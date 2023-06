Stavba / Jedinečná přehlídka strojů a zařízení pro průmysl a stavebnictví bude v Brně

Těžební stroje, nakladače, drtičky, třídičky i recyklační techniku nabídne veletrh EXPO Lesní lom od 13. do 15. 6. pod širým nebem v prostorách vápencového lomu nedaleko brněnské čtvrti Líšeň.

Jedinečná přehlídka strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví je vhodná nejen pro profesionály v oboru, ale i pro širokou veřejnost, která běžně nemá možnost seznámit se s těmito technologiemi na vlastní oči. Již 13. ročník mezinárodního demonstračního veletrhu přivítá na šest desítek vystavovatelů z celého Česka i ze zahraničí.

„V době, kdy máme celý svět na dosah ruky pomocí chytrého telefonu či umělé inteligence, nám může připadat, že těžba a zpracování surovin patří do minulosti a už je nepotřebujeme. Ve skutečnosti je to naopak. Naše závislost na využívání přírodních zdrojů i nadále stoupá, a dokonce je i nezbytnou podmínkou pro rozvoj všech moderních oborů včetně obnovitelných zdrojů energie či akumulace. Z tohoto důvodu bych chtěl na letošní veletrh pozvat především návštěvníky z řad široké veřejnosti, aby se přišli přímo do lomu přesvědčit, že těžební průmysl je vitálnější než když před tím a může se opřít o špičkovou technologickou výbavu,“ říká předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala.

Veletrh EXPO se v České republice naposledy uskutečnil v roce 2018, a to v současné lokalitě Lesního lomu. Předcházející ročníky se konaly ve dvouletých odstupech rovněž ve vápencovém lomu na Brněnsku, ale tehdy šlo o lokalitu Mokrá. V roce 2020 přerušila tradici pandemie covidu-19.

Aktuální ročník se zaměřuje na řadu různorodých oborů. Kromě těžební, nakládací a přepravní techniky, strojů a zařízení pro přípravu rubaniny a zpracování nerostných surovin budou k vidění i nákladní a terénní vozy a technologie sloužící k recyklaci stavebních materiálů či zajištění ekologického provozu těžebních závodů. Návštěvníci z řad vystavovatelů ocení prezentaci náhradních dílů a doplňků, servisní a doprovodné činnosti, projekčních prací či poradenské činnosti.