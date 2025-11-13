Praha se soustředí na digitalizaci energetických dat a propojení s majetkovou strukturou
Aktuality od ledna 2026 k zákonu č. 406/2000 Sb. a k digitalizaci energetických dat a propojení s majetkovou strukturou. Konal se pravidelný seminář pro městské části Prahy Energetické úspory a energetická data HMP a MČ.
Účastníci semináře Energetické úspory a energetická data HMP a MČ v Praze 6. 11. 2025, foto redakce TZB-info
Energetické úspory a energetická data HMP a MČ
Pravidelný seminář pro starosty a zástupce MČ pořádalo oddělení energetického manažera Odboru ochrany prostředí a konal se ve Škodově paláci 6. 11. 2025.
Tentokrát byl seminář rozdělen do dvou bloků: Novinky k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, představila Ing. Renata Straková, místopředsedkyně Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s. V druhé části se Ing. Zbyněk Petruška, vedoucí oddělení energetického manažera OCP MHMP, věnoval Výzvě NPO č. 15/2025: Poradenství pro samosprávy – krajská energetická centra, stav od 1. 1. 2026 a zejména digitalizaci energetických dat na úrovni HMP a MČ Prahy v období 2026/2028.
Systém hospodaření energií a energetický audit
„Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a § 9 Energetický audit (EA) jsou obce povinny zavést a certifikovat akreditovanou osobou systém hospodaření s energií, resp. zajistit jednou za 4 roky provedení energetického auditu, resp. zajistit provedení energetického auditu v případě, že překračují průměrnou roční konečnou spotřebu energie energetického hospodářství za poslední 3 po sobě jdoucí kalendářní roky 500 MWh,“ připomněla rámec Ing. Renata Straková s tím, že energetický audit má být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o konečné spotřebě energie energetického hospodářství za 3 roky předcházející vzniku povinnosti a dále připomněla, kdo a komu audit předkládá, platnost a archivaci dokumentů a penalizaci za neplnění povinností ze zákona č. 406/2000 Sb.
Digitalizace energetických dat a propojení s majetkovou strukturou se týká MHMP, 57 MČ Prahy a společností HMP
„Aktuálně řešíme systematické zavádění energetického managementu, provázanost a centralizaci energetických dat a propojení na majetek HMP a navázání energetických dat na data o objektech, pozemcích ad. Chceme se soustředit na komplexní propojení energetických dat p.o. HMP, MHMP a MČ Prahy. Systém bude propojen s vnitřní strukturou HMP a data ze všech odběrných míst budou od dodavatelů v digitální podobě automatizovaně shromažďována,“ popsal stav společného projektu MHMP a MČ Ing. Zbyněk Petruška.
Pro sběr dat bude využit jeden z výstupů projektu CESMOD (TA ČR) – aplikace pro sdílení dat a informací „Smart City Compass“. „Softwarový nástroj přinese samosprávám možnost standardizovaného přístupu a systematické práce s daty, jejichž sledování je klíčem k udržitelnému rozvoji města,“ vysvětloval Petruška a ukazoval příklady již zpracovaných dat.
„MČ, které mají aplikace pro EnM (e-manažer, Energy Broker, Tesco SW,..), je mohou používat dále. MČ, které nemají žádnou aplikaci (Excel,…), mohou využít aplikaci MHMP. Přístupy jsou zajištěny, bude školení uživatelů a bude zajištěna podpora ze strany MHMP,“ vysvětloval Petruška.
- ETAPA 1 – navázání energetických dat na data o budovách
- ETAPA 2 – integrace s centralizovanou databází HMP
Pro zástupce MČ byl na místě k dispozici i Bc. Filip Hlaváček, DiS., specialista dotačních příležitostí z oddělení koordinace dotačních příležitostí a ITI FON MHMP. Oddělení pomáhá městským částem a jejich organizacím získat prostředky z evropských dotací. Jedná jak s městskými částmi, tak s poskytovateli dotací.
Na semináři se zúčastnilo 28 účastníků fyzicky a 15 on-line na platformě TEAMS. Za MČ se účastnili zejména pověření zástupci MČ, dále starostové a místostarostové.