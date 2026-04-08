Repase versus replika: technické srovnání oken se zasklením IZOS
Rekonstrukce historických budov dnes představuje jedno z nejkomplexnějších témat stavební praxe. Na jedné straně stojí požadavek na zachování kulturní hodnoty objektu, na straně druhé nutnost splnit stále přísnější energetické a komfortní standardy.
Vilový dvojdům z roku 1923 na pražské Ořechovce, nacházející se v památkově chráněné zóně, poskytl ideální příležitost ověřit, jak zásadní roli v tomto procesu hraje volba okenních výplní.
Majitelé se rozhodli pro rekonstrukci s cílem zvýšit komfort bydlení a zlepšit efektivitu vytápění, přičemž v prvním nadzemním podlaží byla okna kompletně vyměněna a ve druhém nadzemním podlaží repasována. V obou případech byla použita zasklení IZOS, což umožnilo přímé porovnání dvou konstrukčních řešení na totožném objektu.
Akustické parametry
Tato situace je z hlediska stavební fyziky mimořádně cenná. Umožňuje totiž objektivně posoudit, zda se v kontextu památkově chráněných staveb více vyplatí okna repasovat, nebo je nahrazovat replikami. Měření provedená na objektu zahrnovala akustické testy, hodnocení tepelněizolačních parametrů i blower-door test průvzdušnosti obálky budovy. Výsledky poskytují ucelený obraz o tom, jak se obě varianty chovají v reálných podmínkách.
Akustická měření probíhala pomocí prostorového reproduktoru umístěného přibližně sedm metrů od fasády. Zdrojová hladina hluku dosahovala zhruba 84 dB, zatímco v interiéru byla naměřena hodnota kolem 42 dB. Útlum přesahující 40 dB lze považovat za velmi dobrý výsledek, který potvrzuje, že obálka domu – a především zasklení – poskytuje vysokou míru akustické ochrany. Jak upozorňuje Ing. Pavel Heinrich z technického rozvoje společnosti HELUZ GROUP, jehož součástí je společnost HELUZ IZOS, je právě zasklení v naprosté většině případů rozhodujícím prvkem akustické izolace, a jeho výběr by proto neměl být podceňován.
Tepelněizolační parametry
Tepelněizolační vlastnosti byly ověřeny pomocí snímače tepelného toku a termočlánků měřicích teplotu vnitřního a venkovního vzduchu. Měření probíhalo v období výrazných teplotních rozdílů mezi dnem a nocí, což umožnilo zachytit reálné chování konstrukcí. Výsledky byly jednoznačné: zatímco repasovaná špaletová okna s jednoduchým zasklením dosahovala hodnoty Ug přibližně 2,2 W/m²K, repliky s dvojsklem IZOS vykázaly hodnotu Ug 1,1 W/m²K. Tepelněizolační vlastnosti replik jsou tedy přibližně dvojnásobně lepší, což má přímý dopad na energetickou bilanci objektu.
Vzduchotěsnost
Neméně důležitým parametrem je průvzdušnost. Blower-door test stanovil hodnotu n₅₀ = 3,59 h⁻¹, což odpovídá požadavkům aktualizované normy ČSN 73 0540-2, účinné od září 2025. Norma nově stanovuje závazné hodnoty pro šíření vzduchu v budovách, což představuje významnou změnu zejména pro rekonstrukce starších objektů. Test zároveň ukázal výrazné rozdíly mezi oběma typy oken: repasovaná okna vykazovala netěsnosti zejména ve funkční spáře, zatímco repliky byly téměř dokonale těsné. Pokud by byly použity výhradně repliky, výsledná hodnota průvzdušnosti by byla s vysokou pravděpodobností ještě nižší.
Z konstrukčního hlediska je rozdíl mezi oběma variantami zásadní. Repasovaná okna jsou klasická špaletová okna s jednoduchým zasklením 4 mm ve vnější i vnitřní špaletě. Repliky kombinují vnější špaletu s dvojsklem 4–10–4 mm a vnitřní špaletu s jednoduchým sklem 4 mm. Tato kombinace přináší nejen lepší tepelněizolační parametry, ale také výrazně vyšší těsnost, která se promítá do celkové energetické náročnosti budovy.
Závěr
Komparativní analýza provedená na domě v Ořechovce přináší jasné závěry: Repasovaná okna poskytují solidní akustickou izolaci, což je dáno především jejich vrstvenou konstrukcí. Z hlediska průvzdušnosti a tepelněizolačních vlastností však jednoznačně vítězí repliky, které díky modernímu zasklení IZOS a preciznímu provedení dosahují výrazně lepších parametrů. Studie zároveň ukazuje, že i v památkově chráněných objektech lze citlivě skloubit požadavky památkové péče s moderními technickými standardy, pokud je rekonstrukce založena na kvalitních datech a pečlivém technickém posouzení.
