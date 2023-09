Stavba / Fragmentglass – deskový materiál z taveného recyklovaného skla

Studio DECHEM představuje nový materiál vyvinutý za použití recyklovaného skla, který zaujme svou unikátní strukturou i spektakulárním charakterem.

Křehké listí zamrzlé v zimní krajině či mlhoviny hlubokého vesmíru – vizuálně abstraktní ráz deskového materiálu z taveného skla nově vyvinutého studiem DECHEM nabízí při detailním pohledu bezpočet okouzlujících asociací. I přes svou poetickou podobu má však designový koncept ryze pragmatické pozadí. Coby tvůrčí impulz totiž v tomto případě posloužilo nutkání využít vyřazené vázy i stínidla lamp a také technologický odpad, který je s výrobou skla neoddělitelně spojen. „Je nám líto takové objekty vyhazovat – věnovali jsme jim při výrobě stejnou péči jako všem ostatním. Jejich přetavením jsme získali deskový materiál, jenž má vždy unikátní strukturu, kterou nelze replikovat ve stejné podobě,“ vysvětluje designérka Michaela Tomišková. Nejen s respektem k vynaložené energii a práci řemeslníků, ale také z úcty k samotnému materiálu se tak studio DECHEM rozhodlo využít zbytkové sklo a jeho přetavením jej smysluplným způsobem uvádí v další, stále ušlechtilý život.

Fragmenty krásy

Barevnost tavených struktur jednotlivých desek Fragment glass přirozeně odráží charakteristickou atmosféru kolekcí značky DECHEM. „Výběru barevných střepů věnujeme velkou pozornost, tak, abychom se odlišili od jiných výrobců, kteří již technologii recyklovaného skla využívají. Nejsme první, kdo s tímto konceptem pracuje, ale snažíme se to dělat jinak. Naším cílem je výslednému materiálu pokaždé vtisknout umělecký přesah,“ říká Michaela Tomišková za studio DECHEM.







Ani váza ani svítidlo…

Každý kus desky Fragment glass je v zásadě neopakovatelný originál. Během výroby se různé barevné střepy do tavicí formy vkládají promyšleně, přesto je následně vždy trochu překvapení, jaký výsledek vznikne. Struktura je během procesu tavení zároveň oživována pomocí prvků, jako jsou bublinky či zbytky železa, které prémiové sklo při standardní produkci naopak znehodnocují. V tomto případě je to však esteticky žádoucí detail. Povrch samotné desky připomíná hladinu, má krásně hladký a pro roztavené sklo přirozeně lesklý povrch. Spodní strana pak přináší haptickou změnu – dno, respektive odvrácená strana desky svou hrubší strukturou zcela upřímně odráží technologii výroby. Při zbroušení hrany pak pozorovatel spatří různé vrstvy, které se vlivem tavení vzájemně prolínají. V procesu vzniku je to skoro až magický moment. Zvláště pak s vědomím, že to, co se ve formě odehraje, mají řemeslníci možnost ovlivnit jen částečně. Stanovit lze pouze barevnost, velikost tavených střepů a formát desky. Zbytek procesu, určující výsledný vzhled, je dílem tvůrčí nahodilosti. Prostupem světla přitom struktura vytváří barevnou projekci. Působivé dojmy rovněž vyvolává nasvícení hran desky, kdy se jednotlivé vrstvy rozzáří a naplno se pak projeví plastický efekt, zdůrazňující hloubku materiálu.







Inspirativní možnosti použití

Ekologicky udržitelný přesah recyklace je příjemným kladem výsledku. Základní myšlenkou výroby desek Fragment glass je však především využití zbytkového materiálu, jehož použití poskytuje nové kreativní možnosti. Barevnost signifikantní pro DECHEM se tímto způsobem přenáší do zcela jiné formy, která má jiné vlastnosti i možnosti využití, ať už v podobě unikátní desky stolu, police, dělicí příčky, paravánu či autentického nástěnného objektu. Ve velmi omezeném množství se nabízí použití v architektuře a interiéru. Architekti ovšem tento materiál spíše ocení v případě návrhů mobiliáře a interiérových objektů vytvářených pro konkrétní projekt na zakázku.

Materiál Fragmentglass bude veřejnosti představen v průběhu mezinárodního festivalu Designblok konaném ve Veletržním paláci, a to v rámci připravované instalace studia DECHEM v termínu 4.–8. 10. 2023.