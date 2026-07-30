Odborná konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ, 16. 9. 2026
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Odborná konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ, 16. 9. 2026
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České stavebnictví čeká debata o klíčových výzvách oboru. Odborná konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ otevře témata legislativy, bydlení i umělé inteligence.
České stavebnictví vstupuje do období, které bude do značné míry určovat jeho další konkurenceschopnost. Implementace nového stavebního zákona, dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí požadavky na udržitelnost, tlak na dostupnější bydlení i nástup digitálních technologií a umělé inteligence představují témata, která budou v následujících letech zásadně ovlivňovat celý sektor. Právě jim se bude věnovat 6. ročník odborné konference Fórum stavebnictví, který se uskuteční 16. 9. 2026 v rámci zahajovacího dne mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA.
Konference nabídne komplexní pohled na aktuální stav českého stavebnictví a propojí odborná data s diskusí nad konkrétními problémy i možnými řešeními. Na jednom místě se setkají představitelé státní správy, samospráv, stavebních firem, developerských společností, investorů, projektantů, architektů, akademické sféry i profesních organizací. Cílem je otevřít odbornou debatu o tom, jak vytvářet podmínky pro efektivnější výstavbu a dlouhodobý rozvoj jednoho z klíčových odvětví české ekonomiky.
Program zahájí přehled aktuálních statistik Českého statistického úřadu, které zhodnotí vývoj stavební produkce, bytové výstavby i cen stavebních materiálů v roce 2025 a v první polovině roku 2026. Součástí úvodního bloku bude také širší ekonomický kontext včetně dopadů geopolitické situace na dodavatelské řetězce a investiční aktivitu ve stavebnictví.
Významná část programu bude věnována implementaci nového stavebního zákona. Odborná diskuse se zaměří na zkušenosti z jeho zavádění do praxe, fungování stavební správy, otázky územního plánování i další kroky, které mohou přispět ke zrychlení povolovacích procesů. Debata nabídne pohled zástupců státní správy, profesních organizací, měst i samotných stavebních společností.
Pozornost bude věnována také jednomu z nejpalčivějších problémů současnosti – nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Diskutovat se bude o podpoře technického vzdělávání, větší atraktivitě stavebních profesí pro mladou generaci, spolupráci škol a firem i významu zahraniční pracovní síly pro budoucí rozvoj oboru.
Další tematický blok se zaměří na udržitelnou výstavbu. Diskuse ukáže, že udržitelnost dnes představuje mnohem širší koncept než pouze snižování uhlíkové stopy. Odborníci se budou věnovat ekonomice stavebních projektů, efektivnímu využívání materiálů, práci s daty, životnímu cyklu staveb i dopadům evropské legislativy na český stavební sektor.
Závěr konference bude patřit digitalizaci stavebnictví a novým technologiím. Odborníci představí možnosti využití umělé inteligence, BIM, automatizace a robotizace při projektování, přípravě i realizaci staveb a budou diskutovat o tom, jak tyto technologie promění fungování stavebních firem v nejbližších letech.
- aktuální data o českém stavebnictví a vývoj trhu,
- implementace nového stavebního zákona,
- dostupnost bydlení a rozvoj českých měst,
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků a technické vzdělávání,
- udržitelná výstavba v praxi,
- digitalizace, BIM, umělá inteligence a automatizace ve stavebnictví.
Konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ je určena odborné veřejnosti napříč celým stavebním sektorem – zástupcům stavebních a developerských společností, projektantům, architektům, investorům, představitelům veřejné správy, měst a obcí i odborných institucí. Díky propojení s mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH získají účastníci vedle odborného programu také příležitost seznámit se s technologickými novinkami, inovacemi a aktuální nabídkou předních firem působících na českém stavebním trhu.
Spojení konference s největším tuzemským stavebním veletrhem vytváří prostor nejen pro sdílení odborných zkušeností a aktuálních informací, ale také pro navazování nových obchodních kontaktů a mezioborovou spolupráci. Letošní ročník tak nabídne platformu pro diskusi nad tématy, která budou určovat podobu českého stavebnictví v příštích letech.
Více informací na www.forarch-forum.cz
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