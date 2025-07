MawisTools: Pokročilá knihovna nástrojů pro geodety, projektanty a geoinformatiky

MawisTools nabízí nástroje pro práci s geodaty – od vyhledávání dotčených parcel až po výpočty kubatur či další. Vhodné pro geodety, projektanty i veřejnou správu rychle, online a bez instalace.

Digitalizace technické dokumentace, práce s prostorovými daty a efektivní komunikace mezi projektanty, geodety a úřady dnes hrají zásadní roli při přípravě a realizaci stavebních projektů. Právě pro tyto účely vznikla online služba MawisTools, která nabízí sadu specializovaných nástrojů pro zpracování dat z katastru nemovitostí, CAD výkresů, GIS vrstev a veřejných datových zdrojů.

Kdy se vám nástroje MawisTools hodí?

MawisTools nachází uplatnění především u:

geodetických kanceláří a projekčních týmů,

projektantů dopravní a technické infrastruktury,

obcí a měst, které pracují se svou evidencí majetku,

orgánů státní správy v oblasti digitalizace procesů,

a dalších profesí s potřebou přesných geodat.

Pojďme si představit jednotlivé nástroje zvlášt.

1. Nástroje pro práci s daty katastru nemovitostí

Tato skupina nástrojů usnadňuje technickou i majetkoprávní přípravu projektů, které zasahují do území evidovaného v katastru nemovitostí. Umožňuje rychlé zjištění dotčených parcel, identifikaci vlastníků pomocí online připojení na ČÚZK a také porovnání historických změn v KN. Výstupy ve formě Excel tabulek a výkresů DGN lze dále zpracovávat v CAD nebo GIS softwaru.

Vyhledání dotčených parcel

Data z DGN/DWG výkresu promítneme na katastr nemovitostí a automaticky vyhledáme všechny dotčené parcely, stavby nebo jednotky. Výstupem je přehledná tabulka s odkazy do aplikace Nahlížení do KN pro snadné zjištění vlastnických vztahů.

Vyhledání dotčených půdních bloků

Na základě geometrie z DGN/DWG/SHP výkresu identifikujeme dotčené parcely podle RÚIAN a následně přiřadíme odpovídající půdní bloky z registru LPIS. Výsledkem je seznam pozemků včetně informací o jejich zemědělském využití.

Hromadné zobrazení vlastníků

Do výstupní Excel tabulky parcel (např. z nástrojů pro vyhledání parcel či půdních bloků) doplníme aktuální vlastníky z katastru nemovitostí. Využíváme přímé napojení na online službu ČÚZK (WSDP), což zajišťuje vždy aktuální data.

Porovnání stavu KN v čase

Zjišťujeme, zda se od pořízení výkresu nebo seznamu parcel změnila výměra či geometrie v katastru. Vstupem je seznam parcel (např. z Excelu), výstupem nové DGN výkresy a tabulkový přehled s přehledným značením změn.

Více k využití těchto nástrojů v praxi naleznete v článku Vyhledávání dotčených parcel s vlastníky.

2. Výpočty a analýzy prostorových dat

Tato sada nástrojů podporuje automatizaci technických výpočtů a zpracování výstupů z CAD a GIS systémů. Umožňuje např. výpočet kubatur mezi povrchy, tvorbu fotomodelu z veřejně dostupných dat nebo generování přehledných statistik obsahu CAD výkresů. Nástroje výrazně šetří čas při přípravě dokumentace, kontrole dat nebo tvorbě podkladů pro investory, úřady i stavebníky.

3D výpočet kubatur

Nástroj porovná dva povrchy ve vstupním DGN výkresu (např. stávající a projektovaný terén) a automaticky spočítá objemy výkopů a násypů. Ideální pro liniové stavby nebo úpravy terénu.

Fotomodel povrchu

Z veřejných dat (DMR 5G a Ortofoto ČR) vytvoří nástroj realistický 3D fotomodel daného území ve formátu kompatibilním s aplikací SketchUp. Vhodné pro prezentace, návrhy a vizualizace.

Statistika obsahu CAD výkresů

Z CAD výkresu (DGN V8 nebo DWG/DXF) vygenerujeme detailní Excel přehled o použitých objektech – typy, barvy, tloušťky, styly, texty i buňky – a také statistiky (počty prvků, délky, plochy ve 2D/3D). Užitečné pro kontrolu a dokumentaci projektů.

3. Novinka: Nástroje pro převod datových formát

Nově přidané nástroje reagují na každodenní potřebu převádět data mezi různými formáty, používanými napříč geodetickými, GIS a CAD systémy. Uživatelé mohou snadno převádět veřejná data (JVF DTM) do pracovních výkresů, SHP do DGN, nebo naopak DGN do DXF, SHP či KML. Vše bez nutnosti ruční editace, se zajištěním kompatibility a připravenosti pro další práci.

Převod JVF DTM do DGN/SHP

Z dat JVF DTM (digitální model terénu) vygenerujeme výkres ve formátu DGN nebo SHP. Výstup lze rovnou otevřít v běžných CAD či GIS aplikacích bez nutnosti ručních úprav.

Převod SHP do DGN

Jednoduchý převod dat z formátu ESRI SHP do výkresu DGN V8. Výsledný soubor je plně kompatibilní s CAD systémy typu MicroStation.

Převod DGN do DXF/KML/SHP

Z výkresu ve formátu DGN vytvoříme soubory ve formátech DXF‑GNSS, SHP nebo KML, které lze dále využít v prostředích AutoCAD, ArcGIS, QGIS nebo Google Earth.

Podrobnosti o této novince naleznete v článku Převod JVF/DTM do DGN a SHP – nový nástroj MawisTools.

Závěrem

MawisTools je praktickým pomocníkem v digitálním prostředí geodetických a projekčních kanceláří. Umožňuje ušetřit čas, zvýšit přesnost výstupů a zefektivnit spolupráci napříč odbornými profesemi. Knihovna nástrojů se stále rozšiřuje a reaguje na aktuální potřeby praxe.

Více informací: www.mawis.eu/sluzby/analyza-dat-a-vykresu

Pokud si však nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum, moc rádi vám poradíme.

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 251 618 456, nebo pomocí e-mailu info@mawis.eu.

