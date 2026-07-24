Soutěž Best of Realty vstupuje do nového ročníku
Přehrát audio verzi
Soutěž Best of Realty vstupuje do nového ročníku
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Přihlášky projektů jsou nyní otevřeny pro projekty dokončené po lednu 2025. Best of Realty více než 25 let dokumentuje vývoj českého realitního trhu a oceňuje projekty, které posouvají jeho kvalitu.
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) zahajuje další ročník prestižní soutěže Best of Realty, která již bezmála tři dekády oceňuje nejkvalitnější developerské projekty v České republice. Best of Realty patří mezi nejrespektovanější oborové soutěže na českém realitním trhu. Od roku 1999 mapuje proměny developmentu, architektury i přístupu k tvorbě kvalitního prostředí pro život, práci a volný čas.
„Best of Realty již více než 25 let dokumentuje vývoj českého realitního trhu a oceňuje projekty, které posouvají jeho kvalitu. Každý ročník přináší inspirativní realizace a ukazuje, jakým směrem se development v České republice ubírá,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN.
Přihlašování projektů do letošního 28. ročníku bylo spuštěno na webových stránkách www.bestofrealty.cz.
- Do Best of Realty se mohou přihlásit projekty dokončené po lednu 2025. Přihlášky jsou tradičně zdarma, což soutěž dlouhodobě odlišuje od většiny obdobných oborových ocenění a umožňuje účast širokému spektru developerských projektů bez ohledu na velikost společnosti či marketingový rozpočet.
- Do soutěže se mohou přihlásit projekty v kategoriích rezidenčního bydlení, kancelářských budov, nákupních a obchodních center, hotelových projektů, průmyslových a logistických areálů. Vedle hlavních kategorií budou udělena také speciální ocenění včetně Zvláštní ceny poroty, ceny ARTN Award for Excellence, environmentálního ocenění či uvedení významné osobnosti českého realitního trhu do Síně slávy Best of Realty.
- Přihlášky do 28. ročníku soutěže mohou developeři podávat elektronicky prostřednictvím webových stránek www.bestofrealty.cz do 3. září 2026.
Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Best of Realty se uskuteční 19. listopadu 2026 v pražském Foru Karlín.
Komentáře partnerů soutěže:
„Best of Realty oceňuje projekty, které něčím vyčnívají – a vyčnívat dnes znamená mít příběh, nejen vizualizaci. Partnerství je pro nás přirozené: MENHART je jednou z předních agentur pro developerský branding v Česku – začínáme u strategie a rozvoje samotného produktu a teprve na tom stavíme značku, web, video i kampaně. Projekty provázíme od záměru po předání klíčů,“ říká Michal Franc, zakladatel agentury MENHART | THE BRAND ARCHITECT.
„Partnerství v soutěži Best of Realty je pro Saint-Gobain strategickým krokem, který ideálně propojuje naši pozici lídra v udržitelném stavebnictví s nejvýznamnějšími investory a developery na českém trhu. Zároveň nám otevírá prostor prezentovat inovativní řešení, jako jsou lehké konstrukce, akustika, dekarbonizace či energetická úspornost budov, a budovat vztahy u zásadních projektů,“ říká Rostislav Hnídek, Business Development Manager ze společnosti Saint-Gobain.
„Best of Realty dlouhodobě vyzdvihuje projekty, které posouvají kvalitu českého realitního trhu. Partnerství se soutěží je pro nás přirozeným krokem, protože i my v ATALIAN přispíváme k tomu, aby budovy fungovaly efektivně, udržitelně a vytvářely kvalitní prostředí pro své uživatele,“ říká CEO ATALIAN CZ Daniel Digoň.
„V CBRE dlouhodobě sledujeme, jak se český trh nemovitostí posouvá směrem k vyšší efektivitě, technologické vyspělosti a udržitelnosti. Partnerství s Best of Realty je pro nás přirozenou volbou, protože tato soutěž dává prostor projektům, které určují nové standardy. Jako lídr v oblasti komerčních realitních služeb oceňujeme schopnost developerů vytvářet prostory, které nejsou jen budovami, ale místy, jež aktivně podporují komunitu, inovace a dlouhodobou hodnotu pro své uživatele i investory,“ říká Clare Sheils, generální ředitelka společnosti CBRE v České republice.
