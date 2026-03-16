HELUZ IZOS představuje novou divizi IZOS Design Studio

16.3.2026
HELUZ IZOS s.r.o.
Sponzorováno

HELUZ IZOS představuje novou divizi IZOS Design Studio

Společnost HELUZ IZOS rozšiřuje svou strukturu o novou divizi IZOS Design Studio, která se zaměřuje na technologické a designové využití plochého skla v architektuře a produktovém designu.

Cílem je systematicky rozvíjet oblast dekorativních a funkčních úprav skla a nabídnout zákazníkům řešení, která propojují technické parametry s estetickými požadavky současné výstavby.

Nové oddělení je koncipované jako odborné centrum, které poskytuje podporu projektantům, architektům a investorům při návrhu a realizaci atypických skleněných prvků. Studio nabízí konzultace v oblasti materiálových možností, technických limitů i vhodných výrobních postupů. Cílem je efektivně propojit kreativní návrh s reálnými technologickými možnostmi výroby.

Vznik IZOS Design Studia představuje strategický krok, který rozšiřuje nabídku společnosti HELUZ IZOS směrem k projektům s vyšší mírou individualizace. Sklo se tak může stát nejen konstrukčním prvkem, ale i výrazným designovým komponentem interiéru či exteriéru.


Nová divize přináší příležitost posílit spolupráci s odbornou veřejností a zároveň rozvíjet interní know how v oblasti speciálních úprav skla. Jejím cílem je podpořit inovace, zvýšit přidanou hodnotu produktů a reagovat na rostoucí poptávku po esteticky i technicky komplexních řešeních.

Sklo dnes představuje jeden z klíčových materiálů moderní architektury. Je ceněno pro své fyzikální vlastnosti, jako je tepelná izolace, akustická neprůzvučnost či bezpečnostní parametry, a zároveň umožňuje široké možnosti vizuálního zpracování. Právě na tuto kombinaci funkce a designu se nově vzniklé studio zaměřuje.

IZOS Design Studio pracuje s celou škálou technologií, které umožňují rozšířit využití plochého skla nad rámec standardních stavebních aplikací. Patří mezi ně zejména:





  • Digitální potisk skla – přesné přenesení grafických motivů, fotografií či firemních vizuálů s vysokou stálostí a odolností.
  • Ornamentní skla – strukturované povrchy a vzory pro řízení průhlednosti a členění prostoru.
  • Smaltování – barevné povrchové úpravy včetně metalických efektů, vhodné pro interiérové i fasádní aplikace.
  • Mechanické a chemické úpravy povrchu – broušení, pískování, leptání a další techniky pro dosažení specifických textur a detailů.





 
 