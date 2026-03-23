Synergie technologií: 142 oken pro moderní rezidenční výstavbu
Synergie technologií: 142 oken pro moderní rezidenční výstavbu
Rezidenční projekt Na Chmelnicích u Plzně, realizovaný developerskou společností AREA Group, představuje příklad moderní výstavby, která propojuje architektonickou kvalitu s vysokými energetickými standardy. Klíčovým prvkem, ovlivňujícím energetickou bilanci celého projektu, je okenní zasklení.
Pro tento soubor domů dodala a odborně namontovala společnost VK okenní systémy, s.r.o. z Klatov celkem 142 oken. Firma zajistila kompletní realizaci zakázky – od dodávky až po precizní montáž, přičemž kladla důraz na vysokou kvalitu provedení a dlouhodobou funkčnost celého řešení. V rámci projektu společnost pracuje s prémiovým německým profilovým systémem Schüco, konkrétně s řadou Schüco Living. Tento systém splňuje přísné evropské normy a je certifikován pro maximální bezpečnost, dlouhou životnost a vysokou energetickou účinnost. Okna jsou osazena izolačním trojsklem HELUZ IZOS ENERGY+ od společnosti HELUZ IZOS, které patří mezi nejmodernější řešení v oblasti energeticky úsporné výstavby.
Zasklení IZOS ENERGY+ je navrženo tak, aby maximálně využívalo potenciál pasivních solárních zisků, zásadních zejména v zimních měsících. Díky vysoké propustnosti slunečního záření přivádí do interiéru významné množství tepelné energie, čímž snižuje potřebu vytápění i celkové provozní náklady. Ideální je proto především pro jižní, východní a západní fasády, kde může přirozené sluneční záření nejlépe přispět k energetické bilanci budovy. V kombinaci s vhodně navrženou stínicí technikou lze zároveň minimalizovat riziko letního přehřívání, což z tohoto typu zasklení činí univerzální řešení pro celoroční komfort.
Technicky se jedná o trojsklo tvořené třemi tabulemi skla a dvěma distančními rámečky, které dosahuje mimořádně nízké hodnoty prostupu tepla Ug = 0,5 W/m²K. Současně nabízí velmi vysoký solární faktor g = 62 %, což je až o 10 % více než u běžně dostupných izolačních skel na trhu.Vedle špičkových energetických parametrů vyniká IZOS ENERGY+ také estetickou kvalitou. Sklo má barevně neutrální vzhled a velmi nízkou světelnou reflexi, což podporuje přirozený vzhled fasády i interiéru. Neméně důležitá byla u projektu Na Chmelnicích precizní montáž. Kvalitní instalace je zásadní pro to, aby byly deklarované technické parametry oken i zasklení skutečně dosaženy v praxi. Díky odbornosti a zkušenostem společnosti VK okenní systémy tak projekt získal kvalitní okenní řešení odpovídající současným nárokům na úsporu energie, bezpečnost i dlouhodobou spolehlivost.
Projekt Na Chmelnicích ukazuje, jak významnou roli hraje kvalitní zasklení a špičkový okenní systém v moderní výstavbě. Synergie developera AREA Group, realizační společnosti VK okenní systémy a výrobce HELUZ IZOS umožnila realizovat řešení, které splňuje současné legislativní požadavky na energetickou náročnost budov a zároveň přináší dlouhodobé úspory i vysoký uživatelský komfort. Budoucí obyvatelé tak získají moderní a esteticky hodnotné bydlení s výrazně nižšími provozními náklady a stabilním vnitřním klimatem po celý rok.
