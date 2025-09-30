Modely domů z 3D tiskárny pomohou zhodnotit nemovitosti v hodnotě desítek milionů
Zajímala nás tvorba modelů pro architekty a stavaře, nicméně ten záběr je tak široký, že netušíte, co zde objevíte třeba za rok. Rozhovor s Pavlem Bláhou z Prusa Research o detailech 3D tisku.
Technologie nás dohání, leckdy i předbíhá
Propagace stavebních projektů se stala postupně samostatnou disciplínou. Pokud prezentujeme byt, rodinný dům nebo třeba lokalitu s obytnou a občanskou zástavbou, je třeba věnovat náležitou pozornost předvedení celé vize řešení i skvělých nápadů. Většinově obstojí panely s projektem včetně řezů, pohledů a vizualizací. Leckdy tomu ale něco chybí. Model je tím, co často dokládá smysl a správnost vize tvůrců, hmoty objektů, prostorové řešení a souvislosti.
Společnost Prusa Research je po právu světový fenomén na poli 3D tisku
Modely vytvořené 3D tiskem z tiskáren Prusa jsou to, co nás oslovilo na Stavebním veletrhu Brno 2025. Obtížnost modelu je vyvážena časem práce 3D tiskárny, a tudíž i cenou modelu. Nicméně průkazně zhodnotit a zpropagovat projekty v hodnotě desítek milionů a více je asi pádným důvodem pro položku ceny modelu. Ta je ve vztahu k výslednému celku a řešení zcela marginální.
No, a jak vypadá takový tisk a co vše je možné? O tom jsme si povídali s panem Pavlem Bláhou z technické podpory Prusa Research. Tato velmi zajímavá disciplína je dnes dostupná prakticky každému, kdo má zájem. Tisknout můžete od úplných nesmyslů a banalit, přes užitkové věci až po umění všeho druhu. Nás primárně zajímala tvorba modelů pro architekty a stavaře, nicméně ten záběr je tak široký, že netušíte, co zde objevíte třeba za rok. V tom je tato disciplína zajímavá a vzrušující.
Rozhovor jsme natáčeli na jaře na Stavebním veletrhu Brno 2025, který byl zaměřen na architekturu a udržitelnost, inspiraci pro bydlení, chytré bydlení a modulární stavby.