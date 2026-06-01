Pozvánka na konferenci: Akustika ve stavební praxi 2026
Přehrát audio verzi
Pozvánka na konferenci: Akustika ve stavební praxi 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
18. června 2026 se uskuteční na Fakultě architektury ČVUT v Praze 5. ročník odborné konference „Akustika ve stavební praxi 2026“, pořádané Asociací akustiky českého stavebnictví. Konference je určena projektantům, architektům, technikům, zástupcům developerských a stavebních společností i veřejné správy, kteří se v praxi zabývají problematikou stavební akustiky.
Konference si klade za cíl přinést účastníkům užitečné informace ve vztahu k základnímu požadavku na stavby, kterým je ochrana proti hluku a dosahování akustického komfortu.
Konference Akustika ve stavební praxi 2026 přináší aktuální pohled na stavební a prostorovou akustiku současné výstavby. Nabídne sdílení informací užitečných pro návrh a provádění staveb. Zazní přednášky týkajících se developerských projektů, problému hluku z tepelných čerpadel či zvukové izolace zděných konstrukcí. Konference se bude věnovat i dlouhodobé funkčnosti protihlukových opatření, ekonomickému pohledu na akustiku či ochraně staveb proti vibracím. Nebude chybět i inspirativní reference z praxe. Konference je určena všem odborníkům ze stavební praxe, kteří chtějí navrhovat a realizovat budovy s kvalitním a dlouhodobě udržitelným akustickým komfortem.
Součástí konference bude odborná diskuse s přednášejícími, prostor pro výměnu zkušeností i doprovodný program partnerů představujících aktuální produkty a řešení z oblasti stavební akustiky.
Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA a průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.
Kdy a kde?
18. června 2026
Fakulta architektury ČVUT, Praha
Více informací a registrace:
www.azpromo.cz/seminar/detail/1097
www.asociaceakustiky.cz/konference