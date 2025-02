Stavba / Ohlédnutí za mnichovským veletrhem BAU 2025: Záplava startupů a enviromentálních technologií

Veletrh BAU patří mezi největší mezinárodní akce zaměřené na vše, co souvisí s realizací a rekonstrukcí všech typů staveb. V letošním roce se v Mnichově prezentovalo 2 230 vystavovatelů z 58 zemí, Česko zastupovalo 18 specializovaných firem z oblasti technologií, materiálů a konstrukčních systémů. Středem zájmu ale nebyly pouze moderní technologie a materiály, ale též nové obchodní modely s cílem zvýšit efektivitu, šetřit zdroje a připravit stavebnictví na budoucnost. Pravidelně je veletrh BAU rovněž přehlídkou moderní zelené architektury. Nabízíme malé ohlédnutí.

Jedná se o 26. ročník tradičního mezinárodního stavebního veletrhu, který zahrnuje v široké míře také keramický průmysl, sanitu, topení a klimatizaci. Obsazeno bylo opět všech 19 pavilonů mnichovského výstaviště, což čítá více než 200 000 m2 výstavní plochy v pavilonech a 280 000 m2 venkovní výstavní plochy. Podle závěrečné zprávy Messe München vzbuzuje veletrh nejvíce zájmu v zemích střední a východní Evropy, a sice v Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Česku, Polsku, Slovinsku, Francii, Nizozemí, Číně a Belgii. Ve struktuře návštěvníků (letos 180 tisíc) převažují stavební inženýři a architekti, v náplni doprovodného programu pak nejrůznější startupy přinášející tvůrčí nápady a inovace, jež umí zároveň vytvořit strategická partnerství a podmínky pro prohloubení zájmu firem investovat do budoucnosti. U vystavovatelů převládá rozmanitost konceptů – od nových materiálů, nanotechnologií a kompozitů, přes nejrůznější udržitelná řešení, až po inteligentní platformy environmentálního inženýrství, hlavně v oblasti demolic, trvale udržitelného stavění, ochrany přírodních zdrojů a plnohodnotného zpětného zabudování recyklovaných surovin do výroby stavebních hmot. To vše naznačuje velkou inovační sílu celého odvětví a nutnost pracovat ve větších týmech.









Zdroj: Messe München Zdroj: Messe München

Platforma pro inovace a udržitelné stavebnictví

Klíčové téma pro BAU 2025, které se objevovalo takřka na každém kroku mnichovského výstaviště, znělo: Klimaticky a energeticky šetrná výstavba, recyklace, moderní odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, proměny měst a venkova, účinné využívání zdrojů, změna způsobu bydlení i práce. S tím souvisejí dle této teorie i další rozsáhlé změny ve stavební legislativě, nové legislativní požadavky, které ovlivní stavební praxi i fungování státní a veřejné správy. Evropská unie a její členské státy budou i nadále podporovat udržitelné stavebnictví a energetickou efektivitu poskytováním dotací, všechny budovy budou muset postupně splňovat přísnější limity spotřeby energie; to znanená stále větší tlak na využívaní obnovitelných zdrojů, přírodních materiálů, preference solární, větrné či geotermální energie. Státní podpora má za cíl motivovat všechny stavebníky k ekologičtějším, udržitelným řešením a řešit narůstající problémy s bydlením.









