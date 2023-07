Stavba / Jaké jsou moderní stroje pro stavebnictví?

Jaké jsou moderní stroje pro stavebnictví? Veletrh EXPO Lesní lom 2023

Mezi stroji byly i ty pro recyklaci stavebních materiálů, nákladní vozy, vozy pro speciální účely a geologické a projekční práce a terénní vozy.



Technika společnosti RENOMAG spol. s r.o.

Technika společnosti RENOMAG spol. s r.o.

Lesní lom v Líšni byl místem určení

Na pozvání společnosti Těžební unie s.r.o. přivítal Lesní lom v Líšni (v dobývacím prostoru společnosti Kalcit s.r.o.) ve dvouletém cyklu opět návštěvníky a techniku pro těžební průmysl, stavebnictví a vše, co s tímto oborem souvisí. Díky pandemii covid-19 se cyklus protáhl, tedy poslední, a to velmi úspěšný veletrh EXPO byl v roce 2018. Pokud nahlédneme do portfolia veletrhu zjistíme, že se jedná o techniku a prostředky pro přípravu rubaniny, těžební, nakládací a přepravní techniku, stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin, pro recyklaci stavebních materiálů, zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů, náhradní díly a doplňky, servisní a doprovodnou činnost, nákladní vozy, vozy pro speciální účely, terénní vozy, geologické a projekční práce.

Bývaly doby, kdy stavební stroje byly součástí Stavebních veletrhů. EXPO Lesní lom 2023 přinesl významný benefit, vidět stroje v reálném prostředí a mnohé i v chodu bylo rozhodně zajímavé.

Setkání s odborníky, širokou veřejností a portfoliem společností

Celá akce s perfektní organizací, včetně svozu klientů hostů a zájemců z parkoviště u vjezdu do lomu, se konala 13. až 15. června. Výhodou prostředí lomu v Líšni je, že celý veletrh se může volně rozprostřít po jednotlivých úrovních lomu. V nejvyšší poloze bylo democentrum, kde technika přímo předváděla třeba těžbu kameniva včetně jeho dělení na frakce. Jednotlivé stánky tvořily skupinky doplněné o techniku vně a jak jinak většina z nich byla řešena zkušenou rukou jednoho z partnerů Brněnských veletrhů a výstav.









Ukázky samotné práce v democentru

Ukázky samotné práce v democentru

Celá akce byla otevřena odborníkům a profesionálům z oboru, ale i široké veřejnosti.

TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. na cestě k TOP 5 největších dodavatelů obnovitelných energií

Mezi množstvím vystavovatelů jsme se setkali se zástupcem hlavního partnera EXPO Lesní lom 2023 společnosti TotalEnergies, panem Františkem Láskou.

Připravený kvíz pro návštěvníky neměl jen pobavit, ale ukázat nový směr aktivit a top témata společnosti. Odborníci vědí, že společnost TotalEnergies je bývalá společnost Total, kterou zná snad každý, kdo alespoň jednou doléval olej do motoru svého auta. Společnost TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o. je certifikována ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (životní prostředí). V roce 2015 byla zavedena norma ISO 45001 (bezpečnost při práci) a integrovaný systém se tak stal kompletním dle obvyklých standardů TotalEnergies.

Společnost si dala do vínku změnu v moderní energetickou společnost a hodlá dosáhnout uhlíkové neutrality a snížit přímé emise na čistou nulu do roku 2050. Její snaha je být mezi TOP 5 největších dodavatelů obnovitelných energií do roku 2030 a do obnovitelných zdrojů v příštích 10 letech chce zainvestovat 60 miliard dolarů.

Zajímavé bylo i téma, kdy i do oblasti těžební techniky a stavebních strojů již promlouvá elektromobilita.









Ukázky výstavních expozic

Ukázky výstavních expozic

Vyjmenovávat jednotlivé vystavovatele by bylo kontraproduktivní a zbytečné. Vše můžete naleznout na stránkách Veletrhu EXPO Lesní lom 2023 včetně tiskové zprávy a zhodnocení úspěšnosti akce.

Celé EXPO Lesní lom 2023 je po právu největší, a hlavně jedinečnou, akcí tohoto druhu a v kalendáři výstav si jednoznačně upevnilo svoje místo a tradici, která je pro jakékoliv výstavy nezbytností. V době, kdy jsme veletrh navštívili, se zde pohybovalo velké množství návštěvníků a vše svědčí o tom, že meta 10 tisíc návštěvníků z roku 2018 se stane běžnou.

