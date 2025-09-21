Pravidla pro zaměstnávání cizinců – aktualizace příručky HK ČR
Jak lze snáze získat zahraniční zaměstnance? Hospodářská komora ČR připravila aktualizaci příručky, která obsahuje základní pravidla pro zaměstnávání cizinců, upozornění na některá úskalí a informace k programům ekonomické migrace.
Zaměstnávání cizinců, příručka HK ČR
Mezi největší překážky rozvoje podnikání dle šetření pravidelně prováděných HK ČR dlouhodobě setrvávají náklady na pracovní sílu a nedostatek kvalifikované pracovní síly. České firmy se snaží získat pracovníky ze zahraničí a investují za tím účelem nemalé finanční prostředky. Bohužel právní úprava zaměstnávání cizinců je v ČR velmi komplikovaná a celý proces je pro firmy nákladný a zdlouhavý. Proto se HK ČR rozhodla vytvořit tuto příručku, která podnikatelům vysvětlí základní pravidla pro zaměstnávání cizinců, upozorní na některá úskalí a seznámí je s programy ekonomické migrace, díky kterým lze zahraniční zaměstnance získat snáze. Tato příručka byla v srpnu 2025 aktualizována.
Cizinci, kteří chtějí pracovat na území ČR, potřebují povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. Někteří cizinci však mají volný přístup na český trh práce.
Vybraná důležitá upozornění
Zaměstnávání cizinců, příručka HK ČR, celý dokument
- Pro všechny zaměstnance = cizince (dle cizineckého zákona) je stanovena ohlašovací povinnost, to znamená, že je nutné zaměstnance nahlásit na příslušné krajské pobočce Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu takového zaměstnance k výkonu práce.
Nově od 1. 10. 2025 je třeba všechny cizince včetně těch, kteří mají volný přístup na trh práce ohlásit před nástupem do práce, resp. před okamžikem, kdy dojde k výkonu práce. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 3 mil. Kč. Úprava se netýká osob s dočasnou ochranou (většinou uprchlíků z Ukrajiny). Ale po zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (pravděpodobně od 1. 4. 2026) se bude povinnost ohlašování zaměstnance dopředu (před výkonem práce) týkat všech zaměstnanců, bez ohledu na to, zda jde o cizince či nikoli.
- Cizinci, kteří nemají volný přístup na trh práce v ČR, potřebují kromě povolení k pobytu na území ČR i povolení k zaměstnání.
- MV ČR lze předkládat pouze originální dokumenty a všechny předložené dokumenty v cizím jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. S výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince nesmí být žádné náležitosti žádosti starší 180 dnů. A také je třeba pamatovat na to, že před obdržením zaměstnanecké karty, bude cizinec vyzván k předložení dokladu o uzavření cestovního zahraničního pojištění a dokladu o úhradě pojistného.