Zdroj: Messe München Zdroj: Messe München

Na stáncích vystavovatelů se kromě běžných stavebních postupů objevují i návody na jednoduché cenově dostupné modulové a kontejnerové domy, rodí se nový pohled na koncepty sdíleného komunitního bydlení (Co-Housing) či na možnosti kolektivní výstavby domu (Baugruppe). Zdá se, že původní německé, švýcarské či dánské modely nebyly úplně ideální, jevily se jako dočasné a měly svůj význam pouze pro určitou skupinu lidí. V současné době se více přibližují modelům družstevního, nájemního či obecního bydlení v rámci běžných programů podpory výstavby, které propojují stát, obce a soukromý sektor. Obcím a městům se nabízí soubor volitelných nástrojů umožňující řešit situaci obyvatel v souladu s jejich potřebami, a to včetně poradenství, jež by mělo pomoci nejenom lidem v bezprostřední bytové nouzi, ale i těm, kteří chtějí bydlet levněji a hospodárněji. Státní podpora cílí i na regenerace opuštěných průmyslových areálů, preferuje výstavbu moderních obytných čtvrtí, jež respektují historii místa a zároveň splňují potřeby současného života. Městům a obcím se doporučuje zaměstnávat ve větší míře místní stavení firmy, které dokážou více těžit ze znalosti prostředí a regionálních specifik, včetně všech místních regulací či povolení, což může výrazně urychlit celý proces výstavby a výrazně snížit náklady na dopravu. Inovační síla stavebního průmyslu se takto projevila nejenom na stáních firem, ale i na odborných fórech (např. Budoucnost stavebnictví), na speciálních přehlídkách (Best of Architecture) či na soutěžích (Founders Fight Night). Posledně jmenovaná soutěž byla vysoce inovativní i z hlediska interpretace: Patřila začínajícím firmám a jejich přehlídka probíhala v boxerském ringu. Vítěze určoval potlesk publika.









Zdroj: Messe München Zdroj: Messe München

České firmy přinášejí inspiraci pro budoucnost staveb

Česko zastupovalo v Mnichově 18 specializovaných firem z oblasti technologií, materiálů a konstrukčních systémů (celkem asi 500 m2 plochy). Některé z nich přímo podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), přičemž o jejich podporu požádal Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Veletrh BAU 2025 je výkladní skříní nejlepších inovací a technologií stavebního průmyslu a účast českých firem potvrzuje, že naše podniky drží krok s globálními trendy,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a pozdravil na dálku setkání všech českých vystavovatelů na stánku společnosti DEKMETAL, jež zaujímala svou plochou 65 m2 největší stánek (B2/328) mezi českými vystavovateli. K vidění zde bylo široké spektrum typů a tvarů pohledových prvků provětrávaných fasád (kazety, lamely, vlnité, trapézové a atypické profily), včetně nejrůznějších architektonických a designových konstrukčních a produktových řešení spojených v jeden harmonický celek. Stánek tak plně obsáhl již zmíněné hlavní téma veletrhu a přiblížil se i dalším propagovaným tématům – tím byla například rychlá modulární architektura, ekonomická výstavba s využitím robotiky a umělé inteligence či koncept nazvaný Houbové město (Sponoge City) pokoušející se obnovit přirozený koloběh vody ve městech formou promyšlených odvodňováních ploch a vodopropustných materiálů. Veřejný prostor by měl podle této teorie ctít zásady zahradní tvorby, psychologie či zrakového vnímání člověka; měl by obsahovat promyšlený koncept esteticky uspořádaných budov se zelenými plochami, vodními prvky a zahradami (včetně vertikálních) s hustě osázenými rostlinami, stromy a keři. Nová infrastruktura města musí být koncipována nejenom na environmentálním, ale také na sociálním a ekonomickém pilíři, což představuje (kromě jiného) i zcela nový koncept práce a bydlení.









Zdroj: Messe München Zdroj: Messe München

Podle informací českých vystavovatelů je účast na mezinárodních výstavách a konferencích velmi důležitá nejenom pro sledování současných trendů ve stavebnictví (ty lze sledovat i v Čechách), podstatná jsou osobní setkání, prohlubování vzájemné důvěry, jež zakládají na nové obchodní modely a nabízejí nové možnosti investic do budoucna. Bez odvážných inovací, nových nápadů a zejména bez důvěry v lidi, firmy a instituce, to určitě nepůjde. Další akce BAU München se bude konat v roce 2027 (11. až 15. ledna). Za důležité lze považovat také veletrhy BAU China (5. až 8. listopadu 2025; Shanghai New International Expo Center) či Fenestration Asia a Glasstech Asia (6. až 9. listopadu 2025 Jakarta, Indonesie); z německých pak určitě digitalBAU Köln, který se koná 24. až 26. března 2026.