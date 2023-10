Proces výstavby je ideálně jeden celek

Jak úspěšně stavět? Erik Štefanovič a Zbyněk Kovář ze společnosti DELTA Česká republika hovoří o krocích v průběhu náročného procesu výstavby, které investorovi pomohou.

Investor očekává mezinárodní standard

Společnost DELTA Česká republika s více než 350 odborníky a experty na architekturu, projekci staveb včetně BIM projektování, projektový management a celkové řízení, koordinaci a dozor staveb je součástí rakouského holdingu. „S působením v celkem 4 zemích je možné snadno sdílet zkušenosti a navzájem si pomoci,“ říká Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA Česká republika.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých podcastů na estav.tv Navštívit

Široký potenciál společnosti DELTA je výhodou

„Digitalizace umožňuje snadno pracovat i na dálku a pracovat na projektech společně. Nástroje jako je BIM, virtuální realita, 3D brýle, zkrátka digitalizace stavebního projektu je již pro DELTU mnoho let samozřejmostí a zajistí investorovi maximální efektivitu a hladký průběh všech procesů ve fázi projektové přípravy, ale i fyzické výstavby,“ komentuje organizaci projektů Zbyněk Kovář, prokurista a obchodní ředitel a zdůrazňuje, že DELTA Česká republika může být pro klienta architektem, projektantem, projektovým manažerem i dozorem. „Pokud investor využije tohoto benefitu, celý proces je snadnější. Ideální je také, pokud již v době přípravy a realizace stavby může být aktivně přítomen zástupce provozovatele budovy. Zohlednění budoucího provozu mnohdy odlišuje úspěšné a neúspěšné projekty,“ popisuje Zbyněk Kovář, ze společnosti DELTA Česká republika.

Během výstavby vzniká potřeba řady změn

„Změny vznikají vždy a je třeba na ně reagovat. Nejdříve je třeba připravit pro investora podklady pro rozhodování, které obsahují dopady do termínů, do nákladů, možná do kvality. Změny je třeba zapracovat, důležité je, aby projekt byl i po změnách funkční s ohledem na budoucí provoz,“ říká Erik Štefanovič a připomíná, že doba provozu je výrazně delší než příprava a stavba a životnost budovy skončí až jejím odstraněním.



Foto: DELTA Group je mezinárodní: tým DELTA Ukrajina Foto: DELTA Group je mezinárodní: tým DELTA Ukrajina

V rámci skupiny jsme připraveni i na rekonstrukci Ukrajiny

„Naši kolegové v pobočce na Ukrajině fungují, samozřejmě s ohledem na okolnosti. Ale i nyní se staví a postupně opravuje podle toho, jak a kde je to možné,“ říká Erik Štefanovič a dodává „Účastníme se plánů, ale jsme i na místě. Známe prostředí i situaci a pracujeme.“