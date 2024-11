Stavba / Estav.tv získává již druhé ocenění za svou činnost

Estav.tv získává již druhé ocenění za svou činnost

Jako oslavu druhého ocenění pro estav.tv jsme pro vás připravili novou titulní stranu, kde nyní najdete jednodušeji všechna videa, podcasty a audiočlánky.

Čestné vyznamenání pro estav.tv od Cechu topenářů a instalatérů ČR

Prezidium CTI ČR udělilo portálu ocenění v rámci valné hromady cechu v listopadu 2024. A těší nás nejen cena samotná, ale i rozhovory se členy cechu, kteří nám potvrdili, jak tuto televizi vzali za vlastní a rádi si rozhovory i reportáže pustí. Stejně tak ocenili audiočlánky, ačkoliv ty by rádi v hojnějším počtu.

Ve zdůvodnění ocenění zaznělo: Digitální televize estav.tv je audio a video společným projektem portálů TZB-info a ESTAV.cz. Po svém založení v roce 2022 se velmi rychle stala oblíbenou platformou pro stavaře profesionály i širokou stavební veřejnost. Videorozhovory, komentáře, reportáže ze staveb a z montáží TZB, podcasty i vícedílné pořady si velmi rychle našly své pravidelné diváky. V loňském roce estav.tv nabídl stavební veřejnosti i audiopodobu článků z TZB-info a ESTAV.cz.

estav.tv má samostatné studio a 3 specializované produkční týmy, které při natáčení využívají odborné redaktory z TZB-info s přehledem ve stavebnictví, urbanismu, architektuře i jednotlivých oborů TZB, jako je vytápění, vzduchotechnika, voda a kanalizace, energetika, OZE a ceny energií.

estav.tv také živě vysílá ze stavebních veletrhů, konferencí a firemních akcí a umožňuje tak širokému publiku přístup k nejnovějším trendům.

On-line televize znamená snadnou možnost vzdělávání i pro osoby s omezenou možností cestování. Při natáčení splňuje estav.tv požadavky greenfilmingu a pomáhá tak firmám plnit požadavky ESG.

Co se řeklo o estav.tv v živém vysílání v září 2024?

„Podle reakcí diváků, našich klientů a partnerů, myslím, že od minulého roku jsme se hodně posunuli. A to velkým skokem do toho, co jsme chystali a co jsme si přáli. Je to znát na číslech i na zájmu o naše služby. Zpracováváme nebo produkujeme dvojnásobek projektů, než jsme dělali minulý rok. Pro představu diváků je to zhruba 450 projektů ročně, na kterých participujeme. Vytváříme, produkujeme, zpracováváme, ať už komerčně, na zakázku nebo redakčně, protože nesmíme opomenout, že jsme vzešli vlastně z odborného portálu, který zastupuje mnoho odborníků a specialistů v oboru stavebnictví,“ říká Tomáš Sehnal, kreativní ředitel, v rozhovoru na veletrhu FOR ARCH 2024 a pokračuje:

„Hodně jsou to především obsahová videa, která se týkají tématu TZB, stavitelství, práva ve stavařině, kvality bydlení, legislativy. Je to namíchané. Nových věcí za rok 2024 je spousta, ale já mám radost například z audio článků. Vydáváme denně 1 audio článek z TZB-info nebo ESTAV.cz. Za rok nějakých 300 až 350 audio článků. Podotýkám, že audio články jsou namluvené člověkem ne umělou inteligencí nebo automatem. Týkají se odborného obsahu, tak bychom neradi komolili, s respektem vůči autorům i posluchačům nechceme technickou terminologii svěřovat do rukou strojů. Nově téma články můžete poslouchat i na Spotify, v plánu máme další platformy, kde by nás naši čtenáři a posluchači našli.

Děláme i speciální natáčení na klíč a začali jsme vytvářet pořady a webináře v našem virtuálním studiu na green screen. Nedávno jsme pro zákazníka dělali třicetidílný seriál videí pro sociální sítě. Obvykle je průvodcem někdo z kolegů odborných redaktorů, pro tato krátká videa jsme zajišťovali herce, tedy další nová zkušenost. To znamená, že dokážeme nabídnout opravdu široké portfolio produktů a prezentací, které naši klienti a partneři potřebují.“

„V roce 2025 chceme více připomenout, že obsah vyrábíme, produkujeme, stříháme, natáčíme, ale dokážeme ten námi vytvořený obsah i hodně dobře komunikovat. Navíc máme redaktory odborníky, TZB-info skvělý kredit a přístup k odbornému supportu. To jsou věci, které bychom rádi nějakým způsobem zakomponovali do toho, co chystáme,“ řekl Tomáš Sehnal k plánům a přáním za firmu a přidal i přání více osobní:

„Já osobně jsem rád, že máme skvělý tým, štěstí na skvělé lidi, máme obrovskej support ve vedení a firma funguje dohromady. A v takovém prostředí jsem si vždycky přál dělat. Baví mne individuální přístup a ta naše snaha vždycky to vytvořit co nejlíp a co nejvíc na tělo a potvrzení v tom, proč nám partneři zůstávají věrní po víc než 20 let. Rád bych v tom pokračoval a rád bych nezradil tuhle myšlenku TZB-info, ze kterého jsme vzešli.“

Nová titulka estav.tv

Poděkování za úspěch estav.tv patří divákům, posluchačům, hostům i všem kolegům. A na oslavu druhého ocenění nám všem kolegové programátoři připravili dárek v podobě nové titulky, na které je nově souvislý stream nejnovějších videí, ve kterém jsou vloženy bloky s nejrůznějšími upoutávkami – Pořady, Podcasty, Trendy, Audiočlánky, Nejsledovanější. Novinkou je i automatické spouštění náhledů při najetí na video v seznamu a dále automaticky doporučovaná Trendy videa, která reflektují nejvíce rostoucí sledovanost za poslední týden. Tak jak se vám líbí?

Opakování o ceně GRAND PRIX ze září 2023

GRAND PRIX je cena nejvyšší, kterou uděluje odborná porota na stavebním veletrhu FOR ARCH. Věřili jsme, že návštěvnost, podoba i obsah estav.tv porotu přesvědčí. Věřili jsme, že nám držíte palce, protože to je vlastně náš společný projekt. Náš společný prostor, kde můžeme sdílet vše o stavařině. Když se vám nechce číst, můžete se dívat a poslouchat.