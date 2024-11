Připravují se podklady k modernizaci památkových objektů jako podklad pro dotační podporu

Konalo se již 7. setkání zástupců městských částí pod hlavičkou HMP, Odboru ochrany prostředí, Oddělení energetického manažera. Pravidelná setkání pomáhají ve společném postupu hledání úspor, plnění legislativy a klimatického plánu Prahy.

14. října 2024 se konalo již 7. setkání zástupců MČ pod hlavičkou HMP, Odboru ochrany prostředí, Oddělení energetického manažera. Pravidelná setkání pomáhají ve společném postupu hledání úspor, plnění legislativy a klimatického plánu Prahy. „Ukazuje se, že pravidelnost setkání má svůj velký význam, vidíme to na diskusi i v rámci naší další práce. Zástupci nás více znají, ozývají se, volají a píší a my máme náměty pro konkrétní kroky,“ řekl Ing. Zbyněk Petruška, vedoucí odd. energetického manažera.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Z přednášek

Služby odboru evropských fondů MHMP

Bc. Filip Hlaváček, DiS. z Oddělení koordinace dotačních příležitostí a ITI představil změnu z původního odboru evropských fondů MHMP.

„Naší hlavní činností jsou konzultace, poté spolupráce na přípravě výzev, snažíme se vyjednat podmínky potřebné pro energetické úspory budov na území Prahy. Důležitou součástí práce je dotační monitoring. Ten souvisí i s novým webem. Pro uvedené činnosti potřebujeme od MČ reakce na dotační monitoring, informace, co by se jim hodilo. I proto jsem rád za dotazy a diskusi tady v rámci seminářů,“ řekl Hlaváček.

Na dotazy na konkrétní chystané dotace pak Filip Hlaváček odpovídal společně s Bohdanem Polakem ze SFŽP.

Dotační možnosti a energetické úspory a politika

Za SFŽP se semináře s přednáškou zúčastnil Ing. Bohdan Polak, ředitel Odboru realizace velkých projektů SFŽP ČR. Pro zástupce MČ byl důležitý výhled dotací na 2025, protože s ohledem na ně připravují projekty a investiční plány.

„Připravují se podklady k modernizaci památkových objektů. Pracovní skupina složená ze zástupců NPÚ, projektantů a architektů připravuje obecnější metodiku, jejímž cílem je standardizace povolovacích procesů. V současné době totiž nejsou postupy v jednotlivých regionech jednotné,“ přiblížil jednu z aktuálních aktivit Polak.

„V rámci opatření k energetickým úsporám preferujeme spotřebiče s nejvyšší energetickou třídou a zavedení energetického managementu, byť třeba v jednoduché podobě. Ale je třeba vývoj spotřeby v závislosti na opatření sledovat. V každém případě je třeba projekty posuzovat z pohledu, zda to celé dává smysl,“ zdůraznil Polak.

„Dotace na veřejné osvětlení s inovativními zdroji z Modernizačního fondu je v současné době určena jen pro obce v NP. Je to v podstatě pilotní část, v první polovině 2025 bude vyhodnocena a pokud se podaří, pak bude rozšířena pro celou ČR i Prahu,“ avizoval Polak.

Úsporné dřevostavby pro výstavbu MŠ a škol

„S ohledem na budoucnost staveb je perspektivní cestou prefabrikace. Máme velký problém s pracovní sílou na stavbě, do výroby prvků se relativně pracovníci ještě sehnat dají. A dřevostavby jsou pro stavby z prefabrikovaných dílců ideální. Vyhovují z pohledu energetických úspor, z pohledu udržitelnosti, ESG i z pohledu moderního životního stylu a jsem schopni je postavit rychle,“ řekl Jiří Skřipský, obchodní ředitel Nema, spol. s r.o. a ukázal již postavené školské objekty na území hl. m. Prahy s různou velikostí i vzhledem.

Bateriové úložiště – BOZP a PBŘ

Téma vzniklo na základě diskusí na minulých seminářích, protože často zástupci MČ hovořili v souvislosti s FV o potřebě umístění akumulace do stávajících budov a prostor, což vyvolává potřebu vyřešit BOZP a PBŘ. Doporučení pro umístění baterií, vztah k požárním úsekům, požadavky na označení, bezpečností prvky a stavební řešení prostor s bateriemi přednesla Ing. Monika Suffnerová ze společnosti NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Exkurze. Úspory v energetickém hospodářství Národního divadla

Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko -provozní správy provedl účastníky technologií divadla s výkladem zaměřeným na energetické úspory a s prohlídkou FV na střeše provozní budovy.

„Cílem projektu EPC bylo snížení nákladů na provoz technologií v historické budově ND i v budově Nové scény moderními technologiemi s efektivní regulací a s maximálním využitím odpadní energie. Projekt běžel od listopadu 2006 do prosince 2017,“ řekl Ing. Míka. Již za rok 2008 byla v ND dosažena úspora 33,2 % z původních celkových energetických nákladů. Zajímavý byl vývoj energetické bilance např. během epidemie COVID, náběh do opětovného plného provozu a současný provoz. Dotazy byly na údržbu i podíl úspor z FV i s ohledem na její stáří.