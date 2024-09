Stavba / STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v říjnu a listopadu 2024

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v říjnu a listopadu 2024

Specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury, STUDIO AXIS představuje nabídku seminářů, školení a vzdělávacích akcí, které pořádá od 1. října do 28. listopadu 2024.

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na akreditované vzdělávací akce:

1. 10. 2024 – úterý – od 9 do 14 h

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/

Seminář bude věnován nové právní úpravě stavebního práva – zákonu č. 283/2021 Sb., včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě. Budou také podány základní informace o nových prováděcích předpisech.

8. 10. 2024 – úterý – od 9 do 13 h

ZKUŠENOSTI PORADCE PŘI ZAVÁDĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY U FIREM PODLE ČSN EN ISO 9001 /Praha/

Klíčové poznatky pro úspěšné zavedení a realizaci systému kvality. Příklady z praxe při zavádění a realizaci systému kvality.

15. 10. 2024 – úterý – od 9 do 13 h

CO JSTE SE VE ŠKOLE NEUČILI, ALE PRO VODOHOSPODÁŘSKOU PRAXI POTŘEBUJETE VĚDĚT /Praha/

Údržba, obnova a posilování jímacích objektů podzemní vody. Jakost podzemní vody a možnosti její efektivní ochrany. Rizika hlubších zásahů do zvodněného horninového prostředí (studny, vrty pro tepelná čerpadla, pilotové základy staveb, aj.) a jejich eliminace atd.

12. 11. 2024 – úterý – od 9 do 16 h

ŠKOLENÍ PRO TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A STAVBYVEDOUCÍ /Praha/

Technický dozor stavebníka – investora (TDS/TDI), stavební dozor a stavbyvedoucí a jejich pracovní náplň v celém procesu výstavby včetně dopadu nových právních předpisů. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor stavebníka (investora) povinností.

13. 11. 2024 – středa – od 9 do 16:30 h

PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/

Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály.

26. 11. 2024 – úterý – od 9 do 14 h

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Praha/

Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.

28. 11. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h

VYBRANÁ TÉMATA PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

Památkový fond a nakládání s ním. Památky a územní plánování. Obnova kulturních památek a závazná stanoviska v památkové péči. Školení lze také využít k upevnění znalostí pro vykonání zkoušky „Zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při památkové péči“.

Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:

www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Tel.: 234 221 123 – 124

E-mail: studio@studioaxis.cz

www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