Povolování staveb nesmí brzdit investice do energetické infrastruktury
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Centralizace stavebních úřadů je krok správným směrem. Česká legislativa v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí je přísnější, než vyžaduje směrnice EIA. Procesy v některých případech prodlužuje až o několik měsíců a nyní je příležitost zákon revidovat.
Svaz energetiky ČR (SEČR) podporuje kroky vedoucí ke zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů, zároveň však upozorňuje na konkrétní rizika, která by mohla očekávaný efekt oslabit. Poukazuje také na potřebu co nejrychlejšího přijetí novely, která byla předložená jako sněmovní tisk č. 67, a zasahuje nejen samotný stavební zákon, ale i čtyři desítky souvisejících předpisů.
„Pomalé, složité a neefektivní povolování a výstavba energetické infrastruktury se promítá jak do regulovaných cen energie, které musí hradit zákazníci, tak do nedostatečné kapacity sítí a omezených možností připojování nových zdrojů. Českou republiku čekají mnohamiliardové investice a povolování nesmí být jejich brzdou. Mnohé z novelou navržených změn, které povedou ke zrychlení stavebního řízení a realizace energetických staveb, mají naši podporu,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel pro legislativu Svazu energetiky ČR.
Centralizace stavebních úřadů: správný princip, nutné kapacity
SEČR vítá plánované převedení stavebních úřadů pod stát a integraci agend dotčených orgánů. Tyto kroky podle něj mohou přispět k větší profesionalizaci a efektivitě. Obavy má ale z některých změn u samospráv.
„Máme obavy u posílení role samospráv v územním plánování, ale také kvůli právu krajských měst vydávat městské stavební předpisy. Novelu jako takovou ale kvůli řadě pozitivních změn a zjednodušení plně podporujeme a doufáme v co nejrychlejší přijetí. Návrh řeší mimo jiné lhůty pro některá povolení, redukuje počet potřebných stanovisek pro stavbu či upravuje drobné stavby,“ doplňuje B. Čížek.
Za přínosné považuje SEČR také např. převedení stavebních úřadů výlučně pod stát a integraci dotčených orgánů. Obojí je podle svazu správným a žádoucím principem. Převod agend a integrace ale musí být provedeny tak, aby nedošlo k omezení povolování a zároveň byly na stavebních úřadech zajištěn dostatek odborných kapacit. Například u Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ) jsou podle SEČR v současné době velká zdržení s integrací hygieny, kdy se na její odborný podklad čeká často několik měsíců.
„Nově má být integrováno daleko více činností. Paralýzou si již stavebníci prošli v posledních dvou letech a nelze tento stav opakovat. Rozhodně by se proto neměly snižovat počty pracovníků na DESÚ. Naopak je třeba zajistit jejich dostatečný počet a výrazně navýšit jeho celkové kapacity, aby rozšířený výčet vyhrazených strategických staveb a nově posuzované veřejné zájmy měl kdo posuzovat a hájit. DESÚ povoluje stavby s celorepublikovým a strategickým charakterem, které jsou významným motorem českého hospodářství, což je třeba reflektovat,“ upozorňuje Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR.
Úpravy v oblasti životního prostředí
SEČR rovněž navrhuje úpravy doprovodných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Za nutné považuje vypuštění změn, které by rozšiřovaly účastenství a tím i možnosti napadání a zdržování staveb nad rámec stávající právní úpravy. Novela stavebního zákona by podle svazu neměla přinášet další zpřísňování požadavků a komplikaci řízení. Dalším klíčovým bodem je úprava limitních hodnot v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí.
„Tyto hodnoty jsou totiž v české legislativě nastaveny velmi přísně. Příkladem je distribuční vedení elektrické energie o napětí 110 kV nebo výroba vodíku elektrolýzou, u kterých směrnice EIA zjišťovací řízení na rozdíl od českého práva nevyžaduje vůbec. Tato česká úprava v praxi znamená zdržení procesů minimálně o několik měsíců. Domníváme se, že nyní je příležitost k vhodné revizi zákona,“ doplňuje J. Kotrba.
Svaz energetiky ČR bude své návrhy prosazovat v dalším průběhu legislativního procesu s cílem, aby výsledná podoba novely skutečně vedla ke zrychlení a větší předvídatelnosti povolování energetické infrastruktury.
