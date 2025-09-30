Prefab Factory rozšíří výrobu prefabrikovaných koupelen v moderním areálu
Prefab Factory se soustředí na profesionální sériovou výrobu prefabrikovaných koupelnových modulů pro rezidenční, hotelové, nemocniční a další projekty. UDI Park D5 Přehýšov je navržen s důrazem na energetickou efektivitu s ohledem na ESG.
Mezinárodní developerská skupina UDI Group a společnost Prefab Factory a.s., výrobce prefabrikovaných koupelnových modulů, podepsali dlouholetou smlouvu o pronájmu prostor v moderním logistickém areálu Přehýšov, který UDI Group postavila a aktuálně rozvíjí v Plzeňském kraji.
Společnost Prefab Factory a.s využije pronajaté prostory pro rozšíření své výrobní a distribuční kapacity. „Partnerství s UDI Group nám umožní reagovat na dramaticky rostoucí poptávku po našich produktech. Tento krok kupředu nám přináší zásadní rozšíření a modernizaci stávajícího výrobního procesu a také perfektní zázemí pro naše zaměstnance, ale i klienty například v moderních školících místnostech a vzorkovnách,“ uvedl Dominik Basl, majitel společnosti Prefab Factory. Na ploše bezmála 14 tisíc m2 Prefab rozšíří výrobu, skladovací kapacity a moderní administrativní zázemí.
„Jsme rádi, že se k našim nájemcům v logistickém areálu Přehýšov připojuje právě společnost Prefab. Zaměření této společnosti na inovativní stavební řešení skvěle zapadá do našeho konceptu udržitelných a technologicky vyspělých logistických center. Ukazuje se, že naše vize a potřeby se v tomto případě ideálně potkaly,“ uvedl Jakub Malý, výkonný ředitel UDI Group pro Českou republiku.
Prefab Factory
Společnost Prefab Factory se soustředí na profesionální sériovou výrobu prefabrikovaných koupelnových modulů pro rezidenční, hotelové, nemocniční a další projekty. V řízeném výrobním procesu vznikají plně vybavené koupelny v různých provedeních s důrazem na nadstandardní kvalitativní a technické zpracování za použití nejmodernějšího strojního vybavení. Dodávka prefabrikátů na stavbu dramaticky zefektivňuje postupy výstavby v porovnání s konvenčním provedením.
Ve výrobním závodě Prefab Factory jsou používány kvalitní materiály a produkty renomovaných evropských výrobců s vysokou mírou udržitelnosti a minimálním vlivem na životní prostředí. Modulární výstavba je obecně známá nižší produkcí odpadu, má nižší energetické náklady, snížené dopravní náklady a další pozitivní aspekty. Proto je výroba Prefab Factory přirozeně udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí. Společnost disponuje stabilním vyškoleným personálem, díky kterému dodává na trh kvalitní certifikované výrobky.
UDI Park D5 Přehýšov s důrazem na energetickou efektivitu a s ohledem na ESG
UDI Park D5 Přehýšov je dalším z klíčových projektů UDI Group v České republice. Celková pronajímatelná plocha bude více než 126 tisíc m2 ve třech halách. Areál nabízí strategickou polohu s výbornou dostupností na dálnici D5 a je navržen s důrazem na energetickou efektivitu s ohledem na ESG standardy.
- Solární panely na střecháchby při plném osazení mohly ve špičce nabízet výkon až 11 MWp.
- Dešťová voda se bude využívat jako tzv. šedá voda, v případě požadavku nájemce i jako pitná.
- Opatření pro biodiverzitu zahrnou vybudování biokoridorů na místě historicky zregulovaných potoků.
- Areál je certifikován environmentálním standardem BREEAM a cílí na úroveň Excellent.
- Prostory nabízejí výjimečnou flexibilitu pro různé typy nájemců, a proto je park vhodný jak pro logistiku, tak i pro výrobu.