Zuzana Chudoba, výkonná ředitelka a zakladatelka BTR Group:
I v letošním roce je BTR Group hrdým partnerem soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit, která oceňuje výjimečné projekty napříč celým realitním trhem. Partnerství nám umožňuje podpořit kvalitní práci investorů a developerů a být součástí odborné platformy, která dlouhodobě přispívá k rozvoji českého realitního trhu.
Blízká je nám zejména oblast nájemního bydlení, která má v soutěži již své pevné místo a stejně jako v loňském roce budeme mít tu čest předat cenu jejímu vítězi. Jde o segment, na který se v BTR Group dlouhodobě a komplexně zaměřujeme – od přípravy a optimalizace projektů přes jejich vybavení až po správu, provoz a péči o nájemce. Těší nás, že kvalitní nájemní projekty získávají v rámci soutěže uznání i zaslouženou pozornost.
Posílení odborné poroty
Přihlášené projekty bude i letos posuzovat odborná porota složená z předních osobností českého realitního trhu, developmentu, architektury a poradenství.
Nově v ní zasedne architekt Marek Tichý, zakladatel architektonické a inženýrské kanceláře TaK Architects, který se svým týmem stojí za dvěma oceněnými projekty z loňského ročníku soutěže. Konkrétně za rekonstrukcí hotelu Fairmont Golden Prague a projektem E Factory v areálu Pragovky. Marek Tichý zároveň působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT.
Porotu dále doplní Markéta Vrbasová, partner a head of Industrial ve společnosti Knight Frank, která převezme gesci segmentu průmyslových a skladových areálů, a Jana Vlková, director a head of Office Agency and Workplace Advisory ve společnosti Colliers, která bude odbornou garantkou segmentu kancelářských projektů.
„Kvalita přihlášených projektů i nezávislost a odborná úroveň poroty patří mezi hlavní důvody, proč si soutěž Best of Realty dlouhodobě drží respekt napříč realitním trhem. Velmi si vážíme toho, že se do hodnocení každoročně zapojují výrazné osobnosti českého developmentu, architektury i realitního poradenství,“ uvádí Tomáš Drtina, předseda odborné poroty Best of Realty a viceprezident ARTN.
„Best of Realty dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější odborné soutěže na českém realitním trhu. Oceňuje projekty, které mají kvalitní architekturu, fungují v širším urbanistickém kontextu a zároveň přinášejí dlouhodobou hodnotu svému okolí. Velmi si vážím možnosti stát se součástí odborné poroty letošního ročníku,“ říká architekt Marek Tichý.
Generálním partnerem soutěže je Česká spořitelna
Generálním partnerem soutěže je i letos Česká spořitelna, jedna z předních bank v oblasti financování developerských projektů, která též prostřednictvím své dceřiné společnosti Dostupné bydlení České spořitelny aktivně řeší bytovou krizi a podporuje inovativní stavby.
„Best of Realty dlouhodobě představuje projekty, které posouvají úroveň českého realitního trhu a přinášejí kvalitní architekturu, inovativní řešení i odpovědný přístup k developmentu. Jsme rádi, že i letos můžeme být součástí soutěže, která podporuje odbornou diskuzi o kvalitě developmentu a oceňuje inspirativní realizace napříč celým trhem,“ uvádí Marek Blaha, předseda představenstva společnosti Dostupné bydlení České spořitelny.
Partnerem Síně slávy je společnost KPMG.
Hlavními partnery letošního ročníku jsou: LAUFEN, MENHART, SIKO, ELITE BATH+KITCHEN, BTR Consulting a ATALIAN. Mezi partnery soutěže patří LEXXUS NORTON, Flat Zone, Pražská teplárenská, Rigips a CBRE.
Více informací o soutěži, podmínkách přihlášení a jednotlivých kategoriích naleznete na www.bestofrealty.cz.