Co všechno zahrnuje pojištění majetku: Máte pojištěnou garáž nebo zahradní domek?
Rodinný dům není jen obyčejná budova, je to srdce rodinného života a jedna z největších investic, kterou ochráníte správným pojištěním majetku. Věděli jste, že dobrá pojistná smlouva kryje mnohem více než jen samotnou budovu? V tomto článku se podrobně podíváme, co všechno pojištění majetku zahrnuje a jaké jedinečné výhody nabízí pojištění od Allianz.
Jaké další budovy kryje pojištění majetku?
Když se řekne „pojištění majetku“, většina lidí si představí jen ochranu domu před přírodními živly, jako jsou povodně, vichřice nebo tornáda. Dobré pojištění majetku kryje i další, tzv. vedlejší stavby, které jsou nedílnou součástí vašeho domova.
Patří sem například garáž, která se nachází na vašem pozemku, ale pokud jste ji nezahrnuli do pojistné smlouvy, zaplatíte případné škody z vlastní kapsy. Totéž platí pro zapuštěný bazén, zahradní domek nebo altánek.
U Allianz máte vedlejší stavby pojištěné spolu s rodinným domem automaticky, a to do výše sjednaného limitu, který si ještě můžete podle vašich potřeb navýšit. Důležitou podmínkou však je, aby byla vedlejší stavba v dobrém technickém stavu.
S pojištěním budovy Můj domov od Allianz automaticky získáte ochranu například pro:
- garáž
- terasu, altánek a pergolu
- zahradní domek nebo kůlnu
- zapuštěný bazén a vířivku
- studny, septiky a čističky odpadních vod
- oplocení a brány
TIP: Chcete si pojistit i nadzemní bazén, sudovou saunu nebo zahradní sprchu? U Allianz vám tyto stavby pojistíme jednoduše v rámci připojištění k vaší domácnosti, nikoli jako vedlejší stavbu.
Jedinečné výhody pojištění majetku od Allianz pojišťovny
Pojištění majetku jsme pro vás vytvořili proto, abyste mohli klidně spát. Pojistíme váš dům, vedlejší stavby, vybavení pronajatého bytu i chalupu, kam jezdíte na víkend. Pojištění majetku od Allianz přináší několik výhod, kterými se odlišuje od konkurence.
Asistenční služby 24/7: Zabouchli jste si dveře a nemáte se jak dostat domů? Nebo vám prasklo potrubí a vytéká voda? Zavolejte na nonstop asistenční službu a my vám pomůžeme.
Flexibilní balíčky pojistného krytí: Můžete si vybrat ze 3 balíčků (Komfort, Extra a Max) podle toho, jakou míru ochrany potřebujete.
Program Allianz Plus: Za věrnost vás odměníme. Když uzavřete více pojistek, získáte výhodnější limity pojistného plnění.
Široká škála krytých rizik: V závislosti na balíčku si můžete pojistit celou řadu nepředvídatelných událostí, jako jsou krádež, vandalismus, škody způsobené zvěří nebo poškození elektroniky přepětím či zkratem.
Možnost rozšíření o zemětřesení: Volitelné rozšíření poskytuje komplexní ochranu i v případě zemětřesení, které dosáhne minimálně 5. stupně Richterovy škály.
Odpovědnost: Součástí každého balíčku může být pojištění odpovědnosti za škodu, kterou neúmyslně způsobíte někomu jinému. To se vztahuje nejen na škody způsobené provozem vaší domácnosti, ale také na škody vzniklé například při rekreačním sportu nebo chovu zvířat.
Na co nezapomenout při uzavírání pojištění?
Při uzavírání pojištění majetku je zásadní správně stanovit pojistnou částku. Ta by měla odpovídat aktuální ceně, za niž byste v případě totální škody byli schopni postavit hlavní budovu. Předejdete tak tzv. podpojištění. Myslete také na náklady na případnou demolici, odstranění suti nebo novou projektovou dokumentaci – i tyto položky by měly být započteny v pojistné částce.
Pokud máte na hlavní stavbě i fotovoltaickou elektrárnu, ujistěte se, že je v celkové pojistné částce zahrnuta také její hodnota. Pokud je fotovoltaická elektrárna umístěná na vedlejší stavbě nebo je na pozemku v místě pojištění, pak její hodnotu zahrňte do limitu pro vedlejší stavby.
TIP: Zkontrolujte také, zda máte správně nastavený limit pro vedlejší stavby.