Stavba / Udržitelnou výstavbu brzdí vysoké náklady a nedostatečná kvalifikace stavařů, říká celosvětový průzkum

Udržitelnou výstavbu brzdí vysoké náklady a nedostatečná kvalifikace stavařů, říká celosvětový průzkum

Stavebnictví produkuje 37 procent emisí oxidu uhličitého, spotřebovává 50 procent přírodních zdrojů a vytváří 40 procent pevného odpadu. Transformace směřující k udržitelnosti tedy leží do velké míry právě na tomto odvětví. Pojem udržitelná výstavba je v něm široce znám, slabší už je to se znalostí, co vše se pod ním skrývá. Jen jeden z pěti dotázaných subjektů v oblasti stavebnictví systematicky kalkuluje uhlíkovou stopu projektu, ukazuje unikátní Barometr udržitelné výstavby 2023.