MF počítá s růstem HDP okolo 2 %, stavebnictví má ale nakročeno k rychlejšímu tempu

Česká republika tak patří mezi nejlépe kapacitně vytížené trhy ve střední Evropě. Pozemní stavitelství předpokládá v roce 2026 růst tržeb o 4,3 %. Nejrychleji poroste segment rekonstrukcí a energetických úspor.
Stavební sektor by mohl překonat celkový růst domácí ekonomiky
Stavební společnosti očekávají, že jejich tržby porostou i v následujících dvou letech
- v roce 2026 v průměru o 3,5 %
- v roce 2027 o dalších 2,7 %
- tahounem má být zejména pozemní stavitelství, které předpokládá růst tržeb o 4,3 % v roce 2026
Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví společnosti CEEC Research, kterou tvoří odpovědi 160 ředitelů stavebních firem z přelomu října a listopadu.
„Očekávám pokračující stabilizaci a mírný růst, a to jak v pozemních stavbách, tak u klíčových infrastrukturních projektů. Firmy těží ze silné poptávky a celkově dobré kondice trhu. Sektor však naráží na limity kapacit a dostupnosti pracovní síly, což může růst přibrzdit. Nová vláda bude hrát zásadní roli – musí udržet kontinuitu investic, podpořit dostupnost pracovní síly a zjednodušit administrativu. Potenciál tu jasně je,“ prohlásil Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
Firmy zaměřené na pozemní výstavbu očekávají znatelně vyšší dynamiku než ty působící v inženýrském stavitelství.
Účetní výsledky firem zároveň ukazují, že pozemní výstavba dosáhla v roce 2024 nejvyšší provozní marže v odvětví (6,2 %), zatímco u inženýrských staveb činila marže 3,5 %. Vyšší ziskovost a kratší investiční cyklus zvyšují flexibilitu pozemních firem a umožňují jim rychleji reagovat na změny trhu.
- Firmy mají zároveň nasmlouvané zakázky v průměru na deset měsíců dopředu. U 41 % podniků jde o stejnou dobu jako před rokem, dalších 39 % hlásí prodloužení.
- Stabilní zásobník práce odráží silnou poptávku v rezidenční výstavbě i pokračující infrastrukturní program.
„Rok 2026 by mohl navázat na letošní situaci s růstem kolem 2–3 %, taženým dopravní a energetickou infrastrukturou a vysokou poptávkou po bydlení. Pozitivní vliv mohou mít plánované legislativní změny ve stavebním řízení,“ prohlásil Jaroslav Heran, generální ředitel Metrostavu.
Zajímavé rozdíly panují také mezi menšími a většími podniky
- Menší firmy s obratem do 100 milionů korun očekávají v roce 2026 růst tržeb o 2,8 % a v roce 2027 dokonce o 3,5 %.
- Větší podniky naopak předpokládají silnější výsledek už v roce 2026 (+3,8 %), zatímco v roce 2027 počítají s mírnějším tempem (2,3 %).
„Očekávám, že v roce 2026 stavebnictví jako celek mírně poroste. Hlavním tahounem ale zůstanou nadále spíše dopravní stavby. V pozemním stavitelství by se situace mohla začít zlepšovat ve druhé polovině roku. Nyní čelíme rekordně nízkému počtu vydaných stavebních povolení na rodinné a bytové domy, a to dokonce v porovnání s posledními 25 lety. Na vině jsou především nešťastná změna stavebního zákona a nepovedená digitalizace stavebního řízení, které významně zbrzdily proces,“ uvedl Vladimír Steiner, jednatel společnosti Daikin Airconditioning Central Europe.
Trh poroste o 2 procenta
Ředitelé stavebních firem očekávají, že trh poroste i v letech 2026 a 2027, průměrným tempem kolem 2,1 % ročně. Tento výhled je v souladu s předchozími šetřeními, která rovněž ukazovala na optimistická očekávání. Stabilní nálada mezi firmami potvrzuje pokračující důvěru v poptávku po zakázkách.
„V roce 2026 očekávám mírný růst stavebnictví – asi o 2 %, tažený stabilizací úrokových sazeb a pokračujícími investicemi do infrastruktury a komerčních i rezidenčních staveb. Nejrychleji poroste segment rekonstrukcí a energetických úspor, kde poptávka reaguje na vysoké provozní náklady budov,“ dodal Jan Havel, jednatel společnosti Veacom.
S rostoucím optimismem stoupají i očekávání od nové vlády
„V novém programovém prohlášení vlády je řada prorozvojových opatření. Pokud se je podaří naplnit, mohlo by to výrazně pomoci a rozpohybovat dlouhodobě nefunkční povolování staveb. Případný efekt se ale v praxi projeví až s několikaletým zpožděním. Do té doby se nedá očekávat výrazná změna trendu. Bytová výstavba bude stále absolutně nedostatečná. Přitom poptávka v posledních dvou letech výrazně roste,“ dodal Dušan Kunovský předseda představenstva společnosti CENTRAL GROUP.
Podle Kamila Jeřábka, generálního ředitele Wienerbergeru, český stavební trh stále postrádá dlouhodobou koncepci: „Výstavba nových bytů zaostává za potřebami obyvatel. Pokud chceme dohnat deficit, který se během posledních 30 let vytvořil, musíme minimálně 15 let stavět alespoň 60 tisíc bytů ročně. Pozitivně vnímáme připravovanou strategii veřejného zadávání, jejímž cílem je přinést větší důraz na kvalitu, udržitelnost a dlouhodobou hodnotu projektů.“