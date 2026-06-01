Pozvánka na konferenci: Akustika ve stavební praxi 2026

Pozvánka na konferenci: Akustika ve stavební praxi 2026

1.6.2026
Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.
Pozvánka na konferenci: Akustika ve stavební praxi 2026

18. června 2026 se uskuteční na Fakultě architektury ČVUT v Praze 5. ročník odborné konference „Akustika ve stavební praxi 2026“, pořádané Asociací akustiky českého stavebnictví. Konference je určena projektantům, architektům, technikům, zástupcům developerských a stavebních společností i veřejné správy, kteří se v praxi zabývají problematikou stavební akustiky.

Konference si klade za cíl přinést účastníkům užitečné informace ve vztahu k základnímu požadavku na stavby, kterým je ochrana proti hluku a dosahování akustického komfortu.

Konference Akustika ve stavební praxi 2026 přináší aktuální pohled na stavební a prostorovou akustiku současné výstavby. Nabídne sdílení informací užitečných pro návrh a provádění staveb. Zazní přednášky týkajících se developerských projektů, problému hluku z tepelných čerpadel či zvukové izolace zděných konstrukcí. Konference se bude věnovat i dlouhodobé funkčnosti protihlukových opatření, ekonomickému pohledu na akustiku či ochraně staveb proti vibracím. Nebude chybět i inspirativní reference z praxe. Konference je určena všem odborníkům ze stavební praxe, kteří chtějí navrhovat a realizovat budovy s kvalitním a dlouhodobě udržitelným akustickým komfortem.

Součástí konference bude odborná diskuse s přednášejícími, prostor pro výměnu zkušeností i doprovodný program partnerů představujících aktuální produkty a řešení z oblasti stavební akustiky.

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA a průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.

Kdy a kde?
18. června 2026
Fakulta architektury ČVUT, Praha

Více informací a registrace:
www.azpromo.cz/seminar/detail/1097
www.asociaceakustiky.cz/konference

 
 