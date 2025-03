Stavba / Na co si dát pozor při výběrovém řízení na stavební zakázky

Výběrové řízení na stavební zakázky je zásadní součástí celého procesu. Může totiž ovlivnit nejen kvalitu a cenu práce, ale také finanční stabilitu jak zadavatelů, tak dodavatelů. Pojďte se s námi podívat na základní faktory, na které by si obě strany měly dát pozor ještě před tím, než se do zakázek pustí.

Z pohledu dodavatele

Výběrové řízení není jen o tom, abyste nabídli nejnižší cenu a získali tak zakázku. Je důležité také zvážit, jestli je celý projekt finančně a logisticky zvládnutelný, jestli ze strany zadavatele nehrozí riziko častých změn v zadání, opožděných plateb, nebo schopnosti dostát svým závazkům. Špatně nastavené podmínky hned od začátku mohou znamenat komplikace, nízký zisk a protahování termínů dokončení. To přece nechce ani jedna strana. Na co si tedy dát pozor?

Finanční stabilita zadavatele je důležitá

Finanční situace a platební zvyklosti zadavatele mohou výrazně ovlivnit i vás. Než se dostanete k podpisu smlouvy, zjistěte si, jaká je jeho platební historie. Platí svým dodavatelům včas? Nemá jiné finanční potíže? Myslete na to, že případné finanční komplikace by mohly ohrozit i vaši platební schopnost.

Nastavení fakturace a financování

S placením zakázky se taky úzce pojí samotný proces financování. Způsob financování ovlivňuje především vaši likviditu a schopnost pokrýt své provozní náklady. Proto si pohlídejte, abyste měli jasně stanovená pravidla, snížíte si tak riziko případných sporů a nejasností ohledně platebních podmínek.

Nezapomeňte si také stanovit, jak dlouhé splatnosti budou faktury mít. Pokud bude zadavatel trvat na delších splatnostech, než jsou pro vás schůdné, můžete s ním zkusit vyjednat možnost externího financování pomocí faktoringu. Vy dostanete peníze na účet během několika dní a on si bude moct ponechat své splatnosti v původní délce. Takové služby můžete najít v bankách, nebo lze využít i fintech. Zároveň pokud vám nevadí delší splatnosti faktur, může vám to přinést konkurenční výhodu oproti ostatním uchazečům, kteří trvají na kratších termínech.

Máte na to sílu?

Jedním z faktorů, který může ovlivnit výběrové řízení ve váš prospěch, je dostatek kvalifikované pracovní síly. Zajistěte si dostatečně dopředu externí pracovníky, kteří vám na zakázce pomohou s pracemi, na které se sami nespecializujete. Když zadavatel uvidí, že máte zajištěné pracovníky, kteří s vámi budou na zakázce spolupracovat, bude ve vás mít větší důvěru, že zvládnete zakázku úspěšně realizovat.

Při výběru externích pracovníků dejte na prověřené síly. Pokud nemáte nikoho, s kým pracujete dlouhodobě, a u koho víte, co můžete očekávat, důkladně si prověřte reference na nové posily. Chcete přece mít práci provedenou kvalitně a bez zbytečných průtahů.

Dostatek materiálu a jeho správné řízení

Při výběrovém řízení myslete také na praktické věci jako je dostatečná zásoba materiálu ještě předtím, než kopnete do země. Vyhnete se tak případným zpožděním spojeným se sháněním materiálu. Navíc vám to může zajistit lepší ceny. Předzásobením můžete předejít riziku, že ceny materiálu v průběhu zakázky vyletí nahoru.

Při předzásobení ale dávejte pozor na to, abyste nenakoupili příliš mnoho materiálu, který by vám následně ležel na skladě dlouho nevyužitý. Zůstalo by vám v něm uzamčené zbytečně mnoho financí, které byste mohli využít na jiné účely.

Z pohledu zadavatele

Určitě chcete, aby byly vaše zakázky provedené kvalitně, za rozumnou cenu a ideálně, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům. Jak ale vybrat správného dodavatele a jak nastavit spolupráci tak, aby vše probíhalo hladce? To může být pro některé tvrdým oříškem, stačí si ale ohlídat pár zásadních věcí a můžete se v klidu dívat, jak vám zakázka roste před očima.

Zvládne to dodavatel?

První věcí, na kterou byste se měli při výběru toho správného dodavatele podívat, jsou jeho zkušenosti a reference. Zaměřte se na jeho historii – zjistěte, jestli se už někdy podílel na podobných projektech nebo co o něm říkají odběratelé, se kterými v minulosti spolupracoval.

Další indicií, která vám může napovědět, jak se bude zakázka vyvíjet, může být i to, jestli má dodavatel dostatek pracovních sil, techniky nebo materiálu. Prozkoumat můžete také jak hospodaří s financemi. Podle veřejně dostupných účetních závěrek můžete zjistit, jakou finanční stabilitu má, což vám může napovědět, jestli náhodou nehrozí riziko, že by zakázku nedokázal dokončit.

Pohlídejte si srozumitelnost a transparentnost smlouvy

Ohlídejte si smlouvu, kterou budete s dodavatelem podepisovat. Pečlivě dbejte na to, aby byly srozumitelně a jasně sepsané veškeré náležitosti, které smlouva musí mít. Na co tedy nezapomenout?

Cena – jednou ze základních náležitostí bude cena za zakázku.

– jednou ze základních náležitostí bude cena za zakázku. Splatnost faktur – s cenou se pojí také to, kdy budete za zakázku platit. Jak dlouhé splatnosti budete mít nastavené? Případně budete platit celou částku dohromady, nebo finální cenu rozdělíte do několika fakturací?

– s cenou se pojí také to, kdy budete za zakázku platit. Jak dlouhé splatnosti budete mít nastavené? Případně budete platit celou částku dohromady, nebo finální cenu rozdělíte do několika fakturací? Termíny a časový harmonogram – vždy mějte pevně stanovené a zasmluvněné termíny všech etap, které zakázka má. S tím se také těsně pojí sankce a jejich výše v případě prodlení.

– vždy mějte pevně stanovené a zasmluvněné termíny všech etap, které zakázka má. S tím se také těsně pojí sankce a jejich výše v případě prodlení. Rozsah prací – přesně si definujte, co je a není součástí zakázky. Detailní specifikace vám může ušetřit spoustu případných neshod v budoucnu.

– přesně si definujte, co je a není součástí zakázky. Detailní specifikace vám může ušetřit spoustu případných neshod v budoucnu. Délka záruky – vždycky se může stát, že nebude vše fungovat, jak má. Proto si dejte do smlouvy také zmínku o tom, jak dlouho se bude na zakázku vztahovat záruka, abyste předešli případným dalším nákladům za opravy.

Nastavte si správně veškeré podmínky

Správné nastavení podmínek už při výběrovém řízení vám může zajistit úspěšný průběh realizace zakázky. Ať už stojíte na kterékoliv straně, věnujte dostatek pozornosti prověření svého budoucího obchodního partnera, podmínek realizace, platebních mechanismů i smluvních detailů. Důkladná příprava vám pomůže předejít případným problémům, které by mohly vzniknout z nedostatečné komunikace.