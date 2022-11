Stavba / Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Kontaktně v sobotu 26. listopadu 2022, od 26.11. na webu stavarna.online medailonky studijních programů, virtuální prohlídky prostor fakulty a v 10.00–10.45 hod. živé představení studia.

Den otevřených dveří, který proběhne na Fakultě stavební ČVUT v Praze kontaktně v sobotu 26. listopadu, nabídne zájemcům o studium informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách, možnostech přípravných kurzů a jednotlivých bakalářských studijních programech. Prostor bude také na dotazy, exkurzi do laboratoří a komentovanou prohlídku fakulty. Příležitost „projít si fakultu“ dostanou i zájemci, kteří se do Dejvic na Den otevřených dveří osobně nedostanou. Od 26. listopadu bude spuštěn web stavarna.online, v jehož rámci se v předtočených medailoncích mohou seznámit s jednotlivými programy, virtuálně se podívat do mnoha fakultních prostor a také zde mohou v čase 10.00–10.45 hod. živě zhlédnout úvodní prezentaci s představením studia probíhající přímo na fakultě.

Den otevřených dveří 26.11.2022 bude probíhat od 9.00 hodin

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, se bude konat v sobotu 26. listopadu 2022 od 9.00 do 14.00 hodin. Podrobný program je k dispozici na www.fsv.cvut.cz. Pro informace a živý online přenos úvodního představení studia lze využít také webovou aplikaci https://stavarna.online.

Od 10:00 hod. - úvodní prezentace

Při úvodní prezentaci se uchazeči o studium seznámí s možnostmi bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT – Stavebním inženýrstvím, Architekturou a stavitelstvím, Geodézií a kartografií, Managementem a ekonomikou ve stavebnictví, Stavitelstvím a Civil Engineeringem. Zde se dozvědí jejich tematická zaměření a rozdíly mezi nimi.

Představena zde bude i připravovaná novinka – tříletý profesně zaměřený bakalářský program Scénické technologie, na němž se podílejí tři fakulty Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Absolventi programu získají znalosti z oblasti současných multimediálních technologií v návaznosti na jejich další aplikaci v oblasti umělecké tvorby, zvukového a světelného designu, a to zejména v jevištním, televizním a filmovém provozu.

V druhé části si již zájemci budou moci sami vybrat mezi infostánky podle svých zájmů. Zde mohou získat podrobné informace o přijímacím řízení, přijímací zkoušce z matematiky a architektury, jednotlivých bakalářských programech, studiu v zahraničí i studiu cizích jazyků.

11:30–14:00 hod. - exkurze do laboratoří fakulty

Návštěvníci budou moct navštívit například Vodohospodářské experimentální centrum, Experimentální centrum, Studio membránové architektury, Výukovou a demonstrační laboratoř TZB a další prostory.

13.00 - 14.00 hod. - komentovaná prohlídka

V tomto čase je pro uchazeče o studium a absolventy připravena komentovaná prohlídka, v jejímž rámci si návštěvníci při okruhu fakultou prohlédnou prostory pro výuku studentů, vybrané laboratoře i další zázemí fakulty.

2 výstavy v atriu fakulty

Návštěvníci si budou moci též prohlédnout dvě výstavy probíhající v atriu fakulty – výstavu Studenti programu Architektura a stavitelství, na níž jsou prezentovány nejlepší diplomové práce, a výstavu Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty, která představuje historii a současnost 324 kilometrů dlouhé vodní cesty.

O ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 350 akreditovaných studijních programů a z toho přes 100 v cizím jazyce.

ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.



Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“.

V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na www.cvut.cz

Redakční poznámka Portál TZB-info byl mediálním partnerem studentského projektu v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22.



V červnu 2022 proběhlo v německém Wuppertalu finále mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, zaměřené tentokrát na modernizaci a nástavby budov ve městech.

FirstLife je projekt stejnojmenného studentského týmu ČVUT. Téma českého týmu bylo komunitní studentské bydlení v nástavbě kolejí Větrník v Praze. Fyzicky vznikla demonstrační jednotka, kterou studenti rozestavěli v univerzitním centru UCEEB a následně převezli do německého Wuppertalu, kde soutěž vrcholila. Podívejte se v pořadu portálu estav.tv na rozhovory se studenty a reportáže ze soutěže.V červnu 2022 proběhlo v německém Wuppertalu finále mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, zaměřené tentokrát na modernizaci a nástavby budov ve městech.FirstLife je projekt stejnojmenného studentského týmu ČVUT. Téma českého týmu bylo komunitní studentské bydlení v nástavbě kolejí Větrník v Praze. Fyzicky vznikla demonstrační jednotka, kterou studenti rozestavěli v univerzitním centru UCEEB a následně převezli do německého Wuppertalu, kde soutěž vrcholila.