole připojeno k Brnu v roce 1919.
Konečně je zde nová trať, nástupiště, podchod i budova
Nová moderní hala byla slavnostně otevřena v říjnu 2025 a její bezbariérový provoz je prostorný a prosvícený bohatým prosklením. Součástí budovy jsou pokladny, toalety, kavárna a obchody s přístupem na první přilehlé nástupiště pomocí schodů, pojízdných schodů a výtahu. Zábradlí pro vstup na peróny má zdvojené madlo i pro děti. Součástí budovy je také infrastruktura železničního vybavení, tedy místo sloužící pro řízení vlakové dopravy. Nový podchod je přiléhající k budově z levé strany umožňuje přístup na dvě ostrovní nástupiště, po vybudování lávky přes Ponávku za nádražím bude průchozí do přilehlé ulice Myslínové. Podchod má na každé nástupiště i výtah.
Jeden z návrhů existoval již v roce 2010
Dnešnímu výsledku předcházel původní návrh z dílny architekta Parolka z roku 2010 ve stylu organické architektury, který nebyl posléze využit. Revitalizace včetně budovy připomínající letící vážku byla zastupitelstvem odmítnuta jako přemrštěná a nerealistická. Nicméně Správa železniční dopravní cesty dále připravovala modernizaci, která byla opravdu nezbytná. Nakonec náklady na rekonstrukci dosáhly 3,4 miliardy korun s dotací 2,5 miliardy od EU. Pochopitelně, že projekt hledí dopředu a počítá s budoucím zapojením do vysokorychlostních tratí. Kdy by se tohoto nádraží mohla týkat jedna z variant severojižního kolejového diametru. Neoddiskutovatelně komplexní přestavbou se zlepší veškeré užitné parametry, od kolejí a nástupišť, až po samotnou budovu nádraží, bezbariérové přístupy až na peróny a návaznost na přilehlou čtvrť i MHD s důležitým uzlem. Je zde k dispozici tramvaj, chcete-li šalina, autobusy MHD i linky regionálních autobusů IDS JMK.
Zpět k budově samotné
Je řešena pragmaticky s moderním tvarem, chcete-li prohnuté vlny. Uvnitř na dvě patra, kdy z toho horního se dostáváte na přilehlé nástupiště. Bohaté prosklení fasády slouží k prosvětlení interiéru a vypadá skvěle i v nočním osvětlení.
Prosklené plochy vkusně doplňují žebra clonících lamel. Přední fasáda je vykloněna nad vstupy a je bohatě cloněna přesahem střešní konstrukce. U vstupu vás vítá městský mobiliář, prosvícený nápis na fasádě. Vše je doplněno totemy a návěstími příjezdů a odjezdů a piktogramy pro orientaci. Tmavě šedé vstupní portály, rámy prosklení a čelní a boční plochy střechy jsou doplněny tmavší oranžovou na podhledech střechy, stropu uvnitř, podhledech perónů. Oranžová barva se zároveň propisuje i do stínících lamel na sklech.
Budova má všechny atributy moderního železničního uzlu s komplexní již zmíněnou bezbariérovou infrastrukturou. Vše skvěle doplňuje moderní městský mobiliář Metalco, doplněný prvky od značky Bellitalia. Květináče BAMBU, posezení a květináče DIAMANTE, oblázky STONE a MOONSTONE, lavička a květináč ANASTASIO nebo pítko FUENTE. Mobiliář BELLITALIA svou italskou elegancí a kvalitou zpracování velmi vkusně doplňuje zdařilou estetiku nádraží. Vytváří se tak skvěle zpracovaný funkční veřejný prostor, který je vtipný, esteticky zdařilý a zároveň přívětivý k těm, kteří zde čekají, přestupují, chvátají domů, do práce, za blízkými nebo třeba na výlet.
Závěrem
Je nesmírně vzrušující, že Brno po velice dlouhé odmlce začíná opět ožívat novou architekturou. Prostorové vazby, funkční a vyvážené prostředí, veřejná infrastruktura, hromadná doprava, železniční i autobusové spojení se zde znovu probouzí v novém hávu. Pokud se nádraží otiskne svým novým pojetím i do přilehlého uzlu MHD, mohlo by město Brno jenom získat.
Použité zdroje:
- Text – Ing. arch. Petr Brandejský
- Fotografie – Ing. arch. Petr Brandejský
- Citáty – www.citaty.net